Cultura, inclusività e divertimento i fari della “Notte Bianca dello Sport”

[L'EVENTO] Sabato sera a Sora il centro storico si trasformerà in un grande "gymnasium" con spazi per la pratica di tutte le discipline. Previsti convegni, workshop ed esibizioni. Organizzano il Comune e l'Associazione 03039 Ducato. Fondamentale il patrocinio del Coni Lazio che sarà rappresentato dal presidente Alessandro Cochi e dal delegato Emanuele De Vita: "Vogliamo tornare ad essere presenti sul territorio in maniera concreta. Presto nascerà un tavolo permanente per supportare gli enti locali".

Alessandro Salines Lo sport come passione

Lo hanno definito un “gymnasium”, quel luogo dove nell’antica Grecia i giovani si esercitavano nei giochi atletici ed in generale si formavano alla vita secondo principi sani. La “Notte Bianca dello Sport” di Sora infatti non è solo una bella manifestazione, giunta all’ottava edizione. Ma è molto di più. E’ in un certo senso la sublimazione dell’articolo 33 della Costituazione che riconosce “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, rendendola un elemento fondamentale per la Repubblica e per la qualità della vita dei cittadini”.

La “Notte Bianca dello Sport“, organizzata dal Comune di Sora e dall’Associazione 03039 Ducato di Sora con il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio e del Coni Lazio, si svolgerà sabato a partire dalle 18 nel centro storico. In primo piano la diffusione della cultura dello sport attraverso attività aperte a tutti con aree tematiche ispirate alle diverse discipline fruibili gratuitamente grazie alle associazioni-centri sportivi che hanno aderito alla rassegna.

Grandi numeri ed obiettivi

L’importanza della “Notte Bianca dello Sport” è certificata dai numeri che schiacciano le parole. Numeri da capogiro a partire dai 30 mila spettatori annunciati. Trentamila sono anche i metri quadri dell’area che ospiterà l’evento. Duemila e cinquecento i partecipanti, 270 associazioni e 100 discipline.

L’intento degli organizzatori è quello di condividere e diffondere il messaggio che lo sport è un patrimonio di tutti che può essere un modello d’intervento ed integrazione sociale in grado di favorire la coesione e crescita della comunità.

“L’obiettivo è di offrire attività-opportunità per tutte le fasce di età ed abilità affinché le persone possano vivere un’esperienza all’insegna della partecipazione, dell’inclusività, dell’aggregazione e del divertimento – scrivono i promotori – Oltre alle attività sportive sono previsti momenti di riflessione con convegni e workshop ed intrattenimento con spettacoli freestyle dal vivo, esibizioni di danza e molto altro”. Una celebrazione dello sport, ma anche una festa“.

Il ruolo del Coni

Alessandro Cochi, presidente del Coni Lazio

Per il Comitato regionale la “Notte Bianca dello Sport” rappresenterà un’occasione importante per sancire l’inizio del lavoro di ricucitura tra il Coni ed il territorio dopo anni in cui si è notato un certo scollamento. La nomina del delegato Emanuele De Vita è stato un segnale forte da parte del presidente Alessandro Cochi che sarà presente all’intera manifestazione.

Il Coni ha contribuito fattivamente all’organizzazione della “Notte Bianca dello Sport”. Ed in particolare ai due convegni in programma nel corso della rassegna. Il primo alle 15 nella sala consiliare sulla riforma dello sport con la partecipazione di diversi esperti e dello stesso Cochi. Un incontro di alto profilo riconosciuto dall’Ordine dei Commercialisti come corso di formazione professionale.

Luca Di Stefano, sindaco di Sora

L’altro convegno sul tema “sport: quali scenari dopo l’entrata in Costituzione” si svolgerà alle 18.30 in piazza Santo Spirito. Tra i relatori il presidente Cochi ed il sindaco di Sora Luca Di Stefano, oltre ad importanti esponenti del mondo dello sport.

Un tavolo per lo sport

Il delegato De Vita coglie l’occasione della manifestazione di sabato per lanciare un’iniziativa molto importante per il mondo dello sport provinciale. “Stiamo creando un tavolo permanente tra Coni, Sport e Salute ed Amministrazione provinciale che possa fare da raccordo con i Comuni – ha annunciato De Vita – In pratica il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione professionisti in grado di supportare gli enti pubblici per quanto riguarda i progetti relativi lo sport ed in particolare gli impianti. Pensate ad esempio ai vari bandi che spesso hanno una tempistica ridotta e modalità molto tecniche”.

Emanuele De Vita

Partirà tra qualche mese dopo la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa che stabilirà le linee guida del tavolo. E non solo. Il Coni organizzerà 2 manifestazioni per riaffermare la sua presenza in Ciociaria. La prima a Frosinone per promuovere lo sport con la partecipazione di varie realtà. La seconda ad Anagni con una tavola rotonda sul rapporto tra il Coni territoriale e gli enti locali.

Tutto lo sport minuto per minuto

Saranno protagoniste della “Notte Bianca dello Sport” la danza, i motori, gli sport di squadra e individuali, le arti marziali, l’olistico medicale sport, la medicina dello sport, il fitness, le attività inclusive e la ginnastica. Parteciperanno federazioni sportive e paralimpiche, enti di promozione sportivi ed associazioni.

Valeria Altobelli

“La Città di Sora si pone l’obiettivo di dare rilevanza e far conoscere tutte le discipline sia quelle tradizionali che innovative, sia quelle di squadra che individuali – si legge nella presentazione – Il tutto organizzato in aree tematiche allestite e gestite grazie alla competenza e professionalità di operatori sportivi qualificati. La Notte Bianca dello Sport vuole essere un’esperienza stimolante ed entusiasmante per provare nuove esperienze in un’atmosfera festosa e coinvolgente”.

Fino a notte inoltrate insomma gli appassionati potranno praticare liberamente le discipline preferite e provarne altre, supportati da tecnici qualificati. Tutti i partecipanti invece avranno l’opportunità gratuitamente di godersi lo spettacolo delle competizioni e delle esibizioni. Madrina d’eccezione sarà la showgirl, musicista e cantante sorana Valeria Altobelli. Una donna poliedrica, impegnata nel mondo della cultura e dell’informazione.

Ospiti speciali

La “Notte Bianca dello Sport” avrà dei testimonial prestigiosi che porteranno il loro contributo alla manifestazione durante i vari incontri e workshop. Tra questi è annunciato Simone Venier, canottiere che vanta 5 partecipazioni olimpiche ed 1 argento. Un atleta simbolo del canottaggio azzurro, protagonista per oltre vent’anni sulle acque di tutto il mondo vincendo 1 argento mondiale ed europeo e 1 oro continentale.

Simone Venier nell’equipaggio del quattro di coppia

Poi sarà presente Stefano Pantano, ex schermitore azzurro (3 ori mondiali nel suo palmares) con 2 Olimpiadi in carriera ed oggi apprezzato commentatore tecnico Rai. Per quanto l’atletica leggera special guest Andrew Howe, ex saltatore in lungo e velocista. Un atleta che ha fatto sognare l’Italia con le sue imprese internazionali, conquistando medaglie europee e mondiali e diventando un punto di riferimento dell’atletica azzurra.

Dulcis in fundo sarà tra gli ospiti ci sarà Giuseppe Abbagnale, leggenda del canottaggio italiano e simbolo di passione, sacrificio e vittorie. Ha conquistato 2 ori e 1 argento olimpici e 7 titoli mondiali. Durante la serata si potrà ascoltare la sua testimonianza e vivere insieme un momento di grande ispirazione, dedicato a tutti gli sportivi, i giovani e la comunità.