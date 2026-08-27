Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare al Fantacalcio nella 2ª giornata

Per supportare tutti i fantallenatori, ciociari e non, nasce Fantaleoni, la rubrica settimanale sul Fantacalcio interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone Calcio. La firma Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram dedicata al mondo del fantacalcio, FantaReporter.
Il weekend del Fantacalcio entra nel vivo e tra dubbi di formazione, ballottaggi, chiamate dell’ultimo minuto, fare le scelte giuste al momento di schierare l’undici titolare può fare la differenza tra una vittoria esaltante e una domenica di rimpianti.
Per supportare tutti i fantallenatori, ciociari e non, nasce Fantaleoni, la rubrica settimanale sul Fantacalcio interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone Calcio. La firma Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram dedicata al mondo del fantacalcio, FantaReporter.
Analizzando stato di forma, avversario di turno, curiosità statistiche e motivazioni personali, individuiamo ogni giornata i 3 profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi (o quasi).
L’avversario
Dopo l’esordio allo Stirpe contro la Juventus, i ciociari, nella seconda giornata di Serie A, affronteranno sabato alle 18.30 la Fiorentina allo stadio Franchi, allenata dell’ex Fabio Grosso e reduce dalla roboante sconfitta di Roma.
Il mister dei toscani, che a patto di clamorosi ribaltoni dovrà fare a meno del separato in casa Kean, potrebbe confermare gran parte dei titolari di Roma, per agevolare un passaggio graduale al nuovo volto della Fiorentina dopo la campagna di mercato estiva a dir poco faraonica per le casse dei club italiani.
I tre leoni da schierare al fantacalcio
Gabriele BRACAGLIA – Difensore
Nel match contro la Juventus, nonostante un cliente non semplice come Conceicao, se l’è cavata bene portando a casa la sufficienza per i voti ufficiali di Fantacalcio.it
Contro la Viola dovrà vedersela con ogni probabilità con Mastantuono, apparso ancora in una condizione non perfettamente ideale nella sua prima uscita ufficiale dopo l’arrivo dal Real Madrid. Per questo motivo, per il terzino scuola Frosinone potrebbe arrivare una nuova sufficenza e, perché no, magari anche un bonus da palla inattiva, una delle sue specialità.
Giacomo CALÒ – Centrocampista
Se parliamo di palle inattive è impossibile non citare il metronomo ciociaro, capace nella scorsa stagione di andare in “doppia-doppia” con 10 gol e 15 assist. Contro i bianconeri, al suo esordio assoluto in Serie A a 29 anni, non ha giocato sicuramente la sua miglior partita in maglia gialloazzurra ma, nelle rare occasioni da fermo concesse dalla Juventus, ha sempre trovato la testa di un compagno.
Con un bonus potrebbe avere la possibilità di festeggiare al meglio la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà al Frosinone fino al 2029.
Giorgi KVERNADZE – Attaccante
Con un Ghedjemis ancora in bilico per la questioni legate al mercato, tutta l’imprevedibilità dell’attacco ciociaro ricadrà sulle spalle e sui piedi del folletto georgiano, che può creare scompiglio alla retroguardia viola, apparsa svagata contro i giallorossi alla prima giornata.
Ed è proprio sulla sua fascia di competenza che potrebbe avvenire uno degli avvicendamenti nella formazione di Grosso che, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Viola Park, dovrebbe panchinare Dodò per far spazio a Joao Mario, apparso in notevole difficoltà in marcatura alla prima giornata contro la Roma. Dopo la doppietta in coppa Italia, condita da un assist, è arrivato il momento per l’esterno georgiano di confermare il bonus anche in Serie A.
La consegna delle formazioni è prevista per venerdì sera alle 20.45, a ridosso dell’anticipo tra Milan e Venezia di scena a San Siro.
Quindi non ci resta che ricordare di schierare la formazione e di augurare a tutti i fantallenatori una buona giornata di SerieA e Fantacalcio.