Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare per l’8ª giornata

Torna immancabile il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Dopo il travolgente e spettacolare 4-2 rifilato al Sassuolo tra le mura amiche dello “Stirpe”, che ha prontamente riscattato la battuta d’arresto di Napoli, i giallazzurri di Massimiliano Alvini si preparano a un test d’alta quota in trasferta contro l’Atalanta. Un banco di prova impegnativo ma che, analizzando il momento degli avversari, offre ai ciociari un’occasione d’oro per fare la voce grossa.

L’avversario: bergamaschi in crisi di uomini e risultati

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

L’Atalanta che attende i giallazzurri appare infatti la lontana parente della macchina da guerra ammirata nelle scorse stagioni. La formazione nerazzurra è incappata in un avvio di campionato decisamente deludente, reduce da un ruolino da incubo con quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque uscite di Serie A e ben 11 gol totali subiti nelle prime sette giornate.

A complicare i piani del nuovo corso targato Sarri è un’infermeria diventata un vero e proprio bollettino di guerra, con la rosa decimata e le scelte contate soprattutto nel reparto arretrato, dove le assenze contemporanee di pedine chiave come Scalvini, Kolasinac, Kossounou e Hien costringono il mister dei nerazzurri a schierare una difesa del tutto improvvisata e priva di automatismi.

I bergamaschi, impegnati stasera in Conference League in un match tanto delicato quando difficile all’Amsterdam Arena contro l’Ajax, soffrono paurosamente la perdita di equilibrio in fase di transizione negativa, sbandando sui ribaltamenti di fronte e concedendo troppi spazi sulle seconde palle e, la crisi di saltatori in area di rigore, potrebbe giocare a favore dei ciociari anche sulle temibilissime palle inattive della squadra di mister Alvini, con la Dea che ha subito già 3 gol da colpi di testa in stagione.

I tecnici

Maurizio Sarri (Foto: livephotosport © DepositPhotos.com)

I due tecnici, entrambi toscani, saranno alla loro seconda sfida ufficiale dopo il 4 a 0 rifilato alla Cremonese dall’attuale allenatore della dea quando sedeva sulla panchina della Lazio. Un aneddoto interessante ci riporta alla stagione 1994-1995 quando i due si incontrarono nel campionato di Promozione toscana. In quell’occasione Alvini, terzino del Signa, battè Sarri, allora allenatore del Cavriglia, proprio grazie ad un suo gol arrivato a tempo ormai scaduto.

Insomma, curiosità e precedenti a parte, la sensazione è che se il Frosinone saprà ripartire a ritmi elevati e riesca a mantenere l’identità tattica mostrata fin’ora, possano aprirsi ampie praterie per far male e per portare a casa dei punti pesanti.

I Tre Leoni da schierare al fantacalcio

Gabriele BRACAGLIA – Difensore

È proprio in quest’ottica, che i tre profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi per questa giornata partono proprio dal reparto arretrato con Gabriele Bracaglia.

Il giovane difensore è a secco di bonus dal match contro la Fiorentina, ma nonostante ciò sta garantendo sostanza, concentrazione e un’ottima continuità di rendimento. Ma la vera arma in più sta nella sua straordinaria pericolosità aerea: contro un’Atalanta visibilmente in difficoltà sulle marcature da palla inattiva, le sue sortite offensive sui calci d’angolo e sulle punizioni a favore possono trasformarsi nella mossa a sorpresa per stappare il match e regalarvi un bonus tanto importante quanto inaspettato al fantacalcio.

Giacomo CALÒ – Centrocampista

​In mezzo al campo è impossibile rinunciare a Giacomo Calò, autentico motore e faro illuminante della squadra di Alvini. Il regista ciociaro è reduce dall’ennesima prestazione maiuscola contro il Sassuolo condita da un gol e un assist, oltre alla precisione nei passaggi invidiabile e una capacità rara di dettare i tempi di gioco.

Il metronomo giallazzurro troverà di fronte a sé un centrocampo atalantino rimaneggiato e privo delle consuete schermature fisiche: Calò avrà il tempo e lo spazio per alzare la testa, innescare i corridoi esterni e soprattutto disegnare le sue proverbiali parabole velenose dai calci piazzati che rappresentano una costante spina nel fianco per le retroguardie avversarie.

Può dare continuità di bonus anche in un campo difficile come quello della Gewiss Arena di Bergamo.

Antonio RAIMONDO – Attaccante

In attacco la copertina spetta di diritto all’uomo del momento: Antonio Raimondo. Il bomber ciociaro vive un avvio di campionato semplicemente esaltante, condito da due doppiette e culminato nella fantastica tripletta rifilata al Sassuolo che ha mandato in estasi lo “Stirpe” e lo proietta tra i profili più caldi dell’intera Serie A.

Per la sfida di Bergamo la sua riconferma al fantacalcio è d’obbligo, soprattutto considerando il duello tattico che lo attende: con l’ecatombe di infortuni in casa Atalanta, la retroguardia di Sarri sarà costretta a schierare una coppia d’emergenza formata da Kristensen e dal giovane Obrić, entrambi apparsi in grave difficoltà contro il Milan. Un tandem difensivo del tutto inedito, privo di intesa e inevitabilmente macchinoso nella lettura dei movimenti della punta centrale.

Raimondo, abile come pochi ad attaccare la profondità e a farsi trovare pronto sul tempo d’inserimento, ha tutte le carte in regola per mettere a ferro e fuoco la linea inedita della Dea, sfruttandone l’inesperienza e l’affanno nell’uno contro uno per allungare ancora la sua striscia di bonus pesanti.

La consegna delle formazioni è prevista anche questa settimana per venerdì sera alle 20.45, in occasione del match tra Torino e Monza.