[FANTACALCIO] Torna immancabile il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

La sosta per le nazionali ha permesso ai giallazzurri di tirare il fiato e resettare la dopo la sconfitta di “corto muso” sul campo del Cagliari. Un passo falso che brucia nel risultato, ma che ha lasciato ottime risposte sul piano della reazione e della produzione offensiva, con i ciociari che hanno chiuso il match con ben 29 tiri totali – record stagionale per il Frosinone – di cui 9 nello specchio, sbattendo contro un super Caprile in versione paratutto che ha negato in più di un’occasione un pareggio, probabilmente, meritato.

Archiviata quindi la sosta, che ha lasciato in dote anche qualche prestazione interessante tra i ciociari impegnati in giro per il mondo, torna finalmente la Serie A e, con lei, l’appuntamento fisso con i consigli del Fantacalcio, firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

La ‘punizione’ di Caò (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Quella che attende il Frosinone domenica pomeriggio, sarà una trasferta dal coefficiente di difficoltà altissimo contro una big ricca di storia e fascino come il Milan, contro cui il Frosinone — sesto in classifica a quota 20 punti e a meno quattro dai rossoneri — può giocarsi le proprie carte con la giusta sfacciataggine, unita alla solita compattezza di stampo Alviniano e verticalità in ripartenza, cercando di dare continuità al proprio percorso di crescita anche su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia come San Siro.

​Milan convincente in Italia, spaesato in Europa

​I rossoneri allenati da Amorim si presentano all’appuntamento da quarta forza del campionato con 24 punti in 11 gare (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, al netto di 23 gol fatti e 13 subiti). Il ruolino recente dei rossoneri racconta di una squadra in grande spolvero, forte del successo in trasferta per 2-1 sul campo del Genoa nella scorsa giornata (a segno Cisse e Pulisic nel primo tempo, con gol finale di Ellertsson all’88’ per i rossoblu) e del pesantissimo 3-1 nel derby contro l’Inter del 31 ottobre.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

L’unico scivolone recente in Serie A resta il 2-4 casalingo contro il Bologna del 28 ottobre, a dimostrazione che, pur vantando una delle difese meno battute del torneo (13 reti incassate) e una fase offensiva ricca di talento, verticalità e qualità individuale (Pulisic, Gonçalo Ramos, Rabiot, Modrić, Moreira), i rossoneri possono concedere qualcosa se messi sotto pressione e aggrediti in transizione, soffrendo soprattutto le squadre che, come il Frosinone, affrontano la partita a viso aperto.

Fuori dall’italia, invece, la storia cambia per i diavoli, con una situazione decisamente più instabile e delle prestazioni sicuramente meno convincenti, che posizionano il Milan al 28º posto della maxi-classifica dell’Europa League, al netto di una sola vittoria e tre sconfitte, tanto clamorose quanto nette con squadre che, seppur meno blasonate, hanno affrontato i rossoneri senza il classico timore reverenziale e con la stessa intensità su tutti i palloni, cercando di sfruttare ogni occasione disponibile per colpire e in molti casi, riuscendoci.

Assenze pesanti per Amorim

Barrenechea (Foto: Matteo Bazzi © Ansa)

​Sul fronte indisponibili, la retroguardia rossonera dovrà fare i conti con assenze pesanti come quelle di Gabbia e Tomori, oltre a Terracciano, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze, con Maignan e Pavlovic tornati acciaccati dalle rispettive nazionali, ma a disposizione. Una serie di forfait che costringono Amorim a ridisegnare la squadra, con adattamenti e rotazioni, soprattutto nel pacchetto arretrato, dove potrebbe continuare a proporre la difesa a 4 con ancora Diawara sulla sinistra, apparso in netta difficoltà nelle ultime uscite.

Anche per il Frosinone la situazione indisponibili non è delle migliori, con Bracaglia squalificato per aver raggiunto le cinque ammonizioni e Raimondo sempre fuori a causa del problema alla caviglia sinistra (oltre a Grillitsch). Mentre Terzic dovrebbe recuperare dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la convocazione della nazionale serba. Abili ed arruolati anche Cichella e Calvani che non hanno partecipato alle gare dell’Under 21.

L’imperativo, quindi, sarà reggere l’urto iniziale sulla spinta di San Siro, chiudere bene le linee di passaggio verso la trequarti rossonera, la zona più pericolosa con Rabiot e Pulisic in grande spolvero, e contenere la qualità tra le linee dei padroni di casa, per colpire negli spazi lasciati alle spalle degli esterni quando il Milan alza il baricentro. Una missione che, sulla carta potrebbe sembrare di quelle impossibili, ma che può trasformarsi anche in una serate dal sapore epocale.

​I tre “Leoni” da schierare al Fantacalcio

​Lorenzo PALMISANI (Portiere)

Mettiamo le mani avanti: puntare su Palmisani a San Siro contro il Milan è una scelta coraggiosa e da prendere in considerazione soprattutto in mancanza di grandi alternative o in fantacalcio numerosi, perché l’impatto offensivo dei rossoneri (23 reti segnate in 11 giornate) e la spinta di un pubblico caldissimo espongono inevitabilmente il reparto arretrato giallazzurro a una mole di lavoro significativa e al rischio concreto di subire gol.

Proprio questa pressione costante, però, può trasformarsi in un’opportunità per un portiere reattivo e che solitamente si esalta in situazioni del genere. Di conseguenza, l’opportunità si apre anche per i fantallenatori che giocano con il modificatore difesa: se il Frosinone saprà difendere con ordine in area e limitare le conclusioni pulite da distanza ravvicinata, Palmisani potrà mettersi in mostra con interventi decisivi e portare a casa un gran voto. Se amate il rischio, è il momento giusto per schierarlo.

​Giacomo CALÒ (Centrocampista)

In un match in cui il Frosinone dovrà gestire con lucidità i momenti di possesso e sfruttare ogni occasione da fermo, Calò resta il faro imprescindibile della mediana giallazzurra, anche in ottica fantacalcio. La sua qualità sui calci piazzati, la precisione nel far uscire il pallone dalla pressione avversaria e la capacità di dettare i tempi anche sotto ritmo alto, lo rendono una scelta affidabile e lucida, capace di garantire un voto solido e di poter dire la sua, ancora una volta, anche sulle palle inattive, in una gara dove ogni episodio può fare la differenza.

Chissà se sugli spalti sarà presente il ct azzurro Roberto Mancini, sicuramente lui ci metterà del suo per continuare a scrivere la pagina più bella della sua carriera e continuare a far brillare gli occhi a tutti i suoi fantallenatori.

​Daniel BÎRLIGEA (Attaccante)

Con Raimondo ancora indisponibile, il peso dell’attacco passa nuovamente sulle sue spalle e la sua presenza diventa centrale per dare profondità e peso specifico in area avversaria. In questa stagione di Serie A, l’attaccante romeno (reduce da un gol e un assist con la sua nazionale) ha già mostrato un’ottima propensione alla conclusione e un alto volume di expected goals (2,31 xG in 6 presenze, al netto di 2 gol all’attivo e 14 tiri totali in appena 183 minuti giocati): se riceverà palloni puliti in area o riuscirà ad attaccare lo spazio alle spalle di una retroguardia rossonera non al completo, può mettere alla prova la difesa di casa e cercare il guizzo per regalarvi il bonus.

​Ricordatevi che il gong per la consegna delle formazioni, come dopo ogni sosta nazionali che si rispetti, scatta il sabato alle ore 15:00 con il primo anticipo del weekend che vedrà di fronte Como e Cagliari. Studio, tattica e, soprattutto, fate molta attenzione alle indisponibilità del weekend post-nazionali, sempre molto pericoloso e difficile a livello di scelte fantacalcistiche.