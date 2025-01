Codice… Greco per rialzare il Frosinone

[PAROLA DI MISTER] Alla vigilia della trasferta di Modena e dopo la squalifica scontata contro la Cremonese, il tecnico è tornato a parlare. Cercando di risollevare il morale della truppa ed infondere coraggio. "Comprendo i fischi ma la squadra sta dando tutto". In serbo qualche cambiamento di formazione. Subito dentro il neo acquisto Koutsoupias?

Difende la squadra a spada tratta, anche se non si nasconde. Si dice orgoglioso del suo staff che lo ha sostituito in panchina domenica scorsa. Leandro Greco, tornato a parlare dopo la squalifica, indossa i galloni del “comandante” e cerca di tenere la barra dritta per ritrovare la rotta giusta. Dopo la il tracollo con la Cremonese, non aveva potuto commentare e spiegare una partita a dir poco deludente.

“Prestazione non giusta rispetto a tante altre offerte nelle settimane scorse – ha sottolineato il tecnico giallazzurro – Abbiamo analizzato la partita, individuando come sempre gli aspetti positivi e quelli negativi. Devo dire che ci sono state cose fatte bene però il risultato ha cancellato tutto”.

I fischi ci stanno ma i ragazzi danno tutto

A meno di 48 ore dalla delicata sfida di Modena (“Ha ottime individualità, siamo concentrati su cosa dobbiamo fare”), il tecnico prova ad infondere coraggio e restituire serenità. Fattori fondamentali in una corsa-salvezza. Cosa che gli era già riuscita quando ha preso le redini della squadra dopo l’esonero di Vivarini.

Giancarlo Marini, vice allenatore del Frosinone, elogiato da Greco (Foto © Mario Salati)

“Abbiamo analizzato che questi ragazzi stanno spingendo da due mesi e mezzo a tavoletta per recuperare una situazione difficile – ha puntualizzato Greco – Credo che ogni tanto si può andare fuori giri, ho visto un gruppo molto dispiaciuto e abbiamo lavorato tanto come sempre”. Greco comprende i tifosi che hanno contestato. “Capisco la delusione, il pubblico si merita di più ma i ragazzi non si stanno risparmiando – ha aggiunto – Garantisco io sull’impegno e l’abnegazione Io devo guardare il punto di partenza, dove siamo arrivati e cosa possiamo migliorare. Sono ragazzi giusti e vanno sostenuti fino alla fine. Questa squadra sta dando tutto e darà tutto, anche prendendosi i fischi perché fanno parte del mestiere”.

La pressione

Il risultato a tutti i costi in un percorso in salita e le partite che diminuiscono potrebbero esercitare troppa pressione su un gruppo giovane. “Quando inciampiamo fa più rumore a causa della situazione precaria che stiamo vivendo – ha osservato – Ma per il nostro campionato è fisiologico cadere ancora. Io devo restare equilibrato, l’importante è raggiungere l’obiettivo. Le basi per recuperare le abbiamo gettate in questi mesi. Credo che quando sono arrivato avremmo messo la firma per stare in questa posizione. Anche se ci manca qualche punto”.

Il Frosinone sceso in campo domenica scorsa (Foto © Mario Salati)

La serenità quindi diventa determinante. Il gruppo deve provare ad isolarsi e pensare solo all’impegno che verrà. Guai a farsi schiacciare dalla pressione. Ed in tal senso Greco ha dimostrato di sapere toccare le corde giuste. Quando è stato promosso dalla Primavera il Frosinone era ultimo ed è riuscito a rialzare la squadra fino alla zona playout. E in piena corsa per la salvezza diretta.

Mercato e novità di formazione

L’ingaggio del centrocampista greco Koutsoupias ha strappato un sorriso all’allenatore frusinate che avrà un’alternativa importante a centrocampo. Un giocatore pronto a scendere in campo: particolare fondamentale nel mercato di gennaio. Dunque già a Modena potrebbe giocare in una formazione che sarà ridisegnata. Probabili i ritorni di Bracaglia ed Ambrosino.

Il giovane Bracaglia pronto al rientro (Foto © Mario Salati)

“E’ un ragazzo che avevo già notato un paio di anni fa e mi aveva fatto una buona impressione – ha commentato Greco – Un giocatore moderno che può giocare sia in un centrocampo a 2 che a 3, va ad alzare il livello del reparto. Il direttore ha portato un giocare molto forte, sabato è a disposizione. Altri movimenti? Ha parlato il direttore, sappiamo chi è in uscita. Ma ora pensiamo al Modena”.