De Vita «Mi candido a servizio dei territori»

L’avvocato anagnino cerca la conferma nel consiglio regionale della Federnuoto. L’importante appuntamento è fissato per il 27 settembre a Roma. “Mi batterò per le società ed i gestori delle piscine”, ha detto. Il dirigente lancia un appello al rieletto presidente nazionale Barelli: “Dietro le medaglie c’è il lavoro capillare delle associazioni sportive, la Fin abbia maggiore attenzione e capacità di ascolto nei confronti della base”

Alessandro Salines Lo sport come passione

Fiducia all’highlander dello sport italiano ma rispetto al precedente mandato dovrà intercettare di più le esigenze pressanti dei territori. Insomma per il nuoto può essere un segnale positivo l’ennesima conferma di Paolo Barelli alla presidenza della Federnuoto a condizione che i nuovi vertici riescano ad avere una maggiore capacità di ascolto della base . Parole e musica dell’avvocato Emanuele De Vita, dirigente sportivo ricandidato al Consiglio Regionale della FIN.

“La rielezione dell’Onorevole Barelli è positiva – ha commentato De Vita – E’ un dirigente di grandissima esperienza che ha saputo dare al nuoto italiano una visibilità internazionale soprattutto grazie ad eventi prestigiosi come i Mondiali. Inoltre è un esponente politico di primo piano di un partito di Governo come Forza Italia e saprà far valere le istanze del nuoto. Tuttavia mi aspetto di più: Barelli deve continuare a sostenere la base, le associazioni, i gestori delle piscine. Dietro le medaglie ed i successi c’è il lavoro capillare sui territori di tante società”. A cosa si riferisce De Vita?

A 1.241 società sportive con 5.,7 milioni di praticanti. E per questo De Vita ha deciso di ricandidarsi per la seconda volta: “Punto ad una nuova elezione per continuare il lavoro intrapreso e per essere da pungolo costante ai nuovi vertici federali”.

Un plebiscito per Barelli

Paolo Barelli riconfermato presidente della Federnuoto (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, 70 anni, ex campione di nuoto, Paolo Barelli è al settimo mandato (quarto con la nuova legge) da presidente. Guida la FIN dal 2000 ma in precedenza è stato vice presidente e consigliere. Insomma da 40 anni è nel palazzo di cui conosce ogni centimetro. Barelli è stato eletto all’Hotel Hergife di Roma nel corso della XLIII assemblea ordinaria elettiva con una maggioranza a dir poco ampia: 14.650 preferenze, pari al 77,70% (4 anni fa era stato del 71,54%). Superato senza problemi il quorum del 66,7 per cento previsto per i candidati al quarto mandato. Ribattezzato a suo tempo il “Re delle piscine”, ha superato mille vicissitudini (squalifiche comprese) ed è uno dei presidenti più vincenti dello sport italiano (380 medaglie di cui 13 olimpiche nell’ultimo quadriennio).

Una gara di nuoto (Foto: Jim De Ramos)

Era candidato unico dopo l’esclusione dell’onorevole Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia per irregolarità formali della candidatura. “Barelli comunque ha fornito una prova di forza – ha sottolineato De Vita – L’opposizione avrebbe potuto fermarlo con le schede bianche e a quel punto Barelli non si sarebbe potuto ricandidare. Ed invece il presidente ha fatto il pieno a dimostrazione della sua capacità di aggregare. Il suo lavoro è stato apprezzato e per questo spero che possa rispondere ancor di più alle esigenze di un movimento in forte crescita”.

In consiglio per le società entrano Patrizia Giallombardo 9562 voti, Amelia Mascioli 8463, Andrea Pieri 10514, Antonio De Pascale 8617, Giuseppe Marotta 8540, Giuseppe Gervasio 8379, Andrea Malchiodi 7539; per i tecnici Roberto Del Bianco 772; e per gli atleti Tania Cagnotto 1402, Luca Piscopo 1298. Presidente dei revisori conti Giorgio Lalle.

De Vita, il candidato dei territori

Emanuele De Vita, candidato alla FIN regionale

L’avvocato De Vita è pronto ad una nuova sfida. Dirigente del Centro Nuoto Roma e del Centro Nuoto Anagni nonché gestore di alcune piscine tra le province di Roma e Frosinone è reduce da un mandato segnato dal covid. Ma le soddisfazioni ed i risultati non sono mancati: la ripartenza del movimento dopo lo stop è stata una grande vittoria come aver tenuto in ordine i conti del comitato che ha chiuso in pari il bilancio.

Il 27 settembre nella sala rossa del Foro Italico il dirigente anagnino riproverà l’assalto allo scranno regionale. Ottime le chance di conferma: d’altronde in questi anni l’avvocato De Vita ha profuso tante energie per supportare le società che operano nelle province svolgendo attività nelle piscine pubbliche. “Spero di farcela con un risultato importante che mi dia maggiore forza per stimolare la Federazione a sostenere la base ed i gestori degli impianti”, ha sottolineato con il suo proverbiale entusiasmo.

Il Comitato laziale è tra i più importanti d’Italia con 30.000 tesserati e 197 società.

Proposte concrete

Una piscina olimpionica (Foto © DepositPhotos.com)

De Vita è molto motivato in vista di una tornata elettorale molto importante. Incastonata in un momento delicato per l’Italia dal punto di vista economico, sociale e sportivo. Idee chiare, un programma concreto rivolto alla risoluzione dei problemi quotidiani delle associazioni e dei gestori delle piscine. “Mi impegnerò al massimo per essere da pungolo continuo a Barelli e alla sua squadra”, ha ribadito De Vita che chiederà un intervento per modificare la nuova legge sul lavoro sportivo.

“Era una riforma necessaria ma ad oggi non tutela le società e soprattutto gli addetti – ha attaccato l’avvocato-dirigente – Per noi sono aumentati i costi mentre gli istruttori non hanno ancora le giuste tutele. Chiederò modifiche tecniche per trovare un equilibrio tra le esigenze dei club e quelle dei lavoratori”.

Un corso di nuovo per i più piccoli (Foto © DepositPhotos.com)

Altro tasto dolente per le società sono i costi per il fabbisogno energetico schizzati alle stelle. “Dobbiamo fare cartello tra società acquistando il gas o l’energia elettrica da un unico fornitore per ottenere prezzi vantaggiosi – ha osservato De Vita – In questo caso la Federazione potrebbe fare la sua parte dall’alto della sua autorevolezza, trattando per tutti le migliori condizioni. Altra proposta: credo che si debba lavorare affinché i gestori delle piscine vengano equiparati alle imprese energivore per ottenere così delle agevolazioni”.

I rapporti con gli enti pubblici

L’avvocato De Vita

L’avvocato-candidato proporrà l’istituzione di un tavolo tecnico con le Amministrazioni proprietarie di impianti natatori per mettere in evidenza le problematiche e provare a risolverle con spirito di collaborazione reciproco. I rapporti enti-associazioni devono cambiare approccio. “Cercherò di lavorare per avvicinare le società sportive e le amministrazioni per tutelare gli utenti e gli stessi club – ha osservato il candidato consigliere – Le società meritano di avere un ruolo più importante: gli enti devono comprendere che gestire una piscina è complicato a partire dal lato economico. Molto di più di qualsiasi struttura e per questo devono riconoscerci un’attenzione particolare”.

Il cruccio di De Vita sono i criteri degli appalti per la gestione degli impianti. Una battaglia che vuole portare avanti chiedendo l’appoggio della Federazione. “Non è concepibile che nel Lazio i bandi vengano effettuati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ha sottolineato – In questo modo si mortifica la qualità dei servizi ed a pagare sono ovviamente i cittadini. I Comuni dovrebbero invece valutare altri fattori come le certificazioni di qualità, l’offerta sportiva, la professionalità degli addetti e l’esperienza della società. Inoltre si potrebbero mettere a scorporo sul canone i vari lavori di manutenzione. I privati infatti riescono ad agire i tempi rapidi al contrario degli enti pubblici che hanno delle procedure lunghe”.

Parola d’ordine: programmazione

Lo Stadio del Nuoto di Frosinone

L’improvvisazione e la politica delle proroghe rappresentano altri tasti dolenti nel settore dell’impiantistica sportiva. De Vita chiederà alle amministrazioni una maggiore programmazione. “Le società hanno bisogno di certezze e non di continue proroghe – ha spiegato – Continuando così si genera precarietà e si danneggiano gli utenti. Un’associazione non può programmare la sua attività ed effettuare investimenti sapendo nel giro di un anno potrebbe lasciare la struttura”.

L’esempio delle piscine comunali di Frosinone è emblematico. “Entrambe le strutture opereranno in regime di proroga con tutte le conseguenze del caso. Lo stadio del nuoto non ha ancora riaperto – ha confermato De Vita – Il Comune di Frosinone ha peccato di mancata programmazione perché le scadenze e le criticità erano note da tempo. Quindi per evitare altre situazioni di questo genere è fondamentale il confronto diretto tra amministratori pubblici e dirigenti sportivi a tutti i livelli”.

De Vita chiederà maggiore programmazione anche alla stessa Federazione. Un’attenzione ai territori, alla base e alle società che a volte manca. “Le mie sono richieste piccole ma sempre a tutela degli atleti, delle società e delle famiglie – ha proseguito – Faccio un esempio: le gare nazionali dovrebbero essere organizzate in location che siano attrezzate per accogliere al meglio centinaia di partecipanti. Altrimenti si crea un grave danno a tutti”.

Una candidatura per i territori.