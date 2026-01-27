Corsa-promozione: Frosinone, Venezia e Monza scoprono le carte

[L'ANALISI] Dal calendario allo stato di forma, dalla chiave vincente all’uomo in più: ecco la situazione delle 3 squadre in lizza per la Serie A diretta. La capolista punta su identità, continuità (13 risultati utili) ed un calendario con 7 gare in casa nelle ultime 11. La squadra veneta ha cambiato marcia, viaggia sulle ali di 5 vittorie di fila e scommette sui bomber Adorante e Yeboah. I brianzoli confidano sulla qualità della rosa e sui rinforzi Hernani e Caso

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non è ancora la volata finale perché al traguardo mancano ben 17 curve ma la corsa promozione è entrata nel vivo. E si preannuncia avvincente, mozzafiato e ricca di colpi scena come sempre in Serie B. Diciassette partite, 17 finali, poco più di tre mesi per decidere le 2 squadre che saliranno in Serie A senza la coda-incognita dei playoff.

La classifica ad oggi certifica che 3 squadre (Frosinone, Venezia e Monza) provano a scappare anche se non è da escludere un inserimento da dietro (il Palermo?) soprattutto se in testa rallenteranno. La capolista di Alvini è prima a 45 davanti al Venezia per un’incollatura. Poi il Monza a 41. Ma come stanno le 3 contendenti? Calendario, stato di forma, la chiave vincente e l’uomo (o uomini) in più: ecco l’analisi della corsa-promozione.

Calendario, finale in… casa per il Frosinone

Il Frosinone si giocherà la promozione allo “Stirpe” con 7 gare nelle ultime 11

Il percorso inciderà sul risultato finale al di là dei luoghi comuni tipo “prima o poi bisognerà incontrarle tutte”. Fondamentali in tal senso gli scontri diretti. In programma ce ne sono due considerando che Monza-Frosinone (2-2) si è giocato. Il primo tra due settimane potrebbe dire molto: allo “Stirpe” si sfideranno Frosinone-Venezia. Dopodiché i veneti dovranno affrontare in trasferta il Monza alla 32^. Importante la classifica avulsa: la capolista è in svantaggio col Monza e per ora col Venezia aspettando la gara del 6 febbraio. Lo stesso Venezia è avanti col Monza ma c’è il ritorno.

Per quanto riguarda il resto, il Frosinone avrà un potenziale vantaggio frutto dell’asimmetria del calendario. Giocherà 7 volte in casa nelle ultime 11 giornate. Con due doppi turni interni (Frosinone-Pescara e Frosinone-Sampdoria; Frosinone-Padova e Frosinone-Palermo). Potrebbe diventare un’autostrada.

Paolo Bianco, allenatore del Monza (Foto © Mario Salati)

Il Venezia invece avrà un cammino in salita nelle prossime quattro giornate affrontando di seguito Carrarese, Frosinone. Modena e Cesena. Non male il finale di stagione con Bari, Empoli, Spezia e Palermo. Per il Monza calendario alla portata almeno fino al doppio impegno esterno a Cesena e Spezia. Ciclo particolarmente difficile tra la 32^ e la 36^ con le gare al cospetto di Venezia, Catanzaro, Bari, Sampdoria e Modena.

Stato di forma

Il Frosinone ha la serie positiva aperta più lunga, 13 risultati utili (9 vittorie 4 pareggi). Considerando le ultime 5 giornate, invece, è il Venezia a vantare lo score migliore del campionato. Ben 5 vittorie, percorso netto, 15 punti con l’attacco top del torneo (42 gol). Quattordici reti segnate e 5 subite nel periodo.

La gioia dei giocatori del Venezia

La squadra di Alvini invece ha collezionato 11 punti con 3 successi e 2 pareggi. Otto reti realizzate e 4 incassate. Un punto in meno per il Monza (3 vittorie, 1 sconfitta e 1 pari) con 11 marcature fatte e 5 incamerate. Ad onor c’è anche la Juve Stabia tra le formazioni più in forma del momento: i campani hanno conquistato 11 punti in 5 turni (3 vittorie e 2 pareggi, 6 gol segnati e 3 subiti).

Frosinone, Venezia e Monza comunque stanno viaggiando a ritmi altissimi. Per rendere l’idea basta fare un confronto col passato. Da quando la Serie B è tornata a 20 squadre solo la stagione scorsa le prime due dopo 21 giornate avevano più punti: 49 il Sassuolo e 46 il Pisa (con lo Spezia terzo a 39).

La chiave vincente

Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Identità, organizzazione, entusiasmo e la tranquillità di chi non è obbligato a vincere. Sono tra le principali armi del Frosinone. La formazione giallazzurra di settimana in settimana ha acquisito sicurezza e personalità malgrado l’età media della rosa più bassa del campionato. Alle spalle della squadra inoltre c’è una società esperta che ha già vinto e sa come si gestiscono certi momenti. Dulcis in fundo il tecnico Max Alvini: il tecnico di Fucecchio si sta rivelando un autentico trascinatore.

Il Venezia ha un organico costruito per tornare in Serie A. Tra i più competitivi del torneo con alternative importanti in ogni reparto. Da qui alla fine potrebbe diventare la chiave vincente per arrivare fino in fondo. Come la continuità che Adorante e soci stanno trovando. Inoltre c’è il fattore-Stroppa, specialista in promozioni. Insegue il quarto trionfo ed è una garanzia per un club ambizioso.

Giovanni Stroppa

Anche il Monza è partito per riconquistare la Serie A forte di una rosa di grande qualità e composta da diversi elementi di livello superiore. In Brianza sono convinti che alla lunga i valori verranno fuori e potranno fare la differenza per giocarsi fino alla fine la promozione diretta.

Gli uomini in più

Jack Calò (Foto © Mario Salati)

Se lo chiedete ad Alvini, Stroppa e Bianco vi risponderanno che tutti i giocatori sono importanti. Ma è chiaro che ci sono elementi che possono spostare gli equilibri. Nel Frosinone due nomi su tutti: il centrocampista Calò (assistman del torneo a quota 10) e l’attaccante Ghedjemis (8 reti) che hanno dimostrato in questa stagione di avere qualcosa in più. Ma occhio pure a Monterisi, pilastro della difesa, Koutsoupias che i tifosi canarini sperano possa ritrovare la brillantezza della prima parte del girone d’andata e Kvernadze apparso in grande crescita.

Il Venezia confiderà sul bomber Adorante, vice capocannoniere della B con 11 gol. Non è da meno l’altro attaccante Yeboah a segno 8 volte. Una coppia insomma che fa paura alle difese avversarie. Il fulcro del gioco di Stroppa resta il centrocampista Busio. Tra gli uomini in più si deve annoverare anche il portiere Stankovic tra i più forti della categoria.

L’ex canarino Caso, passato al Monza (Foto © Mario Salati)

Il neo acquisto Hernani (3 reti in 2 gare) e l’esterno a tutta fascia Azzi sono tra i giocatori più in forma in questo momento. Ma il Monza punta forte anche sul capitano Pessina, leader in campo e fuori. E poi c’è il parco attaccanti di primissimo piano: da Alvarez a Keita, da Colpani a Petagna, da Mota e Ciurria fino al nuovo arrivo Caso (ex Frosinonee) in grado di risolvere le partite con i suoi strappi micidiali.