C’era una volta “Fort Frosinone”: ora l’obiettivo è riconquistare lo “Stirpe”

La squadra di Vivarini è una delle 3 del torneo a non aver vinto in casa. A pensare che il fattore-campo è sempre stato decisivo nella storia dei giallazzurri grazie soprattutto alla spinta di una tifoseria appassionata. Sabato con la Carrarese per invertire la rotta

Alessandro Salines Lo sport come passione

Per 85 anni c’è stato il “Comunale”, ribattezzato “Matusa”. Dal 2017 ha aperto il “Benito Stirpe”, stadio d’ultima generazione. La musica però non è cambiata con un denominatore comune: “Fort Frosinone”. Il fattore-campo è sempre stato importante se non decisivo per le sorti del Frosinone che nella sua storia ha spesso costruito i suoi successi tra le mura amiche. “A Frosinone è difficile giocare, un campo caldo con il pubblico che spinge e fa la differenza. Un vero dodicesimo uomo”. Un ritornello che tante volte si è sentito nelle interviste degli avversari di turno.

Ma finora in questa stagione “Fort Frosinone” non si è rivelato tale. Lo “Stirpe” è stato già espugnato e la squadra di Vivarini è una delle 3 del campionato a non aver ancora vinto in casa (le altre Palermo e Cittadella). Quindi sabato con la Carrarese i giallazzurri cercheranno di riconquistare il loro stadio bissando il successo a Cittadella (primo della stagione). Sarebbe la vera ripartenza dopo un avvio a dir poco deludente.

L’acuto in casa manca da 7 gare

Una fase della partita pareggiata in casa contro la Sampdoria (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Il Frosinone in generale non vince allo “Stirpe” da 7 partite. Troppe. Due la scorsa stagione scorsa in Serie A con Inter e Udinese che ha sancito la retrocessione. Poi in Coppa Italia col Pisa e 4 in campionato (3 pareggi e 1 sconfitta). In Serie B solo una volta il Frosinone è rimasto a digiuno per più tempo: tra maggio-ottobre 2021 (5 in quel caso con Fabio Grosso in panchina). L’ultima vittoria dunque risale al 26 aprile scorso (3-0 alla Salernitana). Insomma se non è un vero e proprio tabù poco ci manca.

Il pari col Modena incassato nel finale

La stagione allo “Stirpe” è partita male con lo 0-3 del Pisa in Coppa Italia. Quasi un avviso ai naviganti sulle difficoltà che avrebbe incontrato la formazione ciociara. Dopodiché il campionato. Tre pareggi di fila con Sampdoria (2-2), Modena (1-1) e Juve Stabia (0-0) e la sconfitta pesante col Bari (0-3). Ad onor del vero è mancata pure un po’ di fortuna soprattutto col Modena che ha pareggiato proprio allo scadere.

I numeri tra le mura amiche

Lo Stadio Stirpe va riconquistato

In Serie B finora il Frosinone ha giocato 254 partite in casa distribuite in 13 campionati. Il bilancio conferma il trend positivo. Le vittorie sono 123, 78 pareggi e 53 sconfitte. Conquistati 447 punti. In pratica il Frosinone è rimasto imbattuto tra le mura amiche nell’80 % per cento degli incontri. Un dato significativo: dice chiaramente che la squadra ciociara in casa è un osso duro e vincere è tutt’altro che semplice.

L’attaccante Tsadjout infortunato (Foto © Mario Salati)

Per questo a partire dal match di sabato con la Carrarese bisognerà tornare a far valere il fattore-campo. Anche se l’impegno si preannuncia alquanto delicato contro un’avversaria temibile ed agguerrita a dispetto dell’ultimo posto. Inoltre il Frosinone scenderà in campo senza il centravanti Tsadjout che è stato operato a Roma a Villa Stuart dal professor Mariani per il trattamento della lesione meniscale esterna del ginocchio destro. E dovrebbe mancare anche l’altro attaccante centrale Pecorino con problemi al ginocchio. Emergenza nel reparto avanzato.

Quindi ancor di più il fattore-campo dovrà pesare.