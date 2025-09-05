Dal rombo al fischio d’inizio: i campioni del rally sfidano lo Sporting Pontecorvo

Il Rally del Lazio Cassino parte con una partita-show: il 9 settembre piloti e copiloti scendono in campo contro la squadra locale. Basso e Crugnola per una volta dalla stessa parte, maglie speciali all’asta per beneficenza.
Non solo cavalli vapore ma anche polmoni e scarpe da calcio. Il Rally del Lazio Cassino 2025 parte con un fischio d’arbitro, non con il rombo di un motore. Martedì 9 settembre, alle 20, il Giardino dello Sport di Pontecorvo si trasforma in una piccola Maracanã: piloti contro calciatori, la Selezione Piloti contro lo Sporting Pontecorvo 1926, squadra di Seconda Categoria.
La scena è già scritta: i campioni delle prove speciali che provano a non uscire di strada… sul rettangolo verde. A guidare la formazione, Max Rendina, che ha avuto l’idea di mescolare rally e pallone come un cocktail d’estate. Accanto a lui il sindaco Anselmo Rotondo, il delegato Massimo Santamaria e Mario del Signore, presidente dello Sporting: insieme hanno messo in piedi un incontro che è più di una partita, è un ponte tra sport e territorio.
Campioni di Rally in scarpette da calcio
In campo, nomi da copertina del rallismo: Giandomenico Basso e Andrea Crugnola, rivali in prova ma compagni per una notte. Campioni che di solito si sfidano al decimo di secondo e che ora dovranno scoprire se hanno anche il passo del centravanti. Con loro Simone Campedelli, Fabio Andolfi e copiloti di razza come Lorenzo Granai e Simone Scattolin. Poi la “linea verde”: Sebastian Dallapiccola, Mattia Ricciu, Roberto Daprà e altri giovani che sanno già sgommare ma che devono ancora imparare a dribblare.
Le maglie? Edizione speciale, destinate a finire all’asta: beneficenza che diventa parte della partita. Perché il Rally del Lazio Cassino non vuole solo correre: vuole restituire.
Un calcio la via
Il match durerà cinquanta minuti, due tempi da venticinque. Poco più di una prova speciale. Sarà raccontato da TeleUniverso e dalle voci radiofoniche di Radio Cassino. A ingresso libero, come le feste di paese: quelle che non hanno bisogno di biglietti perché la porta è aperta per tutti.
E poi c’è il senso vero. Rendina lo ha detto chiaro: “Un calcio al via” è il modo per ricordare che i rally non sono solo velocità e cronometri, ma anche comunità, incontro, vicinanza. E che i campioni, una volta tolto il casco, hanno bisogno di toccare terra. O erba, nel caso.