FANTALEONI – I tre del Frosinone da schierare per la 11ª giornata

[FANTACALCIO] Torna immancabile il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Un tour de force da applausi e una classifica che continua a far sorridere società e tifosi: messo in archivio nel migliore dei modi un trittico micidiale di partite intervallato dal turno infrasettimanale – dal quale i giallazzurri hanno estratto la bellezza di 7 punti pesantissimi e il sesto posto momentaneo in classifica -, torna il consueto appuntamento con il Fantacalcio firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

Sabato alle ore 15:00 i ragazzi di Massimiliano Alvini saranno di scena nel caldissimo terreno di gioco della Unipol Domus contro un Cagliari ferito ma che, tra le mura amiche, riesce a trovare sempre motivazioni extra. Una trasferta insidiosa ma che, analizzando il momento di forma delle due squadre, offre sicuramente ai ciociari il contesto fisico e mentale ideale per battere il ferro finché è caldo e proseguire la striscia positiva di risultati utili.

L’involuzione dei sardi

Il Cagliari di Pisacane si presenta all’appuntamento reduce da un’evidente flessione di rendimento dopo un avvio di stagione sfavillante, che aveva proiettato i rossoblù nelle zone nobili della graduatoria. Le ultime uscite hanno mostrato una squadra meno brillante, appannata sul piano fisico e vulnerabile in fase di ripiegamento, oltre che decimata da defezioni importanti (su tutti Nzola, Fadera e Obert squalificato).

A destra Deiola, uno dei leader del Cagliari (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Analizzando nel dettaglio le recenti prestazioni dei sardi emergono due difetti strutturali ben precisi che la manovra di Alvini può sfruttare a proprio favore. Da un lato la formazione isolana sta soffrendo enormemente le palle alte, sia in occasione dei calci piazzati che nelle situazioni di azione manovrata, con gli avversari che riescono regolarmente a prendere il tempo e fare la voce grossa nei sedici metri rossoblù, come testimoniato dall’incornata vincente di Casale nel match contro il Bologna, da Mora e Lulli contro la Roma e da Kolo Muani nell’ultimo risultato utile ottenuto, ormai datato cinque giornate fa contro la Juventus.

Dall’altro lato la cerniera laterale della squadra di Pisacane, orfana di un fedelissimo e sempre presente fin qui in campionato come Obert, squalificato, concede troppi metri se puntata nell’uno contro uno o presa alle spalle in velocità, evidenziando una cronica sofferenza sugli esterni che ha già spianato la strada al gol e assist di Lulli contro la Roma e al sigillo di Isaksen nella sfida contro la Lazio. Con un Cagliari meno feroce nel pressing e tendente a sbandare se attaccato con traversoni affilati o inserimenti senza palla, il Frosinone ha tutte le carte in regola per spaccare in due la retroguardia avversaria.

I tre “Leoni” da schierare al Fantacalcio

• Gabriele BRACAGLIA – Difensore

La chiave tattica del match conduce dritta al terzino giallazzurro. Come evidenziato dall’analisi degli ultimi match del Casteddu, i sardi stanno soffrendo tremendamente la stazza e i tempi d’inserimento degli avversari abili sui calci da fermo. Bracaglia, infallibile nelle letture aeree e già decisivo nei piazzati, trova alla Domus il terreno di caccia ideale per far valere i propri centimetri e tornare ad aggiornare il suo bottino stagionale.

Nelle 9 partite fin qui disputate dal laterale ciociaro è arrivata una sola insufficienza (il 5,5 contro l’Atalanta), una garanzia totale per il modificatore di difesa, è la prima mossa a sorpresa per regalarvi una capocciata vincente da +3.

• Farès GHEDJEMIS – Attaccante

Se il Cagliari ha palesato limiti evidenti nel contenere le ali, scatenare l’esterno algerino diventa un imperativo categorico. L’algerino, dopo il rinnovo contrattuale, vive un momento di forma stratosferico ed è reduce da una straordinaria striscia di tre partite consecutive a bonus (3 assist contro l’Atalanta, 1 contro il Lecce e finalmente il gol, il primo in Serie A nell’ultimo turno contro il Torino).

Un ruolino importante che certifica una lucidità e un’elettricità nel dribbling straripanti. Le sue fiammate e i suoi movimenti a rientrare a centro area metteranno a ferro e fuoco la difesa di Pisacane, con Aurelio (che sostituirà lo squalificato Obert) che potrebbe andare in difficoltà come già dimostrato lo scorso anno contro l’algerino quando vestiva la maglia dello Spezia.

• Daniel BIRLIGEA – Attaccante

Per chi ha puntato all’asta di agosto sull’attaccante ex Steaua, è arrivato finalmente il momento di lanciarlo definitivamente. Il numero 11 ciociaro è chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Raimondo e ad ereditarne il difficile score realizzativo delle prime giornate.

In realtà il centravanti rumeno ha già parzialmente risposto presente, e lo ha fatto nel migliore dei modi possibile, firmando una splendida doppietta nel roboante 5-1 rifilato al Lecce nel turno infrasettimanale in appena 20 minuti di gioco. Sulle ali dell’entusiasmo e forte di una grande cattiveria agonistica, Birligea ha la mobilità ideale per mandare in tilt la macchinosa coppia centrale di difensori della compagine sarda e portarvi un bonus importante.

Il primo fischio d’inizio per la consegna delle formazioni è fissato per venerdì sera, in concomitanza con il delicatissimo match tra Venezia e Udinese. Non mi resta, quindi, di ricordarvi di schierare in tempo i vostri undici titolari per la giornata e augurarvi un buon fine settimana di Serie A e Fantacalcio.