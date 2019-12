C’era una volta una Valle. E una squadra che vinceva sempre

La favola del Cus Cassino Atina prima in serie D con dieci successi in altrettante partite. Le ragazze del coach Pietro Lollo sognano la promozione e rappresentano la punta di diamante di una società che in pochi anni ha bruciato le tappe. Ma le gesta di Pagliaroli e compagne sono il traino di un importante progetto sportivo e sociale che punta forte sul settore giovanile e sul minivolley. L'obiettivo del club è diventare un punto di riferimento per i ragazzi della zona e contribuire alla promozione di una terra ricca di fascino e bellezze.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Come nelle favole. Canta Vasco Rossi nel suo famoso singolo inciso quasi tre anni fa. Ed infatti l’avventura delle ragazze del Cus Cassino Atina Volley in serie D somiglia proprio ad una favola. A partire dallo scenario incantato della Valle di Comino con i suoi boschi, i castelli, i paesi che sembrano presepi ed una magia straordinaria. C’è poi il palazzetto dello sport intitolato al grande scrittore argentino Osvaldo Soriano che da tifoso e appassionato di sport avrebbe scritto una bella storia su questa piccola grande squadra capace di vincere sempre e di mettere in fila club provenienti addirittura dalla capitale.

Ma soprattutto ci sono le vittorie a scrivere la favola del Cus Cassino Atina. Dieci in altrettante giornate e primato nel girone D con 27 punti a +5 dalla Lazio Volley E Sport. La promozione in serie C non è più un sogno proibito. Anzi. Alla ripresa, dopo le festività, il 12 gennaio il Cus Cassino Atina sarà la squadra da battere. La “regina” invidiata da tutti.

Una fantastica cavalcata

Il Cus Cassino Atina non conosce la parola sconfitta e come detto ha collezionato 10 successi di fila. Trenta set vinti ed appena 9 persi. 914 punti realizzati, 722 subiti. Quattro le vittorie per 3-0 e 3 per 3-1 e 3-2. In pratica ha lasciato solo 3 punti agli avversari nelle 3 gare vinte al tie-break. Altrimenti sarebbe stato un en-plein fantastico.

Numeri importanti che fotografano alla perfezione la marcia trionfale dalla formazione della Valle di Comino. Uno strapotere che nessuna compagine sembra poter insidiare. Non a caso la Lazio, seconda, è stata battuta 3-0 alla prima giornata. Un segnale chiaro che il Cus sarebbe stato protagonista in un girone ritenuto alla vigilia molto difficile con le forti società romane e 3 squadre ciociare di tutto rispetto come Victoria Frosinone, Caschera Pallianus e Olimpia Sora.

Da lì in poi è stata un’escalation di vittorie e bel gioco. Il doppio colpo in trasferta (a Roma con il Dream Team e nel derby con l’Olimpia Sora) ha regalato ancor più consapevolezza. Poi il poker nell’altro derby con la Victoria Frosinone. La corsa è continuata nelle partite con Valmontone, Valsugana, Usd Sales (la prima a strapparle 1 punto), Caschera Pallianus, Tor Sapienza e Volleyesport, ultimo impegno dell’anno prima della sosta per le festività di Natale e Capodanno. Il 12 gennaio il Cus Cassino Atina riprenderà il suo cammino in trasferta, a Roma, nella tana del Ildigitale.it Egan Volley che occupa il nono posto a quota 12. Obiettivo neanche a dirlo: l’undicesimo successo.

Un gruppo affiatato e agguerrito

Il coach delle 10 vittorie è Pietro Lollo, un nome conosciuto e stimato tra gli appassionati di volley della provincia e non solo. Un tecnico tra l’altro valligiano, originario di Alvito per la precisione. E non è un particolare da poco. Significa innanzittutto senso d’appartenenza.

Lollo è un allenatore preparatissimo e di provata esperienza. Il classico “animale” da palestra, tutto pane e volley. Ha guidato per alcuni anni e con successo il Sant’Elia femminile che oggi milita in serie B1. Esperienze anche nelle giovanili dell’Argos Sora. E’ stato anche selezionatore delle rappresentative provinciali.

Al Cus Cassino Atina è riuscito a costruire una macchina quasi perfetta. Una squadra forte, compatta che gioca una bella pallavolo. I risultati la dicono lunga su quanto Lollo ha saputo trasmettere alle sue ragazze in questi primi mesi di campionato. Un lavoro tecnico-tattico e sulla mentalità molto importante. A coadiuvarlo il prezioso vice Raffaele Pagnanelli.

Il roster è di primissimo livello. Quest’estate la società ha effettuato innesti mirati per presentarsi ai nastri di partenza con un organico altamente competitivo. E così è arrivata al Cus la centrale Ilaria Pagliaroli, verolana, con tanta militana in serie B, una giocatrice di grande spessore ed esperienza. Compagna di reparto è un altro neo acquisto l’ucraina Marta Dmytryshyn. In cabina di regia Ilaria D’Annunzio e Valentina Catallo. Completano il gruppo il capitano e opposto Sara Marini, le schiacciatrici Giulia Genovesi e Noemi Pantano, il libero Chiara Pallucci e le giovanissime Elisa Di Mascio, Federica De Bellis, Giulia Silani e Francesca Stabile.

Un progetto sportivo ma anche sociale

La capolista dei record è la punta diamante, il traino di un progetto ad ampio respiro che il Cus Cassino Atina sta portando avanti da qualche anno. Dietro le ragazze della serie D c’è infatti un settore giovanile in forte crescita. Il club è presente nei campionati di Seconda divisione, Under 16 e Under 14. E poi c’è il fiore all’occhiello ovvero il settore minivolley con i più piccoli che iniziano ad apprendere i rudimenti della pallavolo.

A seguire il vivaio cussino uno staff di 5 allenatori qualificati oltre ai dirigenti che ogni giorno si prodigano per organizzare l’attività al meglio. Ad oggi sono una sessantina i tesserati provenienti da tutti i centri della Valle di Comino. Ed è questa una delle peculiarità del Cus Cassino Atina.

La dirigenza infatti sta lavorando alacremente per diventare un punto di riferimento dell’intero territorio valligiano. La “mission” è quella di coinvolgere bambini e ragazzi dei vari comuni e dare loro un’occasione per praticare sport in maniera sana. Un progetto dunque anche sociale.

Inoltre il Cus Cassino Atina grazie ai suoi risultati può dare visibilità alla Valle di Comino, una terra di grande fascino con enormi potenzialità turistiche. Però ha bisogno di promozione continua. E lo sport in tal senso è un veicolo straordinario.

Una crescita costante

Il Cus Cassino Atina Volley in pochi anni ha bruciato le tappe grazie ad una programmazione che non ha lasciato nulla al caso ed all’impegno economico della dirigenza. Tutto comincia nel 2012-13. La società partecipa alla Terza divisione femminile e all’Under 16. Subito promozione in Seconda. L’anno dopo arriva il bis con il salto in Prima. Due stagioni in Prima e si vola in serie D.

Questo il quarto campionato di D che potrebbe diventare storico con la conquista della serie C. Come nelle favole.