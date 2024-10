Ciak, si gira: Italia-Inghilterra con la regia di Cichella

Giovedì 10 ottobre l’Under 20 sarà di scena a Frosinone nella terza gara dell’Elite League. Tra i protagonisti ci sarà il centrocampista giallazzurro, rivelazione dell’inizio di stagione e diventato punto fermo nello scacchiere di Vivarini. L’appuntamento inserito nella partnership tra Figc e Regione Lazio

Alessandro Salines Lo sport come passione

Profeta in patria, beniamino di casa, la vedette di giornata. Si può definirlo così e in tanti altri modi. Di sicuro Matteo Cichella, giovane centrocampista del Frosinone, sarà il grande protagonista, il giocatore più atteso, della vetrina azzurra di giovedì 10 ottobre allo “Stirpe” quando alle 17 (ingresso gratuito) l’Italia Under 20 sfiderà l’Inghilterra nella terza partita dell’Elite League. Non una gara qualsiasi ma una classicissima del calcio mondiale a prescindere dalla categoria.

Manca ovviamente l’ufficialità tuttavia Cichella quasi sicuramente farà parte dei convocati come nelle precedenti 2 partite del torneo. E secondo le consuetudini della Figc sarà il giocatore prescelto per la conferenza stampa della vigilia insieme al ct Bernardo Corradi.

Rivelazione-Cichella

Vincenco Vivarini ha lancati Cichella in prima squadra (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Il centrocampista classe 2005 è stato una delle poche note positive del Frosinone in questo avvio di stagione così difficile. Promosso dalla Primavera dove era approdato a gennaio scorso dalla Roma, il tecnico Vivarini non ha avuto nessun timore a schierarlo titolare sin dalla gara di Coppa Italia col Pisa. La risposta è stata più che positiva: Cichella ha messo in mostra qualità, geometrie e soprattutto personalità se consideriamo la giovane età. Sei presenze, ha saltato 2 gare di cui una per squalifica. A Cittadella ad esempio è stato tra i migliori. Sabato contro la Carrarese dovrebbe essere confermato.

Play basso dotato di tecnica e visione di gioco, può giostrare sia in un centrocampo a 3 che a 2. Figlio d’arte: il papà Luca è stata un buon centrocampista con trascorsi ad Isolaliri e Cassino. Anche la società ci ha puntato forte al pari di Vural. Tanto che il direttore dell’area tecnico Guido Angelozzi per sua stessa ammissione ha rinunciato ad ingaggiare un altro centrocampista per non levare loro spazio.

Lo sbarco in azzurro

Matteo Cichella (Foto: Michele Di Vozzo)

La rivelazione-Cichella non è passata inosservata. Gli osservatori azzurri hanno stilato relazioni più che lusinghiere. E così il ct Corradi lo ha inserito nel gruppo dell’Under 20 impegnato nell’Elite League. Matteo ha giocato entrambe le partite fin qui disputate. Nella prima, vinta contro la Repubblica Ceca per 2-1, è entrato nella ripresa. A Rieti invece è stato titolare nell’incontro perso 3-0 con la Germania.

Giovedì 10 ottobre contro l’Inghilterra avrà l’occasione di giocare in casa, davanti al proprio pubblico. E quindi le motivazioni non gli mancheranno per sfoderare una prova sopra le righe.

“Allenati alla bellezza”

L’assessore regionale Elena Palazzo

La partita dell’Under 20 a Frosinone fa parte di una partnership tra Regione Lazio e Figc che vedrà sempre il 10 ottobre l’Italia di Spalletti affrontare all’Olimpico di Roma il Belgio nella National League. A settembre invece l’Under 21 ha giocato a Latina (Italia-San Marino 7-0) e la stessa Under 20 a Rieti (Italia-Germania 0-3).

“Abbiamo puntato molto sull’accordo con la FIGC, grazie al quale abbiamo avuto la presenza del grande calcio nelle province del Lazio – ha dichiarato l’assessore allo sport, turismo ed ambiente della Regione, Elena Palazzo -. Siamo davvero orgogliosi dell’arrivo dell’Under 20 a Frosinone, un’occasione preziosa per seguire da vicino i nostri campioni più giovani. Attraverso lo sport e con lo slogan ‘Allenati alla Bellezza’ promuoviamo le località del Lazio anche da un punto di vista turistico. Stiamo portando una ventata di novità: vogliamo che eventi di questo livello, capaci di accendere i riflettori sui luoghi che li ospitano e di avvicinare tutti allo sport, siano sempre più presenti sull’intero territorio regionale”.

Terza volta a Frosinone dell’Under 20

Garritano a segno con l’Under 20 a Frosinone nel 2015

Quello contro gli inglesi sarà il terzo impegno per gli azzurrini di Bernardo Corradi in una competizione che l’Italia ha vinto nelle ultime tre edizioni. Dopo la sfida a Frosinone, l’Italia affronterà il Portogallo (14 ottobre), la Polonia (15 novembre), la Romania (19 novembre), la Turchia (20 marzo). Tutte tappe d’avvicinamento al Mondiale di categoria che si giocherà nel 2025 in Cile.

Per la Nazionale Under 20 sarà invece la terza volta a Frosinone: i 2 precedenti risalgono al 2015 (vittoria per 2-1 sulla Germania firmata da Garritano, oggi al Frosinone, e Gagliardini, ma il match si giocò al Comunale) e al 12 ottobre 2021, quando allo ‘Stirpe’ gli azzurrini pareggiarono 1-1 contro il Portogallo (gol di Tongya ed autorete di Ponsi).