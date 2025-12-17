ChampionsCup 2026, pronti a stupirvi con “effetti speciali”

[ARTI MARZIALI] Sora si prepara ad ospitare la terza edizione del campionato nazionale wushu in programma il 18 e 19 aprile al "Palapolsinelli". L'evento si preannuncia ricco di novità e con numeri in crescita. Obiettivo 1000 atleti e 60 scuole provenienti da tutta Italia. La manifestazione rafforzerà la sua valenza non solo sportiva ma anche sociale ed economica come volano per la promozione turistica del territorio

Se tre è il numero perfetto, allora la ChampionCup 2026 di arti marziali cinesi promette “effetti speciali”, un’edizione straordinaria. A Sora organizzatori già al lavoro da tempo per il terzo campionato nazionale wushu sanda Asi che si disputerà al PalaPolsinelli il 18 e 19 aprile.

Dopo i numeri straordinari dell’anno scorso, la ChampionsCup si prepara ad un salto di qualità senza precedenti: un weekend che promette sport, spettacolo e un impatto socio-economico importante su tutto il territorio.

I numeri del 2025: una crescita già da record

Una manifestazione giovanissima ma subito vincente grazie al lavoro del maestro Alessandro Iafrate e di Simone Terrinoni della palestra Champion Training di Sora. La rassegna infatti è diventata ben presto un punto di riferimento per atleti e scuole che sono accorse a Sora da tutta Italia. L’organizzazione capillare con l’ausilio fondamentale della tecnologia, la competitività dei partecipanti, la cornice di pubblico, l’intrattenimento e una città ospitale hanno colto nel segno.

La scorsa edizione ha raccontato, meglio di qualsiasi parola, la forza della ChampionCup: oltre 400 atleti in gara, 28 palestre iscritte, 250 incontri svolti e 700 medaglie consegnate, con specialisti provenienti da ogni zona d’Italia. Un vero e proprio festival delle arti marziali cinesi, capace di unire agonismo, cultura sportiva e passione.

Obiettivo 1000 atleti e 60 scuole

Forte dei numeri toccati un anno fa, la ChampionCup punta a raddoppiare o quasi gli atleti. Quindi gli organizzatori si aspettano oltre 1000 agonisti e circa 60 scuole pronte a raggiungere Sora da Nord a Sud, trasformando il PalaPolsinelli nella “capitale” nazionale del wushu per due giorni.

Una partecipazione che non si ridurrà soltanto al mero evento sportivo. Ma significherà anche accoglienza, visibilità e una ricaduta concreta per strutture ricettive, ristorazione e attività commerciali di Sora e dei paesi limitrofi. La ChampionCup insomma alimenterà un indotto ampio e si propone come volano per il turismo sportivo che ha fatto la fortuna di tante località italiane.

I patrocini istituzionali

L’importanza della manifestazione dal punto di vista sociale ed economico è confermata dal sostegno delle principali istituzioni del territorio che hanno colto la valenza non solo sportiva. E così la ChampionCup 2026 potrà vantare i patrocini dell’Amministrazione comunale di Sora, dell’Amministrazione provinciale, della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Frosinone e Latina.

Non solo sanda, ma anche nuove discipline

Tra le novità del 2026, ci sarà un programma tecnico più ampio con l’inserimento di nuove discipline. Oltre a sanda, sanda light e tui shou (piedi fissi e mobili), arrivano anche shuai jiao e tutte le forme di tao lu tradizionali, incluse le specialità con armi corte e lunghe.

Una scelta che renderà la ChampionCup ancora più completa e spettacolare, valorizzando l’intero panorama delle discipline cinesi e attirando nuove categorie di atleti, tecnici e appassionati.

Tecnologia e ranking

La tecnologia ed in particolare l’informatica sono state sin dalla prima edizione uno dei punti di forza della ChmpionCup. Una delle poche manifestazioni sportive italiane gestite completamente da una piattaforma ufficiale. Si tratta di sandaitalia.it che curerà l’intero evento ed ospita inoltre un ranking nazionale con oltre 4000 atleti iscritti.

Un sistema pensato per rendere il torneo più moderno e dinamico. Più rapidi e chiari i flussi, le chiamate e la gestione degli incontri, portando ChampionCup tra i più grandi eventi sportivi del panorama nazionale.

Scenografie spettacolari e show del sabato

La terza edizione sarà ricca di scenografie, ancora più coinvolgenti e spettacolari. E arriva il format più atteso: il “Serale” del sabato, dalle 20 alle 24 con show e combattimenti a contatto pieno. Per chi vuole vivere l’adrenalina da vicino, sarà possibile assistere agli incontri a bordo tatami: una novità che trasforma la competizione in un evento immersivo.

Il tutto in un contesto sempre più interattivo con dirette streaming e momenti show pronti a conquistare non solo gli addetti ai lavori, ma anche famiglie e curiosi.

Una competizione che porta valore al territorio

In definitiva la ChampionCup in poco tempo ha dimostrato di non essere solo un torneo sportivo. Bensì è un appuntamento che richiama atleti, palestre, staff e appassionati da ogni parte d’Italia. E Sora, ancora una volta, si prepara da protagonista: sport, turismo, energia e movimento che inevitabilmente gioveranno all’economia locale e alla promozione di Sora e dei centri vicini.

Per i fans delle arti marziali e per quanti sono interessati alla cultura orientale un evento da non perdere in un Palapolsinelli che regalerà due giorni di spettacolo ed emozioni allo stato puro.