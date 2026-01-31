Entella – Frosinone – Le Pagelle

Il “giudizio universale” di Entella-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
*
Il “giudizio universale” di Entella-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
*
PALMISANI
Reattivo nel primo tempo su una conclusione velenosa di Karic. Non ha colpe sul gol di Cuppone, arrivato da sottomisura. Si conferma però fondamentale nella costruzione dal basso di Alvini con un’ottima precisione nei rilanci.
Voto: 6
A. OYONO
Gara prettamente difensiva per il terzino del Gabon. Contiene bene le avanzate di Parodi, ma fatica a proporsi con efficacia in avanti, chiudendo con un solo cross utile su 5 tentati.
Voto: 5.5
CALVANI
Monumentale al centro della difesa. Chiude ogni varco e vince quasi tutti i duelli aerei (5 su 6). È l’ultimo a mollare, cercando di mantenere la squadra alta anche dopo il vantaggio dell’Entella.
Voto: 6.5
MONTERISI
Partita ordinata e senza sbavature tattiche evidenti. Alvini lo richiama in panchina nel finale per inserire una punta in più e tentare l’assalto disperato.
Voto: 6
(Dall’83’) FIORI – L’uomo del destino. Entra a 7 minuti dalla fine e al 94′ trasforma un assist di Zilli in un gol pesantissimo. Controllo orientato e mancino chirurgico che batte Colombi. Un impatto sulla partita da vero rapace.
Voto: 7.5
MARCHIZZA
Qualche difficoltà nel contenere l’intraprendenza di Franzoni. Rimedia un cartellino giallo per un fallo tattico necessario e questo ne limita l’aggressività nella ripresa.
Voto: 5.5
(Dal 75′) CORRADO – Fornisce la spinta necessaria sulla sinistra nell’ultimo quarto d’ora, alzando il raggio d’azione della squadra. – Voto: 6
CALÒ
Metronomo indispensabile. Gestisce il traffico a centrocampo con 78 passaggi completati e sfiora il gol nel primo tempo con una gran botta dal limite deviata in tuffo da Colombi.
Voto: 6.5
CICHELLA
Gara di sacrificio in fase di ripiegamento. Manca però di inserimenti offensivi e appare un po’ impreciso nel servire le punte.
Voto: 5.5
(Dal 75′) GROSSO – Entra con grande spirito agonistico. Al minuto 82 tenta un tiro mancino che termina fuori, ma la sua energia è vitale per il forcing finale. – Voto: 6
GELLI
Fondamentale nel recupero palla (6 recuperi totali) e nel raccordo tra i reparti. Corre tantissimo coprendo ogni zona del campo, uscendo stremato dopo un’ora di gioco. – Voto: 6
(Dal 55′) ZILLI – Lotta su ogni pallone sporco. È suo il merito dell’assist decisivo per Fiori al 94′, proteggendo palla e servendo il compagno con i tempi giusti. – Voto: 6.5
GHEDJEMIS
Il più vivace nel primo tempo. Colpisce un palo clamoroso al 58′ dopo una splendida azione personale. I suoi dribbling (4 riusciti) sono l’unica costante minaccia per la difesa dell’Entella.
Voto: 6.5
RAIMONDO
Pomeriggio difficile. Ha una grande chance al 58′ sulla ribattuta del palo di Ghedjemis, ma chiude troppo il destro mandando a lato. Viene sostituito nel finale dopo una gara di rincorse e pochi palloni giocabili.
Voto: 5.5
(Dall’83’) VERGANI – Entra nel momento di massimo sforzo. Non calcia mai, ma fa volume in area facilitando gli spazi per gli inserimenti dei compagni. – Voto: s.v.
KVERNADZE
Accende la luce a intermittenza. Una sua splendida giocata al 34′ lo porta al tiro a giro che sfiora l’incrocio. È però meno concreto del solito nell’ultimo passaggio.
Voto: 6
ALL. ALVINI
Ha il merito di non aver mai smesso di credere nel pareggio. I cambi risultano decisivi: Zilli fornisce l’assist e Fiori sigla il gol. Un pareggio che mantiene l’imbattibilità intatta, nonostante il sorpasso in classifica del Venezia in vetta.
Voto: 6.5