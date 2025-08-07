Che tempo che fa: il barometro della Serie B a 2 settimane dal debutto

[L'ANALISI] Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo campionato. Tutti i temi sul tavolo: dalla corsa alla promozione agli allenatori, dalle "stelle" in campo al mercato fino ai giovani che saranno fondamentali

Facciamo le carte al campionato. Niente maghi, streghe, veggenti o indovini però. Niente tarocchi o sfere di cristallo. Ma solo un’analisi ragionata con dati, curiosità e personaggi. A poco più di due settimane dall’open day Pescara-Cesena insomma proviamo a capire cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima Serie B che vedrà il Frosinone ai nastri di partenza per la 14° volta nella sua storia. Cinque temi per districarsi in un torneo sempre più incerto, complesso e per certi versi indecifrabile che sconta ormai da anni una grave crisi finanziaria.

Verso la Serie A

Pippo Inzaghi

Quali saranno le favorite alla promozione? Nella marcia d’avvicinamento all’esordio tutti i dati indicano il Palermo di Pippo Inzaghi come candidata numero uno alla Serie A diretta. I rinforzi (Gyasi, Bani, Augello, Palumbo e Bardi) aggiunti ad una rosa già altamente competitiva la dicono lunga. Come lo stesso tecnico che cerca il tris di promozioni. Ma non sarà una passeggiata. Tra le rivali più agguerrite il Venezia: dopo la retrocessione ha scelto Giovanni Stroppa reduce dalla vittoria dei playoff con la Cremonese.

Poi lo Spezia che ci riproverà, dopo la sconfitta nella finale, nel segno della continuità garantita da Luca D’Angelo. Più indietro le altre retrocesse Empoli e Monza alle prese con situazioni intricate di mercato. Per la promozione diretta difficile inserire altre squadre tuttavia Bari e Modena hanno ambizioni e solidità. Per i playoff possono confermarsi Catanzaro e Cesena. Il Mantova, la Carrarese e la neo promossa Avellino promettono bene.

Luca D’Angelo (Foto: Fabio Fagiolini)

E come ha sottolineato l’esperto tecnico Andrea Mandorlini non bisogna sottovalutare Sampdoria e Frosinone. “Mi aspetto un grande riscatto da parte dei laziali e dei doriani, proprio in virtù di quanto accaduto nello scorso campionato”, ha detto in un’intervista a News.Superscommesse.it.

Le panchine: dal decano Castori ai 5 deb

Fabrizio Castori, decano degli allenatori (Foto Ianuale)

Gli allenatori come al solito reciteranno un ruolo fondamentale. Tanti cambiamenti, ben 12 tecnici nuovi su 20. Partiamo dalle conferme: Fabrizio Castori (Sudtirol), Luca D’Angelo (Spezia), Michele Mignani (Cesena), Davide Dionigi (Reggiana), Antonio Calabro (Carrarese), David Possanzini (Mantova), Matteo Andreoletti (Padova) e Raffaele Biancolino (Avellino). Hanno cambiato Venezia (Giovanni Stroppa), Palermo (Pippo Inzaghi), Pescara (Vincenzo Vivarini), Bari (Fabio Caserta), Frosinone (Massimiliano Alvini), Modena (Andrea Sottil), Monza (Paolo Bianco), Catanzaro (Alberto Aquilani), Entella (Giueppe Chiappella), Sampdoria (Massimo Donati).

Castori è il decano dall’alto dei suoi 71 anni e vanta il record di panchine (582) della Serie B di tutti i tempi. Due i tecnici (Stroppa e D’Angelo) con più di 200 presenze. Mentre sono 5 gli allenatori (Inzaghi, Vivarini, Alvini e Mignani) che contano oltre le 100 gare. Sotto le 100 sono in 7 (Sottil, Calabro, Dionigi, Bianco, Possanzini ed Aquilani) e 5 gli esordienti (Abate, Andreoletti, Biancolino, Chiappella e Donati).

I big del campionato

Roberto Insigne (Foto © Luigi Canu) passato all’Avellino

Diversi i giocatori importanti pronti a calcare il palcoscenico cadetto e provare a fare la differenza. Un po’ tutte le squadre annoverano elementi di spicco, alcuni addirittura fuori categoria. In rigoroso ordine alfabetico l’Avellino potrà schierare attaccanti di primissimo piano come R. Insigne, Favilli e Tutino. Nel Bari il portiere Cerofolini (ex Frosinone) e il centravanti Gytkiaer sono calciatori di spessore. Senza dimenticare Moncini, Nikoulau e Vicari. Torregrossa resta il “califfo” della Carrarese che punterà pure sul talento Bohzanaj. Il Catanzaro s’aggrapperà ancora al bomber-capitano-bandiera Iemmello. Occhio a Biasci ed agli ex canarini Di Chiara e Bettella.

Capitan Marchizza (Foto © Mario Salati)

Al Cesena riflettori puntati sull’attaccante Shpendi e il neo acquisto Bisoli. In attesa dei colpi Elia e Lovato, l’Empoli mette in vetrina il portiere Fulignati e l’eterna promessa Pellegri. Il play Calò ed i difensori Monterisi e Marchizza sono i big del Frosinone. Aspettando di capire il destino di Biraschi. La Juve Stabia ha cambiato molto e spera nell’esplosione di Petrovic, centravanti prelevato dal Trento. Le punte Mensah e Mancuso restano i leader del Mantova. Il Modena ha diversi giocatori importanti per puntare ai playoff. Tra questi Zanimacchia, Di Mariano, Zampano e Pedro Mendes.

Quanti “califfi”

Matteo Brunori (Foto: Palermo calcio)

Tante le “stelle” (da Colpani a Pessina fino ad Izzo e Caprari) nel Monza ma il mercato cambierà le carte in tavola. Tuttavia Bianco potrà contare su giocatori di livello come ad esempio Keita ed Obiang. Papu Gomez è indubbiamente la vedette della neo promossa Padova. Se si esprimerà da par suo i veneti potranno pensare in grande. Imbarazzo della scelta a Palermo a partire dagli attaccanti Brunori e Pohjanpalo fino a Gyasi ed Augello.

L’attaccante Artistico passato allo Spezia

L’altra matricola Pescara metterà in vetrina il portiere Desplanches. Gondo, Portanova e Tavsan sono il trio di big della Reggiana. La Sampdoria continua ad annoverare Coda, bomber di tutti tempi della Serie B con 135 reti. Ma non solo: a centrocampo preso Henderson che può spostare gli equilibri. Attenti al francese Ferri. Allo Spezia il regista Salvatore Esposito è il pilastro, in attacco Artistico e Vlahovic le “stelline”. Odogwu, Coulibaly e Casiraghi possono essere sulla carta gli uomini in più del Sudtirol. Anche il Venezia ha ampia scelta mercato permettendo. Qualche nome: Busio, Nicolussi Caviglia, Adorante e Oristanio. Dulcis in fundo Benali si candida come leader della neopromossa Virtus Entella.

Calciomercato

I 20 club sono in pieno fermento con il denominatore comune che prima bisogna cedere. In questo momento infatti le rose sono ingolfate e la priorità è alleggerire gli organici. Serve tagliare, perseguire la sostenibilità finanziaria: troppi i 268 milioni (senza premi) di monte ingaggi del 2024-2025. La crisi della Serie B ormai è arcinota causa del calo delle risorse come i diritti tv.

Ma gli acquisti non sono mancati e ci sono state operazioni interessanti. Nei prossimi giorni ci sarà la classica accelerazione per completare le squadre in tempo per l’inizio del campionato. I prezzi inoltre caleranno e si potranno sfruttare le occasioni anche dalla Serie A.

Comunque finora il mercato è stato segnato essenzialmente da 2 variabili. La prima la caccia ai giovani nati dal 2004 per fare minutaggio e poi i tanti svincolati dal Brescia e dalla Spal. Esauriti questi filoni si penserà ad un mercato più tradizionale per centrare il colpo vincente.

Largo ai giovani

Il difensore Calvani

Sarà una Serie B sempre più nel segno dei giovani. La nuova norma sui contributi assegnati secondo il minutaggio apre ancor di più la porta agli under. Da questa stagione l’anno di riferimento è dal 2004 in poi: chi di questi verrà impiegato di più porterà risorse fondamentali alle società. La selezione è forte, la corsa per ingaggiare i più bravi è serrata: infatti va bene incassare denari ma il livello tecnico non può scadere in un campionato così equilibrato. E così il focus è sugli organici della Serie A ma anche sulle squadre di C. Le società più lungimiranti invece se li sono ritrovati in casa dopo aver investito sul settore giovanile.

Il centrocampista Barcella

Tanti dunque i giovani talenti in vetrina. Il Frosinone ha ingaggiato i 2004 Raimondo, Calvani, Gori e Lolic che si aggiungeranno ai vari Palmisani (2004), Cichella (2005), Barcella (2006), Cichero (2006), Hegelund (2005), Ndow (2005) e Grosso (2006). Dall’Inter alla Juve Stabia i promettenti De Pieri e Stabile. Gli altri nomi dei quali sentiremo parlare: Liberali al Catanzaro, Rubino alla Carrarese, Bordon al Sudtirol, Seghetti al Padova, Marras al Mantova e Tonoli al Modena.

