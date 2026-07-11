C’mon Frosinone, scatta la missione-salvezza degli Alvini-boys

[RADUNO] A distanza di poco più di due mesi dalla promozione in Serie A, la squadra giallazzurra si ritroverà domenica a Ferentino per iniziare la preparazione precampionato. Varato il programma delle amichevoli: prima uscita in famiglia il 22; il clou contro la Lazio il 9 agosto. Amey unico volto nuovo di un gruppo con tante conferme. Frara saluta: "Quattordici anni fantastici"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Nessuna “americanata” o effetti speciali con cui stupire i tifosi. Il primo Frosinone a “stelle e strisce” ripartirà nel segno della tradizione. E chi pensava il contrario si sbagliava di grosso. Dunque classico raduno a Ferentino, test atletici nella vicina Città dello Sport e poi tra una settimana trasferimento nel buen retiro del Terminillo.

Domenica la macchina-Frosinone si rimette in moto a poco più di due mesi dalla quarta promozione in Serie A. Inizia l’operazione-salvezza dopo settimane importanti con lo storico cambio di proprietà e l’avvento del fondo Clara Vista di New York.

Suona l’adunata

Entro le 18 di domenica giocatori, tecnico e staff dovranno timbrare il cartellino nell’hotel Fontana Olente, ormai da tanti anni quartier generale della prima fase della preparazione. La serata scivolerà via tra strette di mano, convenevoli e una molto probabile riunione tecnica con Max Alvini, Renzo Castagnini e Pietro Doronzo che illustreranno il programma.

Monterisi in allenamento

Lunedì mattina si comincerà a sudare sul rettangolo della “Città dello Sport”. Il gruppo effettuerà i test atletici. Sarà una prima settimana fondamentale che consentirà allo staff di valutare lo stato di forma deì calciatori.

Dopodiché il 20 luglio tutti al Terminillo in provincia di Rieti che per il secondo anno di fila ospiterà il ritiro precampionato fino all’8 agosto. Base della squadra giallazzurra sarà tra l’hotel Togo Palace e il campo del Centro d’Altura “Enrico Leoncini” dove si svolgeranno gli allenamenti.

Il programma delle amichevoli

Cinque le partite in calendario con il clou previsto per il 9 agosto quando allo “Stirpe” sarà di scena la Lazio di Gattuso. La prima sgambatura mercoledì 22 luglio al Terminillo alle 16.30: un test in famiglia tra Frosinone A-Frosinone. L’asticella s’alzerà domenica 26 allo stadio di Rieti “Manlio Scopigno”. I giallazzurri sfideranno l’Ascoli, neo promosso in Serie B.

Marusic e F. Gelli saranno avversari il 9 agosto

Il 29 alle 16.30 al Terminillo sfida con la Sambenedettese, formazione di Serie C. Il 1 agosto seconda amichevole a Rieti contro il Benevento, altra matricola di B. Come detto il programma si concluderà allo “Stirpe” contro la Lazio. Sarà la prova generale per il debutto ufficiale in Coppa Italia contro la Juve Stabia del 16 agosto allo “Stirpe” alle 18 che precederà di una settimana il debutto in campionato contro la Juve.

La rosa attuale

Il neo acquisto Amey

La lista dei convocati sarà probabilmente ufficializzata domenica in giornata. Solo un volto nuovo ovvero il difensore Amey arrivato in prestito dal Bologna. In attesa degli altri rinforzi il gruppo è composto dai calciatori di proprietà oltre agli elementi riscattati o prestiti rinnovati.

Entrando nel dettaglio i portieri sono Palmisani e Lolic. Potrebbe essere aggregato un giovane per completare il pacchetto. Per la difesa 4 gli esterni: A. e J. Oyono, Bracaglia e Corrado. I centrali invece sono Amey, Monterisi, J. Gelli, Calvani e Cittadini. Questi ultimi 2 sono da ufficializzare dopo i rinnovi dei prestiti con Genoa e Atalanta.

Koutsoupias punto fermo del centrocampo

A centrocampo Calò (riscattato dal Cesena). Kone (riscattato dal Como), Cichella, Koutsoupias, F. Gelli, Barcella e Grosso. L’attacco annovera Raimondo (rinnovo del prestito dal Bologna), Kvernadze, Ghedjemis (reduce dai Mondiali dovrebbe aggregarsi in seguito), i giovani Befani e Colley. Potrebbe rispondere all’appello domenica o qualche giorno dopo anche Fini dopo il nuovo prestito dal Genoa.

Saluta Frara: “Quattordici anni fantastici”

Come anticipato, l’ex capitano-bandiera e responsabile del settore giovanile lascia il Frosinone (leggi qui: Gasp… Margiotta-Frara, tandem di ex giallazzurri corre verso la Roma). Alessandro Frara ha risolto consesualmente il contratto con il club ciociaro e entrerà nell’organigramma della Roma. Ricoprirà un importante ruolo nella società giallorossa che sta rivoluzionando i suoi quadri dirigenziali. La società in una breve nota ha “augurato le migliori fortune per il proseguimento del suo percorso professionale”.

Alessandro Frara

Tra Alessandro Frara e il Frosinone è stata una storia lunga 14 anni, prima da calciatore e poi da dirigente. Una storia vincente con 3 promozioni da giocatore e 2 da responsabile della Primavera. Un percorso che ha avuto l’intervallo di una stagione, quando Frara fu direttore sportivo della Lucchese in Serie C (dal giugno 2023 al marzo 2024) dopo alcune stagioni da collaboratore tecnico e poi da Responsabile del Settore Giovanile del Club di Viale Olimpia.

“Sono stati 14 anni fantastici e ricchi di successi e soddisfazioni – ha scritto Frara in un post sui social – Ringrazio il presidente Maurizio Stirpe, un grande presidente. Poi tutti i direttori, dirigenti, dipendenti e i ragazzi del settore giovanile. Mi preparo a vivere una nuova avventura professionale ma Frosinone e i suoi rimarranno sempre nel mio cuore”.