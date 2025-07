Disequilibrio economico e crescita delle entrate: varato un pacchetto di misure

[VERTICE] "Forum delle proprietà" a Roma per discutere sul futuro della Serie B afflitta da diverse criticità. Si è parlato di sostenibilità finanziaria, riforme, calciomercato, giovani ed infrastrutture. Decise linee comuni su salary cap, rafforzamento dei ricavi da sponsor e strategie di valorizzazione dei diritti tv

Se le proprietà delle 20 società di Serie B si sono riunite al di fuori dei crismi istituzionali di una normale assemblea di Lega, evidentemente si è vicini ad un punto di non ritorno. E la sede scelta, la sala conferenze della Confindustria a Roma, non è stata casuale o soltanto dettata da motivazioni geografiche: ha un significato simbolico che ha rafforzato l’importanza dell’incontro. Insomma la “sostenibilità finanziaria” del campionato è sempre di più messa a dura prova e interventi urgenti non possono essere rinviati per garantire il futuro del secondo torneo nazionale.

Il presidente Maurizio Stirpe lo ha anticipato sabato a Veroli al “Festival dello Sport Raccontato” parlando senza mezzi termini parlando di società che spendono e spandono, 2-3 volte di più di quanto incassano. “Ci riuniremo per affrontare i problemi della categoria cercando di varare un pacchetto misure a partire dal salary cap”, ha sottolineato. E così è stato al “Forum delle proprietà”.

I temi del forum

Tre ore di dibattito serrato su argomenti strategici tra i quali la sostenibilità economico-finanziaria, le riforme di sistema, le dinamiche del calciomercato, la valorizzazione dei giovani e lo sviluppo infrastrutturale. “Abbiamo la necessità di affrontare le criticità e condividere un piano di azione”, ha sottolineato il presidente della Lega B Pietro Bedin che ha coordinato i lavori.

Dopo i saluti istituzionali di Bedin e dei presidenti di Virtus Entella e Frosinone, Antonio Gozzi e Maurizio Stirpe, rispettivamente consigliere ed ex vicepresidente di Confindustria, l’incontro è entrato nel vivo. Il consigliere indipendente della Lega Serie B Andrea Sartori ha analizzato i dati macroeconomici, dei benchmark di mercato e delle dinamiche che coinvolgono la categoria. Lo studio ha messo a confronto le leghe di secondo livello europee per comprendere qual è il quadro complessivo dei tornei di B. Fotografato lo status del sistema, dei costi e dei ricavi dei club partecipanti al campionato. Un’analisi completa ed esauriente.

Le misure

Il documento illustrato da Sartori ha aperto il confronto sulle iniziative da assumere per ridurre il disequilibrio economico e favorire la crescita delle entrate. Al dibattito sono intervenute le 20 società. Tutte d’accordo sulla necessità di rivedere “i processi interni ma anche di proporre iniziative di sistema coinvolgendo le altre istituzioni sportive, a partire dalla Figc”, si legge nella nota della Lega B.

Quindi sono state decise linee comuni sul salary cap come d’altronde aveva preannunciato Stirpe. Poi focus sulle politiche di rafforzamento dei ricavi da sponsor e strategie di valorizzazione dei diritti televisivi e una strategia di sostegno alla riqualificazione infrastrutturale tramite un circolo virtuoso di finanziamenti agevolati.

Giovani e rapporti tra leghe

Si è parlato di giovani e della loro valorizzazione. Una delle principali mission della Lega B che distribuisce contributi in base al minutaggio dei ragazzi utilizzati. Dunque i club hanno condiviso la necessità di riattivare i flussi di mercato, minati dalle ultime modifiche normative sul lavoro sportivo. Sul tavolo anche la difesa degli investimenti del settore giovanile.

Altro argomento caldo la sinergia con le altre leghe e la federazione. Collaborazione e complementarità vanno perseguite ed allimentate nel segno della mission della categoria. Ma la Serie B non dovrà rinunciare ai diritti maturati nel passato e a una riforma del sistema che coinvolga tutte le componenti.

Dalle parole ai fatti

Il “Forum delle proprietà” è stato un incontro molto proficuo in cui le società si confrontate in maniera molto franca. Senza nascondersi. Il campionato soffre e bisogna intervenire per progettare un futuro più sereno. Tante i dati snocciolati come le criticità. Altrettante le iniziative proposte.

Ma ora si dovrà passare dalle parole ai fatti. Le misure andranno attuate evitando personalismi e beghe che spesso contraddistinguono il nostro calcio. Altrimenti il forum sarà l’ennesima occasione persa e la solita sterile riunione.