Coraggio Frosinone, la salvezza si può fare: parola di bookmakers

A 2 turni dall'epilogo, le agenzie di scommesse hanno aggiornato le quote della Serie B. Malgrado la flessione, i ciociari conservano discrete chance di raggiungere l'obiettivo. Venerdì trasferta a Palermo senza tifosi. Poche speranze invece per Cittadella, Sampdoria e Salernitana. Rischia il Brescia. Vicine al traguardo Mantova e Reggiana

Alessandro Salines Lo sport come passione

La classifica non mente a due giornate dall’epilogo. I valori sono consolidati al netto delle parole che le porta via il vento. Lo hanno certificato i bookmakers, i professionisti dei pronostici per le scommesse sportive. In una volata-salvezza a dir poco incerta (7 squadre in 5 punti) le previsioni degli allibratori possono servire per disegnare un quadro più chiaro su una corsa serrata ed ingarbugliata tra calcoli, combinazioni, scontri diretti e classifica avulsa.

D’altronde i bookmakers studiano calcio per mestiere e le loro analisi devono essere per forza di cosa oggettive ed attendibili per sfornare quote vincenti. Per il Frosinone dunque nulla è perduto: i 40 punti, la 15^ posizione ai margini dei playout regalano chance e quindi i pronostici non lo condannano. Bisogna crederci come i bookmakers credono ancora nel Frosinone malgrado il calo delle ultime gare.

L’equilibrio regna sovrano

L’Agipronews, la prima agenzia di stampa specializzata in pronostici e scommesse, ha aggiornato le quote della Serie B quando mancano 180′ (playoff e playout esclusi). Due giornate che tra l’altro si disputeranno nel giro di 4 giorni tra venerdì 9 e martedì 13 maggio. Un aggiornamento necessario considerando l’equilibrio di una volata che riempie di emozioni e paure le tifoserie in ballo.

Ambrosino e Partipilo (Foto © Mario Salati)

Ad oggi ancora diversi verdetti da scrivere. Assegnate le 2 promozioni dirette (Sassuolo e Pisa), 3 posti playoff (Spezia, Cremonese e Juve Stabia) ed 1 retrocessa (Cosenza). Quindi da completare la griglia degli spareggi per la Serie A (3 caselle per 4: Catanzaro, Palermo, Bari e Cesena). E poi sono da decidere i playout e le altre 2 retrocesse con 7 formazioni in lizza (Reggiana, Mantova, Frosinone, Brescia, Salernitana, Sampdoria e Cittadella).

Conta solo la classifica

Pasquale Marino, tecnico della Salernitana

Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, la bussola dell’analisi delle agenzie di scommesse è la classifica. Insomma le quote stilate hanno come riferimento principale i punti e la posizione. L’esempio è la Sampdoria: la retrocessione è data a 1.85 e quindi molto probabile. Il blasone e la storia del club blucerchiato oltre ad una rosa importante non alzano la quota. A condannare o quasi i doriani i 37 punti ed il terz’ultimo posto.

Idem la Salernitana (1,85) nonostante le 3 vittorie nelle ultime 4. Il Cittadella, penultima a 36 dopo il pari a Frosinone, rimane la compagine più quotata alla discesa in Serie C, opzione offerta a 1,25. Segue a 2,15 il Brescia, 16^ a 39 dopo lo 0-0 interno con la Juve Stabia.

Frosinone, missione possibile

Malgrado la flessione (4 punti nelle ultime 5), il Frosinone ha tutte le carte in regola per salvarsi. Così almeno la pensano i bookmakers che quotano la retrocessione a 2,25. A pesare sulla valutazione è sicuramente la classifica con 40 punti ed il 15° posto. I canarini sono fuori dalla zona rossa anche se hanno solo 1 punto di margine sui playout e 3 dalla retrocessione diretta. La fiducia deriva anche dal percorso effettuato dopo l’avvento di Paolo Bianco in panchina.

Paolo Bianco

Diciassette punti in 10 partite, 1 sola sconfitta in casa della “reginetta” Pisa sono un buon cammino. Il calendario comunque è difficile a partire dalla trasferta di Palermo, vietata ai tifosi del Frosinone su disposizione della Prefettura del capoluogo siciliani che ha disposto la chiusura del settore ospiti. Dopodiché match in casa casa del Sassuolo già promosso. Mantova e Reggiana invece sono ad oggi le squadre che hanno le maggiori chance di salvezza con una quota di 2.75. I lombardi occupano il 14° posto a 40, gli emiliani sono saliti a 41.

Le quote promozione

Pio Esposito, bomber dello Spezia, duella con Monterisi

Dopo la matematica qualificazione ai play-off, conquistata grazie alla vittoria sul Catanzaro dello scorso primo maggio, la Juve Stabia non vuole fermarsi. La “matricola terribile” di mister Pagliuca, autentica rivelazione del campionato, guarda già oltre: una prima storica promozione in Serie A si gioca a 7 su Betflag e Better.

La favorita, anche in virtù del miglior piazzamento in classifica (terza a 63), è però lo Spezia a 2,25, seguita dalla Cremonese a 3,50. Il Palermo, sconfitto a Cesena nell’ultimo turno dal Cesena, sale da 5 dell’ultima rilevazione agli attuali 6, mentre a quota 10 c’è il trio formato da Bari, Catanzaro e Cesena.