Coppa Italia, croce e delizia del Frosinone

Domenica a Monza il primo impegno ufficiale per la squadra di Alvini. Sarà la prova generale in vista dell'esordio in campionato con l'Avellino. La competizione tricolore nelle ultime stagioni ha regalato gioie (i quarti di finale 2 anni fa) e dolori (l'eliminazione al primo turno nell'estate scorsa). Tutti i precedenti, le curiosità e il quadro della competizione

Un anno fa è stato un calice amaro più che una coppa. Il ko interno e l’eliminazione col Pisa sono stati la spia inascoltata e sottovalutata di una stagione che sarebbe stata difficilissima. Ma basta fare un altro passo indietro per trovare tutt’altro scenario. Una Coppa Italia stracolma di gioia ed applausi: nel 2023-2024 ha regalato al Frosinone un pezzo di storia con la qualificazione ai quarti grazie alle memorabili vittorie a Torino e a Napoli contro i campioni d’Italia in carica.

Domenica nel tardo pomeriggio a Monza la squadra del nuovo corso di Alvini debutterà in Coppa Italia cercando di riscattare la sconfitta della scorsa stagione, andare avanti nel trofeo e soprattutto lanciare un primo segnale di fiducia in vista dell’inizio del campionato. La tradizione comunque non è delle migliori (4 eliminazioni negli ultimi 5 anni) e l’avversaria (allenata dall’ex Bianco) sulla carta è tra le peggiori da affrontare in questo momento.

Primo test vero

Massimiliano Alvini

Per il Frosinone sarà la prova generale verso il debutto in campionato di domenica 24 allo “Stirpe” contro l’Avellino (eliminato tra l’altro nel turno preliminare). Al netto degli infortuni (assente sicuro l’attaccante Gori) e del mercato, la squadra di Alvini potrà mettere a terra il lavoro svolto in ritiro. Usciranno fuori le prime indicazioni positive e negative di un gruppo in costruzione e alla ricerca di un’identità.

Un esame ancor più probante perché sarà effettuato contro un’avversaria della stessa categoria. Il Monza, retrocesso dalla Serie A, gode dei favori del pronostico in virtù di un organico di livello affidato, all’ex Paolo Bianco. Quindi un impegno già complicato e per giunta in trasferta. Una prestazione convincente regalerebbe entusiasmo in vista della prima contro l’Avellino che sicuramente calamiterà il pubblico delle grandi occasioni tra tifosi di casa e campani. Il Frosinone tra l’altro ha chiuso le prime 2 fasi della campagna abbonamenti con 5392 tessere sottoscritte.

Precedenti sulle montagne russe

Un momento di Frosinone-Pisa della scorsa Coppa Italia

Nelle ultime 2 stagioni il Frosinone è passato dai quarti di finale con la Juventus all’eliminazione nel primo turno in casa col Pisa. Vere e proprie montagne russe a conferma di una competizione indecifrabile soprattutto nelle prime fasi. Il 12 agosto dell’anno scorso la pesante sconfitta interna per 3-0 col Pisa di Pippo Inzaghi, promossa in Serie A a fine campionato. Un ko allarmante che ha messo subito a nudo le lacune della formazione di Vivarini. Preludio di un torneo tribolato culminato con una salvezza strappata in extremis.

Tutt’altra musica 2 stagioni fa per il Frosinone, neo promosso in Serie A. Tre turni superati di cui 2 addirittura in trasferta fino ai quarti di finale. Un traguardo storico ed impensabile. Primo successo allo “Stirpe” col Pisa: 1-0 grazie all’autogol di Canestrelli. Ai sedicesimi la prima impresa: ko il Torino in trasferta dopo i supplementari. Decisivo Reiner dopo le reti di Ibrahimovic e Zima.

I canarini festeggiano il successo a Napoli negli ottavi della Coppa Italia 2023-2024

Agli ottavi il Frosinone di Di Francesco continua a stupire, espugnando il San Paolo di Napoli con un poker di reti (Barrenechea, Caso, Cheddira ed Harroui). La favola s’interrompe all’Allianz di Torino con la Juve: 4-0 per i bianconeri (tris di Milik e sigilli di Yildiz). Eliminazione indolore. Un percorso straordinario che rimarrà agli annali.

In precedenza il Frosinone si era qualificato nel 2019-2020 superando Carrarese e Monopoli e conquistando la quarta fase. Poi vennero battuti dal Parma. Fuori poi nel 2020-2021 (3-1 per il Padova allo “Stirpe”), nel ’21-22 (sconfitta a Venezia dopo i rigori) e nel ‘22-23 (3-2 proprio a Monza al termine di un match ben giocato).

Il quadro, subito fuori Avellino e Padova

La Coppa Italia è partita la scorsa settimana con il turno preliminare. I primi verdetti hanno visto la qualificazione dell’Entella (4-0 alla Ternana), del Vicenza (2-0 a Padova), del Pescara (1-0 al Rimini) e dell’Audace Cerignola (1-0 all’Avellino). Sorprendono le sconfitte di Avellino e Padova al cospetto di compagini di Serie C.

Massimiliano Allegri, neo tecnico del Milan (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

Tra Ferragosto e lunedì 18 si celebrerà il primo turno. Scenderanno in campo alcuni club di Serie A tra cui l’atteso Milan di Allegri che domenica 17 affronterà a San Siro il Bari. Il programma comunque si aprirà venerdì 15 con Empoli-Reggiana, Sassuolo-Catanzaro, Lecce-Juve Stabia e Genoa-Vicenza. Il giorno dopo altre 4 gare: Venezia-Mantova, Como-Sudtirol, Cagliari-Entella e Cremonese-Palermo. Domenica 17 Monza-Frosinone, Parma-Pescara, Cesena-Pisa e Milan-Bari. Il programma si chiuderà lunedì 18 con Audace Cerignola-Verona, Spezia-Sampdoria, Udinese-Carrarese e Torino-Modena.