FANTALEONI – I tre del Frosinone da schierare per la 10ª giornata

[FANTACALCIO] Torna immancabile il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Dopo il roboante 5-1 rifilato al Lecce nel turno infrasettimanale, è già tempo di pensare alla prossima giornata e, come di consueto, torna il nostro appuntamento fisso interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone, firmato da Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

​Seconda partita casalinga consecutiva per i ciociari che, domenica alle 15:00, affronteranno sul manto erboso dello Stirpe il Torino in un match ad alto coefficiente di difficoltà. La sfida che metterà di fronte due universi calcistici intriganti, distanti solo 4 punti in classifica: da una parte i giallazzurri di Alvini, trascinati da una manovra fluida e verticale; dall’altra i granata, attesi in Ciociaria con la voglia immediata di voltare pagina dopo il brusco stop subito nell’infrasettimanale.

​I precedenti: un trend da invertire contro i granata

Urbano Cairo, presidente del Torino

​Il cammino dei piemontesi fino a pochi giorni fa recitava ben altra musica: prima del passo falso casalingo contro il Como, infatti, la formazione granata era reduce da un esaltante filotto di tre vittorie consecutive che ne aveva esaltato ambizioni e solidità. Anche lontano dalle mura amiche il rendimento del Toro si è dimostrato fin qui di spessore, certificato da un bilancio esterno di tutto rispetto: 4 partite giocate, 7 punti conquistati, frutto di 7 reti realizzate e appena 4 subite. Segnali che confermano la pericolosità di una squadra organizzata e capace di pungere con autorità anche lontano dall’Olimpico.

​Nonostante ciò, l’ultimo turno ha lasciato scorie pesanti a livello emotivo, inserendosi in un contesto fisico reso complesso da un bollettino medico che costringerà mister Abate a fare a meno di pedine fondamentali. Saranno infatti sicuramente out Ricardo Rodriguez (fermato da una lesione muscolare ai flessori), Mandragora (costretto a bandiera bianca per un guaio all’adduttore) e, con ogni probabilità, il giovane Cacciamani (fermatosi per un problema alla spalla nel match contro il Como e in forte dubbio per la trasferta di Frosinone).

Assenze a parte, il pericolo pubblico numero uno resta incarnato da terminali offensivi di spessore come Simeone e Adams, capaci di accendersi all’improvviso e autori fin qui di 6 gol sui 14 totali realizzati dai granata e da Belghali, autore di un gol e due assist nelle ultime tre giornate, uniti ad una serie di giocate importanti.

I precedenti storici tra Frosinone e Torino raccontano di una sfida spesso bloccata, come confermano i due pareggi a reti bianche andati in scena nel corso della stagione 2023/2024, l’ultima in cui entrambe le squadre hanno militato in Serie A. Per ritrovare l’ultimo successo ciociaro contro i granata bisogna tornare addirittura al 2011 quando, nel campionato di Serie B, i ciociari allora allenati da Campilongo sconfissero di misura il Torino di Papadopulo grazie al gol di Biasi.

Max Alvini

A ribaltare i piani e le statistiche, tuttavia, c’è l’ottimo bilancio personale che Alvini vanta nei confronti diretti contro Abate: il tecnico giallazzurro lo scorso anno ha infatti superato il collega in entrambe le occasioni, imponendosi per 3-0 all’andata contro la Juve Stabia e replicando con un pesantissimo 0-1 in trasferta al ritorno deciso dallo storico gol di Bracaglia, che valse il sorpasso in classifica ai danni del Monza proprio alla penultima giornata di campionato.

​I punti deboli e i numeri della difesa granata:

Al centro Zapata. attaccante del Toro (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa

Le partite contro Monza e Como fotografano alcuni limiti strutturali che il Frosinone può e deve aggredire: il Torino va in apnea sui traversoni dalle corsie esterne, sbanda sulle imbucate centrali e mostra il fianco alle transizioni avversarie, soprattutto quando viene sorpreso a difesa aperta. Tutti aspetti largamente sofferti, come detto, nello scivolone contro i lariani che ha evidenziato lacune pesanti nei tre centrali, a volte macchinosi nei ripiegamenti difensivi e vulnerabili nell’uno contro uno ad alta intensità.

Insomma, pane quotidiano per il reparto offensivo ciociaro, che fa delle riaggressioni in pressing alto sulla trequarti e delle ripartenze ad alta intensità, due dei suoi marchi di fabbrica più riconoscibili: allo “Stirpe” servirà la consueta ferocia per scardinare le certezze ospiti.

I tre “Leoni” da schierare al Fantacalcio

​Farès GHEDJEMIS – Attaccante

Reduce dalle ultime due ottime prestazioni suggellate da quattro assist illuminanti che hanno letteralmente sventrato i blocchi difensivi avversari, l’esterno algerino naviga in uno stato di forma che riporta alla mente la forza espressa nella scorsa stagione. La sua elettricità nel primo passo e la dirompente capacità di saltare l’uomo in un fazzoletto rappresentano l’arma letale da scatenare contro il lato più debole del Torino, quello sinistro, coperto da Patterson e Comuzzo, costantemente in affanno quando chiamati a difendere all’indietro verso la propria porta. Con una linea granata reduce dal tracollo casalingo e, quindi, psicologicamente vulnerabile, Ghedjemis ha tutti i crismi per pungere e regalare ai fantallenatori il primo, attesissimo, gol in campionato.

Gabriele BRACAGLIA – Difensore

Dopo il turno di riposo concessogli da mister Alvini nell’infrasettimanale, il giovane terzino è destinato a riprendersi il suo posto nella corsia di sua competenza della retroguardia ciociara, portando in dote il ricordo indelebile del gol sorpasso al Monza e conseguente promozione virtuale dello scorso maggio proprio contro Abate.

Contro una retroguardia del Torino che in trasferta mostra qualche lacuna sui palloni alti e sulle palle inattive, le sue sortite offensive sui piazzati e gli inserimenti senza palla in area di rigore dalle retrovie possono replicare quella celebre prodezza, offrendo ai fantallenatori una soluzione d’oro per il modificatore e un clamoroso bonus a sorpresa.

​Anthony OYONO (Difensore)

Così come per quanto detto per Ghedjemis, sfruttiamo i forfait granata per puntare sull’altro terzino ciociaro, Oyono, che si troverà di fronte ad un avversario strutturalmente incline a concedere ampie praterie sulle corsie laterali in fase di transizione negativa, le sovrapposizioni continue del laterale gabonese e gli interessanti movimenti a tagliare dentro il campo già fatti vedere in stagione, garantiranno un costante sovraccarico offensivo per la difesa di Abate.

Oltre a blindare la corsia con la solita applicazione difensiva, mettendo in cassaforte un ottimo voto utile per il modificatore (ben 6 voti superiori o uguali al 6,5 nelle prime 9 giornate), la sua abilità nel prendersi il fondo e scodellare palloni velenosi a rimorchio metterà a dura prova una retroguardia granata apparsa vulnerabile nelle letture dentro i sedici metri. Secondo bonus della sua avventura in Serie A in arrivo?

Non mi resta quindi che ricordavi di schierare la formazione: il gong utile ai fantallenatori per consegnare il proprio undici titolare, complice il turno infrasettimanale appena concluso, sarà fissato per sabato alle ore 15 con l’appuntamento tra Bologna e Monza che inaugurerà il decimo turno di Serie A e Fantacalcio.