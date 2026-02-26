Dal liceo di Cassino al ghiaccio olimpico, il sogno freddo di Lorenzo

Da cinque lezioni di curling a scuola fino alla Ice Crew di Milano Cortina 2026: la storia di Lorenzo Messina dimostra che talento, studio e umiltà possono portare anche da Cassino al cuore invisibile delle Olimpiadi.

Cinque lezioni, un orizzonte

Credere nei sogni, inseguire le comete e poi riuscire a cavalcarle andando lontano: partendo da una città come Cassino e arrivando dritte fino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Questa è la storia di Lorenzo Messina. Ed è la dimostrazione che non conta da dove parti, ma quanto sei disposto a imparare, a sporcarti le mani – o meglio, a gelarti le mani – per costruire qualcosa di grande.

È il 2012 quando un professore di Scienze Motorie propone cinque lezioni di curling. Cinque. Non un progetto pluriennale, non un’accademia strutturata. Solo cinque lezioni. In un Paese dove il curling conta appena 300 atleti e dove gli impianti sono concentrati soprattutto nel Nord Italia, poteva restare un’esperienza curiosa, una parentesi. Invece, per Lorenzo, è stato l’inizio di un viaggio.

Un viaggio fatto di studio, passione, competenze costruite una dopo l’altra.

Studiare il ghiaccio, costruire il futuro

Il logo del Winter World

Nel 2022/2023 supera il corso da Ufficiale di Gara regionale e partecipa al suo primo evento nazionale: i Winter World Master Games di Madesimo. Nello stesso anno inizia ad affiancare un icemaker scozzese presso l’impianto dove si allenava e diventa istruttore nel progetto Curling School. Non si limita a praticare lo sport. Decide di capirlo fino in fondo. Di studiarne l’anima più nascosta: il ghiaccio.

Nell’estate 2024 vola a Baden, in Svizzera, per il Baden Master, collaborando con Jamie Danbrook, icemaker del palazzetto locale. La stagione 2024/2025 è quella della consacrazione professionale: diventa giudice nazionale, allenatore di primo livello e ottiene l’attestato della World Curling Academy come Ice Technician.

Dal 2024 lavora sulle piste del PalaTazzoli e partecipa alle Universiadi di Torino come volontario nel curling, affiancando figure di riferimento mondiale come Ivan Moglia – unico icemaker italiano e formatore della World Curling Academy – e Hans Wüthrich, considerato uno dei padri dell’ice making moderno.

Il lavoro invisibile che regge lo spettacolo

Stefania Constantini alle olimpiadi di Milano Cortina (Foto: Tiziana Fabi © ANSA)

Ad aprile 2025 arriva un altro tassello decisivo: i Mondiali Junior di Cortina d’Ampezzo, test event per le Olimpiadi. Qui Lorenzo entra nella Ice Crew e collabora con professionisti di livello internazionale. È proprio questa esperienza a spalancargli le porte di Milano Cortina 2026 e delle Paralimpiadi Invernali come Ice Technician. Un ragazzo partito da Cassino. Un professionista arrivato alle Olimpiadi.

C’è un dettaglio che rende questa storia ancora più potente: in Italia il lavoro di Ice Technician non è riconosciuto nel mansionario della riforma dello sport. Eppure è un ruolo delicatissimo. Decisivo. Il ghiaccio del curling non “si accende”. Si costruisce. Strato dopo strato. Si parte da una piastra refrigerante, si allaga il campo, si creano sottili livelli di ghiaccio fino a raggiungere diversi centimetri. Si applica il bianco, lo si fissa con altri strati, si tracciano hog line, center line, back line. Poi i cerchi, i loghi degli sponsor, altri strati di fissaggio.

Il campo di curling di Torino 2006 (Foto: Picryl)

Infine il “pebble”: minuscole goccioline nebulizzate che vengono spruzzate sulla superficie e poi tagliate con una macchina chiamata Ice King. Un processo da ripetere più volte, con una precisione quasi chirurgica. L’umidità è il nemico silenzioso: produce brina, altera le traiettorie delle stone. Anche un minuscolo granello può compromettere una superficie perfetta. Le pietre devono essere raffreddate prima dell’uso, perché una temperatura troppo alta potrebbe sciogliere il ghiaccio.

È un lavoro fatto di dettagli invisibili agli occhi del pubblico. Ma senza quei dettagli, lo spettacolo olimpico non esisterebbe.

Un pezzo di Cassino sul ghiaccio olimpico

Nel 2026 milioni di persone hanno guardato le gare di curling a Milano Cortina 2026, visto scivolare le stone con traiettorie millimetriche, visto atleti, bandiere, medaglie. Quello che non hanno visto è stato il lavoro silenzioso di chi quel ghiaccio lo ha costruito. E dentro quel ghiaccio c’è stato anche un pezzo di Cassino.

La storia di Lorenzo Messina è un messaggio potente per i ragazzi: non esistono città troppo piccole ma sogni troppo timidi. Anche da una realtà lontana dai grandi impianti, dai riflettori e dalle federazioni strutturate, si può arrivare al cuore delle Olimpiadi.

Serve studio. Serve umiltà. Serve passione. Ma soprattutto serve credere che il talento non abbia barriere geografiche.