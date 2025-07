Cuore e ragione, passato e futuro: Stirpe si racconta al Festival dello Sport

[URBI ET ORBI] Il presidente del Frosinone protagonista a Veroli della settima edizione della rassegna. Un'intervista a tuttocampo dove il patron ha ripercorso i suoi 22 anni al timone del club giallazzurro. "Abbiamo visto sorgere il sole più volte ma sono orgoglioso di aver mantenuto sempre il sereno", ha chiosato

Alessandro Salines Lo sport come passione

In un “Festival dello Sport Raccontato”, Maurizio Stirpe ha sicuramente molto da raccontare. E scusate il bisticcio di parole. I 58 minuti e 33 secondi di confronto serrato con il giornalista Claudio Giambene di Mediaset sarebbero potuti essere di più. Oltre 22 anni al timone del Frosinone rappresentano infatti quasi una sorta di romanzo che ha attraversato la storia della Ciociaria e perché no d’Italia registrando cambiamenti di ogni tipo come 4 Papi o la prima donna premier.

Sul palco allestito in piazza Santa Maria Salome, nel cuore del centro storico di Veroli, Stirpe è stato il protagonista della penultima giornata della settima edizione del Festival. Un’intervista dal titolo semplice ma efficace: “Il Frosinone Calcio tra passato e futuro”. Analisi, retroscena, ricordi, personaggi e confidenze come la prima che ha scaldato la platea. “La maggiorparte delle decisioni le prendo con il cuore”, ha confessato Stirpe strappando il primo applauso della serata seguita da tanti tifosi ed appassionati.

Look informale, molto rilassato e in vena di raccontare e raccontarsi, ha raggiunto la cittadina ernica dopo aver incontrato la squadra ed il tecnico Massimiliano Alvini in partenza per il ritiro del Terminillo. “Abbiamo scelto l’allenatore toscano per l’umiltà e l’entusiasmo mostrate – ha confidato Stirpe – Anzi posso dire di più: le 5 parole dello slogan della campagna abbonamenti sono ispirate in un certo senso alle qualità di Alvini”.

Passato e futuro

Seguendo il titolo della serata, il racconto parte dal lontano 2001 quando ha deciso di entrare nel calcio. “Mi trovavo in ufficio – ha rivelato Stirpe – Mio padre è entrato in stanza e mi ha detto: ti vedo stanco, lavori troppo e non ti diverti. Ho un’idea, prendiamo una squadra di calcio. E così abbiamo rilevato il Frosinone a cui la mia famiglia è sempre stata legato. E così abbiamo voluto creare qualcosa che potesse regalare alla Ciociaria un’immagine differente da certi stereotipi che spesso hanno accompagnato la nostra terra. Insomma una sorta di cultura del riscatto”.

Guido Angelozzi

E così è iniziata una storia lunga fatta di tante gioie ma anche di dolori. Come la retrocessione dell’anno scorso dopo la maledetta partita con l’Udinese. E’ stato un autentico crocevia. “In caso di salvezza avrei lasciato la presidenza ad Angelozzi – ha svelato Stirpe – Sarebbe stata la fine di un percorso di lavoro stressante ed avevo deciso di tirare il fiato. Ed invece siamo retrocessi e quindi abbiamo provato a riproporci con il monito di evitare disastri. Abbiamo faticato tantissimo, pur avendo un monte ingaggi da playoff. Purtroppo è mancata la consapevolezza che un ciclo era terminato. E’ stata la stagione peggiore”. Ed Angelozzi da potenziale presidente a direttore sportivo del Cagliari? Stirpe idealmente ha allargato le braccia: “Il calcio ha dinamiche particolari e le cose cambiano rapidamente”.

Sentimenti, identità e calcio moderno

Si continua su un terreno scivoloso ed accidentato. Ma Stirpe ha i cingoli dell’esperienza di uno dei presidenti più longevi e di un imprenditore con aziende in tutto il mondo e migliaia di dipendenti. Come coniugare il calcio dei sentimenti con quello dei numeri? Come si fa a parlare d’identità quando il mercato impone determinate scelte?

Lo stadio “Stirpe”

“Il calcio è cambiato, le risorse provenienti dai diritti tv, abbonamenti e biglietti non bastano, la società deve fare i conti anche con gli investimenti sulle infrastrutture. Gli sponsor dovrebbero starci vicino perché il calcio fa parlare in maniera positivo del territorio ma capisco che il momento è difficile e non invoglia – ha argomentato – Quindi il trading dei calciatori diventa necessario per colmare il gap. Per questo dobbiamo puntare sulle competenze dei dirigenti e sullo scouting. Individuare giovani calciatori di prospettiva e provare a monetizzare”.

Stirpe poi da consumato uomo di comunicazione ha anticipato una notizia. Nei prossimi giorni si terrà una riunione tra alcuni presidenti per capire quale struttura di costi dovrebbe avere una società per raggiungere la famosa sostenibilità. “E’ inconcepibile che alcuni club spendano 2-3 volte di più rispetto agli introiti– ha osservato il presidente – Cercheremo di affrontare temi fondamentali come il salary cap, la centralizzazione dei costi dei vari servizi e la produzione televisiva delle partite”.

Il Frosinone che verrà

Il presidente non si è nascosto e con estrema sincerità ha detto che il Frosinone “avrà un budget dignitoso ma ridimensionato rispetto alla scorsa stagione in quanto non ci sarà il paracadute per la retrocessione”. Nessuna promessa o volo pindarico, l’obiettivo minimo è ovviamente la salvezza. “L’unica cosa che posso garantire è che cercheremo di non commettere gli errori della scorsa stagione. Alcuni non si possono nemmeno dire – ha ironizzato – Magari ne faremo altri ma spero che siano meno gravi. Comunque voglio ribadire che la salvezza l’abbiamo meritata e non siamo stati miracolati. Il rispetto delle regole è fondamentale”.

Massimiliano Alvini

Sul nuovo Frosinone partito per il ritiro. “Ad oggi abbiamo una rosa con il 90 per cento di giocatori di proprietà – ha proseguito Stirpe – Vogliamo rafforzare l’identità, creare empatia ed un legame forte col territorio. I ragazzi dovranno divertirsi e metterci entusiasmo e professionalità. Ho chiesto ad Alvini di avere un occhio particolare per i nostri giovani e soprattutto quelli ciociari”. Come Bracaglia che proprio sabato ha compiuto 22 anni ed al quale il pubblico ha tributato un applauso. “Bracaglia è un esempio ma abbiamo anche altri ragazzi come Palmisani, Schietroma e Befani”, ha chiosato Stirpe.

Ventitrè anni da incorniciare

Fabio Grosso, l’ultimo tecnico vincente del Frosinone di Stirpe

Maurizio Stirpe si guarda indietro. Pochi rimpianti: “Non avrei dovuto trattenere alcuni giocatori a fronte di richieste di mercato. Calciatori che poi non hanno reso”. Tanto orgoglio: “Ho portato avanti un percorso dove a vole è sorto il sole ma c’è sempre stato il sereno”, ha sottolineato. Il momento peggiore? “La retrocessione del 2011 – ha ricordato – Abbiamo dovuto ricostruire il lato morale della società, una ferita profonda. Poi con Stellone ed alcuni ragazzi siamo riusciti a ripartire aprendo un ciclo importante”.

Si diverte sempre anche se in modo differente rispetto ai primi anni. La moglie Barbara resta la depositaria dei suoi sfoghi dopo le sconfitte. “Pensate che il giorno dopo il matrimonio siamo rimasti a Frosinone per vedere la partita contro la Nocerina. Tra l’altro persa”, ha sorriso. Stirpe ammette di aver coronato dei veri e propri sogni. “Ventitrè anni fa non avrei immaginato di arrivare per tre volte in Serie A come desiderava mio padre e di costruire lo stadio – ha sottolineato – L’impresa ha raggiunto il livello che noi auspicavamo. Vicini al limite”.

Alessandro Frara

Giocatori ed allenatori: Stirpe è riconoscente anche senza esserne obbligato. “I tecnici sono stati tutti importanti – ha puntualizzato – Alcuni più fortunati, altri meno come Pasquale Marino. Con i calciatori ho avuto sempre un rapporto leale, è importante il rispetto dei ruoli”. E ha citato il responsabile del settore giovanile Alessandro Frara, presente in piazza, ed applaudito dagli spettatori. “Abbiamo un rapporto di stima personale e professionale, è stato un grande giocatore e diventerà un ottimo dirigente”, ha affermato Stirpe.

Graziani, Salvini ed Angelozzi

Enrico Graziani e Maurizio Stirpe

Stirpe tra passato e futuro ha un pensiero per i suoi collaboratori più stretti che lo hanno accompagnato in questa lunga avventura. “Ho sempre avuto grande rispetto per i miei collaboratori con i quali condivido le scelte”, ha detto il patron. Enrico Graziani è stato il primo direttore della sua presidenza. Arrivato su suggerimento di Angelozzi. “Avevo trovato un accordo con Guido che però ha dovuto rinunciare per il Catania – ha precisato Stirpe – E così gli ho chiesto un consiglio ed è arrivato Graziani dal Teramo”. Sono state stagioni storiche con la prima promozione in Serie B.

Ernesto Salvini (Foto © Giornalisti Indipendenti)

“Graziani mi ha insegnato molto in un mondo che bisogna conoscere bene per assorbire gli schiaffi che prendi – ha rivelato – Anche Angelozzi è stato un maestro. Ho avuto un ottimo rapporto con Ernesto Salvini con il quale abbiamo vinto tanto. Ci sentiamo per gli auguri, c’è un rapporto di stima”. Vale la pensa ricordare che Salvini (13 anni nel Frosinone) ha avuto un ruolo cruciale in più fasi ed in diversi incarichi. A prescindere dalle 3 promozioni (1 in Serie B e 2 in A) che ha firmato.

Il futuro tra sogni e ambizioni

Consolidare il Frosinone tra i professionisti per continuare a far parlare in maniera positiva della Ciociaria. E’ la speranza di Stirpe. Ma c’è dell’altro. “Il grande obiettivo è quello di farsì che i bambini di Frosinone diventino tifosi della nostra squadra mettendo da parte le altre formazioni – ha sostenuto Stirpe – Perciò dobbiamo lavorare sul settore giovanile e sull’identità. Sarebbe bello un giorno poter schierare una squadra con tanti ciociari”.

Maurizio Stirpe

Non si sente presidente a tempo indeterminato. “Sono solo un amministratore pro tempore, la società è dei tifosi e per questo non disdegno l’azionariato popolare anche se in Italia è complicato – ha aggiunto Stirpe – I supporters hanno una forza di cui non sono consapevoli. Posso garantire il massimo impegno come ho sempre fatto ma se c’è un progetto migliore che assicuri al club serietà e solidità finanziaria sono pronto a farmi da parte”.

Per il futuro prossimo Stirpe punta a completare il discorso infrastrutture per sistemare definitivamente la prima squadra, il settore giovanile e la formazione femminile in odore di rispescaggio in Serie B (“Sarebbe la ciliegina sulla torta”).

Stirpe e la ragione del cuore. Tra passato e futuro.