Energia-Alvini, il Frosinone cerca la ripartenza dopo il passo falso di Napoli

[PREPARTITA] I giallazzurri a caccia del riscatto venerdì nell’anticipo della settima giornata contro il Sassuolo. Il tecnico di Fucecchio punta sulla spinta del pubblico per conquistare la terza vittoria interna consecutiva, ma gli emiliani, reduci dal pari con il Milan, non sono da sottovalutare. Ghedjemis: "Il mister ci ha trasmesso la carica giusta per provare a vincere"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Vedi Napoli e riparti (almeno si spera). Messa alle spalle la sconfitta contro gli azzurri, il Frosinone venerdì sera cercherà il riscatto allo “Stirpe” nell’anticipo della settima giornata contro il Sassuolo. Partita chiave per diversi motivi in questo momento particolare della stagione. Serve una vittoria (sarebbe la terza di fila in casa) perché nel calcio le risposte si danno sul campo come ha fatto Alvini e soci conquistando 10 punti in 6 partite e fornendo prestazioni che hanno meravigliato tutti. “Siamo solo all’inizio, ma il nostro cammino è positivo – ha sottolineato l’attaccante Ghedjemis intervenuto in conferenza stampa – C’è soddisfazione, ma sappiamo che possiamo fare ancora meglio, già a partire da domani: è una gara che vogliamo vincere”.

Ma attenti al Sassuolo, una squadra che possiede qualità e idee interessanti: la settimana scorsa ha fermato il Milan ma in trasferta finora ha annaspato con 1 punticino in 3 gare. “I numeri dicono così – spiega il tecnico degli emiliani Alberto Aquilani – Ma io analizzo le trasferte e a volte fuori abbiamo fatto meglio che in casa e non è arrivato il risultato. E’ ovvio che se vogliamo crescere il fatto di andare a fare punti fuori casa deve essere un obiettivo”.

I numeri della sfida

Tradizione favorevole al Sassuolo nei 7 precedenti a Frosinone: una sola vittoria dei ciociari (4-2, Serie A 2023/24), 1 pareggio (2-2, Serie B 2008/09) e 5 successi neroverdi (ultimo 1-2, Serie B 2024/25). Emiliani sempre in gol a Frosinone: 14 marcature, 2 in media ad incontro. Di fronte la squadra con più reti segnate da giocatori subentranti (5, il Sassuolo) e quella con meno gol dalla panchina (0, il Frosinone). Il Sassuolo, peraltro, è anche la compagine che subisce più gol dai subentranti avversari (4, come il Lecce).

Calò vanta il record di occasioni create (Foto © Mario Salati)

La formazione di Aquilani sempre a segno nelle 8 partite ufficiali 2026/27: 14 le reti complessive. Emiliani senza vittorie esterne dal 15 febbraio scorso (Udinese-Sassuolo 2-1, Serie A): da allora 3 pareggi e 6 sconfitte in 9 gare fuori casa. Nelle ultime 16 trasferte neroverdi con un solo clean sheet (Fiorentina-Sassuolo 0-0, Serie A). 24 i gol al passivo nelle altre 15 partite.

Solo Como (22,2) e Fiorentina (21) tentano più dribbling a partita del Frosinone (18,5). I giallazzurri secondi nei duelli aerei (18) dietro il Napoli (18,5) e nei palloni intercettati (35,1). Sassuolo squadra che segna più gol da palla inattiva (4, come il Monza). Solo Inter (7,1) e Como (6,8) effettuano più conclusioni nello specchio della porta del Sassuolo (6,5, come la Juventus).

Tra Massimiliano Alvini e Alberto Aquilani 5° incontro ufficiale: nei 4 precedenti, tecnico del Frosinone imbattuto (1 vittoria e 3 pareggi). Dal punto di vista dei giocatori solo Malen (5,8) e Lautaro Martinez (5,2) hanno prodotto più xG di Raimondo (3,5). Calò è il calciatore che crea più occasioni (23), Calvani è quello che ha recuperato più palloni (58).

Vitamina-Alvini

Ghedjemis in azione nell’ultima gara giocata a Napoli (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

E’ un incrocio importante per il Frosinone anche se il campionato è ancora alla sesta giornata. Le parole di Ghedjemis sono state emblematiche. “Il mister ci ha trasmesso come sempre l’energia giusta per provare a vincere – ha sottolineato l’attaccante – Il Sassuolo è una gran bella squadra, ma il nostro obiettivo sono i tre punti”.

Insomma il Frosinone vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta a Napoli condita da forti polemiche arbitrali. Serviranno le armi migliori del Frosinone: pressing, intensità, ferocia e gioco verticale. Ma non dovrà mancare quell’equilibrio che al “Maradona” a trattati è venuto meno regalando agli avversari gli spazi per fare male alla squadra di Alvini.

La lavagna tattica

Raimondo e Kvernadze (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Assenti Birligea e Grillitsch, da valutare Masini che a Napoli non era al meglio e nell’intervallo è stato sostituito. Le scelte comunque non si discosteranno troppo da quelle delle ultime settimane. Al centro della difesa potrebbe rientrare Monterisi al posto di Cittadini. Con Oyono, Calvani e Bracaglia verso la conferma. A centrocampo se Masini dovesse dare forfait, è pronto Cichella. Schmid e Calò dovrebbero completare il trio. Tridente con Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Non è da escludere un impiego di Fini che comunque troverà spazio in corso d’opera.

Alvini e Raimondo, prima della gara, saranno premiati dalla Lega Serie A. Il tecnico in qualità di “Philadelphia Coach Of The Month” (miglior allenatore) di agosto e settembre; il centravanti come “Rising Star Of The Month” (miglior calciatore under 23) di agosto-settembre.

Problemi in difesa per Aquilani

Contro il Frosinone mancheranno sicuramente l’ex Boloca, Koné, Idzes e Leysen, vittima di una lesione del legamento crociato anteriore sinistro riportata contro il Milan. Focus dunque sulla difesa dove Odenthal dovrebbe fare coppia con Caleta-Car, mentre sulla destra ballottaggio Van Der Brempt-Cinquegrano. A sinistra dovrebbe toccare a Doig. Dubbi anche a centrocampo, dove Thorstvedt, Bakola e Adzic si contenderanno le due maglie ai lati di Matic. In attacco dubbio tra Sebastiano Esposito e Bowie. Sulle fasce invece favoriti Berardi e Laurienté. Modulo 4-3-3.

Alberto Aquilani

“Sappiamo esattamente che squadra affrontiamo, le difficoltà che potremo incontrare e siamo preparati – ha spiegato Aquilani – Il Frosinone lavora con continuità dall’anno scorso, ha gli stessi principi, la ferocia, l’aggressione e l’ambizione di provare a giocare in verticale ma sappiamo anche cosa possiamo fare noi e quali sono le nostre armi. Mi aspetto un Sassuolo che vuole migliorare, crescere di mentalità, che non si accontenta, perché i margini sono tantissimi. Il fatto di vedere una squadra che pareggia col Milan e a fine partita non era contenta è un aspetto che mi lascia ben sperare. Poi la Serie A è difficile, giochiamo in uno stadio complicato perché lì fanno fatica tutti, dobbiamo fare la nostra partita aumentando la cattiveria per fare risultato”.