De Vita, la scelta forte per il rilancio dello sport ciociaro

[LA SVOLTA] Cosa c'è dietro la nomina dell'avvocato anagnino a capo del Coni provinciale. Il presidente regionale Alessandro Cochi ha voluto dare una scossa affidandosi ad un dirigente di lungo corso che ha dato prova di saper creare un legame saldo tra lo sport ed il territorio

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Coni regionale cerca di voltare pagina per dare una scossa ai territori dove per qualche anno si è “tirato a campare”. E lo fa nominando i nuovi delegati provinciali nel segno “della competenza, dell’esperienza ed anche del rinnovamento”, come ha sottolineato il presidente del comitato laziale Alessando Cochi. Così va letta la scelta dell’avvocato anagnino Emanuele De Vita, nuovo responsabile dello sport ciociaro per il quadriennio olimpico 2025-2028. Una scelta forte perché andrà al di là della mera rappresentatività di un’istituzione come il Coni ma andrà ad incidere in profondità nel mondo dello sport provinciale.

Un dirigente a tutto tondo

Al centro Giampiero Mauretti, presidente regionale della Fin

Consigliere della Fin Lazio per 2 mandati di fila, affermato gestore di piscine e legale specializzato in questioni sportive, De Vita è stato nominato per la solida esperienza e l’impegno costante nel mondo dello sport. Si tratta di una figura di riferimento nel panorama sportivo locale. Ha costruito una carriera ricca di successi come atleta, tecnico e culminata nell’esperienza da dirigente sportivo.

Dal 2020 è una della colonne della “squadra” del presidente della Fin regionale, Giampiero Mauretti, dirigente sportivo di lungo corso, dove ha sempre lavorato per il rafforzamento e la crescita del movimento sportivo regionale.

Attenzione al territorio

Accanto ai ruoli prettamente dirigenziali, De Vita può vantare esperienze importanti come docente per la formazione di operatori sportivi e gestore di impianti sportivi. Acquisendo nel corso degli anni una visione a tutto tondo delle necessità e delle sfide quotidiane del mondo sportivo. Impegni che gli hanno consentito di comprendere appieno le esigenze delle associazioni sportive e di sviluppare strategie efficaci per promuovere lo sport su tutto il territorio. Competenze e conoscenze che ora potrà mettere a frutto nel nuovo lavoro al Coni.

De Vita rappresenterà l’intero mondo dello sport ciociaro (Foto: © Volodymyr Melnyk / Dreamstime.com)



Avrà la responsabilità di rappresentare il Coni Lazio nella provincia, coordinando le attività delle associazioni sportive dilettantistiche, promuovendo i valori olimpici e incentivando la pratica sportiva. Un ruolo cruciale, politico e non solo, per rafforzare la sinergia tra le realtà sportive locali e il Coni. E per dare un contributo fondamentale alla crescita dello sport in tutta la provincia.

Il legame sport e territorio

L’avvocato De Vita non ha nascosto orgoglio ed entusiasmo per la nomina. Si è detto pronto a raccogliere una sfida così importante. “Ringrazio sinceramente il presidente Cochi e tutto il Comitato Regionale del Lazio per la fiducia che mi hanno accordato – ha detto De Vita – È per me un onore e una grande responsabilità poter rappresentare il Coni nella mia provincia. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza, maturata in anni di attività sportiva, per sostenere le nostre società, promuovere i valori dello sport e rafforzare sempre di più il legame tra lo sport e il territorio che rappresento”.

Emanuele De Vita

Il delegato provinciale, inoltre, avrà il compito di coordinare l’attività dei fiduciari locali, promuovendo e attuando iniziative concrete per il perseguimento dei fini istituzionali, in linea con gli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale. Potrà proporre al presidente regionale la nomina degli stessi fiduciari, i quali avranno il compito di garantire i rapporti diretti con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Coni.

Le altre nomine

Quattro sono “new entry”, mentre Ugo Baldi a Viterbo, prosegue il suo lavoro svolto sinora nel segno della continuità. I nuovi delegati sono Andrea Burlandi a Roma, l’ex campione del salto in lungo Andrew Howe a Rieti, Mauro Di Prospero a Latina e come Emanuele De Vita a Frosinone.

Alessandro Cochi

Il presidente Alessandro Cochi ha rivelato le linee guida che ha seguito nelle nomine. “La scelta si è basata su un’attenta analisi della competenza ed esperienza sul campo dei candidati – ha detto Cochi – Ma con l’idea di seguire anche una linea di rinnovamento non trascurando la continuità. Sono cinque dirigenti di spessore che sono certo faranno bene sui rispettivi territori di competenza e con i quali sono in piena sintonia, tanto da considerarli già parte di una squadra affiatata. Insieme con la giunta e il consiglio sono consapevole che sapranno fare un lavoro eccellente in piena sinergia con le istituzioni locali, e alla prima occasione delineeremo tutti insieme le strategie di rilancio delle attività sui territori, che sono linfa vitale per il Comitato regionale”.