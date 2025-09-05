Dal rombo al fischio d’inizio: i campioni del rally sfidano lo Sporting Pontecorvo

Il Rally del Lazio Cassino parte con una partita-show: il 9 settembre piloti e copiloti scendono in campo contro la squadra locale. Basso e Crugnola per una volta dalla stessa parte, maglie speciali all’asta per beneficenza.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Non solo cavalli vapore ma anche polmoni e scarpe da calcio. Il Rally del Lazio Cassino 2025 parte con un fischio d’arbitro, non con il rombo di un motore. Martedì 9 settembre, alle 20, il Giardino dello Sport di Pontecorvo si trasforma in una piccola Maracanã: piloti contro calciatori, la Selezione Piloti contro lo Sporting Pontecorvo 1926, squadra di Seconda Categoria.

Max Rendina

La scena è già scritta: i campioni delle prove speciali che provano a non uscire di strada… sul rettangolo verde. A guidare la formazione, Max Rendina, che ha avuto l’idea di mescolare rally e pallone come un cocktail d’estate. Accanto a lui il sindaco Anselmo Rotondo, il delegato Massimo Santamaria e Mario del Signore, presidente dello Sporting: insieme hanno messo in piedi un incontro che è più di una partita, è un ponte tra sport e territorio.

Campioni di Rally in scarpette da calcio

(Foto © Alessandro Maggiacomo)

In campo, nomi da copertina del rallismo: Giandomenico Basso e Andrea Crugnola, rivali in prova ma compagni per una notte. Campioni che di solito si sfidano al decimo di secondo e che ora dovranno scoprire se hanno anche il passo del centravanti . Con loro Simone Campedelli, Fabio Andolfi e copiloti di razza come Lorenzo Granai e Simone Scattolin. Poi la “linea verde”: Sebastian Dallapiccola, Mattia Ricciu, Roberto Daprà e altri giovani che sanno già sgommare ma che devono ancora imparare a dribblare.

Le maglie? Edizione speciale, destinate a finire all’asta: beneficenza che diventa parte della partita. Perché il Rally del Lazio Cassino non vuole solo correre: vuole restituire.

Un calcio la via

Le auto su Corso della repubblica

Il match durerà cinquanta minuti, due tempi da venticinque. Poco più di una prova speciale. Sarà raccontato da TeleUniverso e dalle voci radiofoniche di Radio Cassino. A ingresso libero, come le feste di paese: quelle che non hanno bisogno di biglietti perché la porta è aperta per tutti.

E poi c’è il senso vero. Rendina lo ha detto chiaro: “Un calcio al via” è il modo per ricordare che i rally non sono solo velocità e cronometri, ma anche comunità, incontro, vicinanza. E che i campioni, una volta tolto il casco, hanno bisogno di toccare terra. O erba, nel caso.