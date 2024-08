E Parigi ha una voce di Latina alle olimpiadi

Una voce di Latina racconta da Parigi le imprese d'oro di due ragazze. Luca Di Bella. Suo padre Renato fu pioniere delle radiocronache a Teleradio Latina

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Si chiama Luca Di Bella e fa il cronista a RadioRai: è di quelli che commentano le Olimpiadi. Figlio “radiofonico” di quel Renato Di Bella che un poco di radio l’ha fatta con Teleradio Latina, pioniere delle radiocronache. Ma il figlio ha fatto come la Star con il ragù: come quello di casa tua ma più grande. Lui è andato a raccontare dai microfoni Rai lo sport nazionale che sfida quello mondiale: sua la voce del match del tennis in cui Errani e Paolini hanno vinto l’oro.

(Foto © Ansa)

Un poco, da pontino, quando lo sento “cronacare“, mi inorgoglisco. Parla con voce gradevole, senza accento, ha l’eleganza siciliana del padre e un poco la solarità cispadana della madre, una voce radiofonica

Con l’espressione radiofonica di chi sa

Che la distanza è grande

La memoria cattiva e vicina

E nessun tango mai più

Ci piacerà Ivano Fossati, Italiani d’Argentina

Si mi pareva che Parigi fosse un posto che sta dietro la seconda strada a destra e il tennis fosse lo sport che è facile fare ma fantastico da vivere. Eppure era reso umano, un volto straordinario di due ragazze che erano le più brave del mondo, oro di Olimpia.

Come le favole dei nonni

Luca Di Bella

Si chiama Luca di Bella e racconta le cose di uomini e donne straordinarie in quella metafora della vita che è lo sport. Il mondo è grande e due ragazze, una esile ed una piccola, hanno detto al mondo “siamo le più brave“: lui, Luca lo ha raccontato come facevano i nonni ai bambini davanti al camino per insegnargli che nel mondo ci sono sì gli orchi, ma anche gli angeli come Sara Errani e Jasmine Paolini.

Ma quanto veloce va la pallina, che forza dare alla racchetta e come si vince la paura di vincere? Luca figlio di questa terra a volte cattiva che è Latina ci ha raccontato un miracolo di due ragazze e pareva vero, essendo il vero a volte così incredibile da ritenerlo impossibile.

Latina è anche la terra di Luca Di Bella e un poco ci gonfiamo il petto. C’è un poco di Latina a Parigi, anzi Parigi parla “come uno di Latina”. Grazie Luca.