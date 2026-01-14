Cooperative del gol, attacchi-super e difese blindate: sarà show all’U-Power

[IL MOTIVO] Il big-match di sabato tra Monza e Frosinone vivrà anche sul confronto tra due delle tre squadre che vantano più marcatori diversi (13). Una qualità che conferma la competitività di brianzoli e ciociari in grado di mettere in campo diverse soluzioni

La dura legge del gol non è solo il titolo di una famosa hit degli 883 ma è soprattutto l’essenza del calcio che si nutre di reti segnate e incassate. Sabato pomeriggio quindi all’U-Power Stadium ne vedremo delle belle nel big-match tra il Monza e la capolista Frosinone, distaccate di 4 lunghezze. Infatti tra 63 gol realizzati da 26 marcatori diversi ed appena 32 subiti non ci si annoierà in una sfida cruciale nella corsa alla promozione diretta.

Cooperative del gol

Tra i segreti di Monza e Frosinone c’è sicuramente la forza del collettivo e le tante soluzioni offensive. Non a caso sono le squadre che possono vantare più marcatori diversi del campionato: ben 13 come il Venezia. Una caratteristica importante tanto che rispecchia la classifica. Insomma Alvini e Bianco potranno contare su un bel numero di goleador per cercare la chiave vincente della partita.

I 13 marcatori del Frosnone hanno realizzato 36 reti che valgono la palma di miglior attacco del campionato. Tutti reparti hanno dato il loro contributo: 4 la difesa, 11 il centrocampo e 17 l’attacco. Capocannoniere Ghedjemis con 7 gol. Poi Koutsoupias (6), Raimondo (5), Calò e Bracaglia (4), Kvernadze (2), Zilli (2), Marchizza, Monterisi, Calvani, A. Oyono, Grosso e Vergani (1). In pratica è andato a bersaglio grosso il 52 % dei giocatori impiegati ovvero 25.

Nel Monza i 13 giocatori hanno messo a segno 27 gol (quarto attacco del torneo). In rete dunque il 54 % dei 24 elementi impiegati da Bianco. Per quanto riguarda i reparti, ben 11 reti sono arrivate dalla difesa. Dodici dall’attacco e solo 4 dal centrocampo. Numeri differenti rispetto al Frosinone a conferma di due formazioni che giocano diversamente. Capocannonieri Birindelli e Mota con 4 sigilli ciascuno. Con 3 Izzo ed Alvarez; 2 per Ravanelli, Azzi, Keita e Petagna. Un gol per Carboni, Delli Carri, Colpani, Obiang, e Maric.

Attacchi contro difese: che numeri

L’esultanza di Raimondo

Se il confronto tra le cooperative del gol sarà uno dei temi più interessanti della partitissima di Monza, non sarà da meno la sfida incrociata tra attacchi e difese delle due contendenti. Si affronteranno il Frosinone con il miglior attacco del campionato (36 reti all’attivo) ed il Monza che vanta la seconda difesa del torneo (15 reti subite, come il Venezia e più soltanto del Palermo con 14).

Ma guardando anche l’altra faccia della medaglia il confronto attacco-difesa promette scintille. Il Monza con 27 gol ha il quarto reparto avanzato del campionato alle alle spalle di Palermo (29), Venezia (34) ed appunto Frosinone (36) che risponde con la quarta retroguardia meno perforata (16) della rassegna dietro Venezia (15), Monza (15) e Palermo (14).

