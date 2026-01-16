Da Place Vendôme alla Ciociaria: Tk Kart e Piccioni portano l’Europa a casa

Dalla Ciociaria a Place Vendôme: Antonio Piccioni e il team Tk Kart conquistano il titolo europeo FIA KZ2 Masters, celebrando una stagione di successi, passione e lavoro che proietta il karting italiano ai vertici continentali.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

C’è un filo che unisce Place Vendôme alla Ciociaria. Un filo fatto di passione, lavoro quotidiano e chilometri macinati in pista. Il 10 gennaio scorso, sotto i riflettori eleganti di Parigi, quel filo è diventato visibile a tutti: Antonio Piccioni e il team ciociaro Tk Kart sono stati premiati ai Karting Awards della FIA, nella cornice più prestigiosa possibile, celebrando una stagione che resterà nella memoria del karting europeo.

Non una vittoria qualunque, ma la conquista del titolo di Campioni Europei FIA Karting KZ2 Masters, arrivata il 22 giugno 2025 al termine di una gara serrata, combattuta fino all’ultimo giro. Una prestazione magistrale, costruita con sangue freddo, esperienza e una macchina perfettamente preparata. Una vittoria che parla italiano, ma con un accento fortemente ciociaro.

Il racconto di Toni

A raccontarla, con l’orgoglio di chi sa cosa c’è dietro certi risultati, è il direttore del team Toni Taglienti: «Siamo estremamente soddisfatti del lavoro del team e di Antonio. Ha mantenuto lucidità nelle fasi decisive. Questo titolo conferma lo spirito vincente della famiglia Tk Kart e ci sprona a puntare sempre più in alto». Parole che sanno di officina, di notti passate a limare dettagli, di gare che non si vincono solo sul cronometro.

A sottolineare il valore del successo è arrivato anche il commento di Maurizio Federico, presidente di Aci Frosinone: «Questo risultato premia la dedizione della famiglia Taglienti. Siamo onorati di avere tra i nostri licenziati Aci Sport campioni di questo calibro, che portano in alto il nome della provincia e dell’Automobile Club». Non a caso, la manifestazione è patrocinata proprio da Aci Frosinone, segno di un legame forte tra sport, territorio e istituzioni.

Momento centrale

Il successo europeo è stato uno dei momenti centrali del Tk Day, evento ormai di caratura internazionale, che nell’edizione 2025 ha coinvolto circa duemila persone tra addetti ai lavori, ospiti e appassionati. Una giornata che celebra i titoli, ma soprattutto una storia lunga oltre quarant’anni, fatta di crescita costante, innovazione e presenza stabile nel panorama kartistico nazionale e internazionale.

Tk Kart oggi non è soltanto una squadra vincente: è un progetto imprenditoriale e sportivo arrivato alla terza generazione, capace di coniugare risultati agonistici e visione futura. E il futuro ha già una data cerchiata in rosso: la stagione 2026, che si apre come un’opportunità straordinaria per continuare a crescere, in pista e in visibilità.

Perché quando dalla Ciociaria si arriva sul tetto d’Europa, non è mai un colpo di fortuna. È il risultato di una traiettoria precisa. E Tk Kart, quella traiettoria, l’ha ormai disegnata con mano sicura.