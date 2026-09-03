FANTALEONI – I tre del Frosinone da schierare per la 3ª giornata

Dopo il grande successo dell'esordio, torna la rubrica settimanale sul Fantacalcio interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone, firmata Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Dopo i tre consigli impeccabili della scorsa giornata – con Bracaglia, Calò e Kvernadze che hanno trascinato i ciociari al successo sulla Viola con tre assist e un gol -, è arrivato il momento di pensare già al terzo weekend di Serie A e Fantacalcio con l’importante sfida al Venezia che entra sempre più nel vivo.

​Tra dubbi di formazione, ballottaggi e chiamate dell’ultimo minuto, fare le scelte giuste al momento di schierare l’undici titolare può fare la differenza tra una vittoria esaltante e una domenica di rimpianti.

​Analizzando stato di forma, avversario di turno, curiosità statistiche e motivazioni personali, individuiamo ogni giornata i 3 profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi (o quasi).

Allo “Stirpe” il Venezia, il tabù da infrangere

​I lagunari, allenati da mister Stroppa e reduci da tre sconfitte in altrettanti match stagionali tra Serie A e Coppa Italia, arrivano a Frosinone per giocare il match che, alle 15, aprirà la domenica di campionato, con la chiara intenzione di provare a fare preziosi punti in una sfida che può raccontare molto sulle ambizioni di salvezza dei due club.

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia

Le due neopromosse, impegnate ed eliminate nell’appuntamento infrasettimanale di Coppa Italia – seppur con consapevolezze diverse -, hanno preservato i titolarissimi in vista del delicato scontro diretto e tornano ad affrontarsi dopo la doppia sfida dello scorso anno in Serie B che ha visto, in entrambi i casi, trionfare i veneziani con un pesante passivo di 5 a 1 nei 180 minuti.

​I tre Leoni da schierare al Fantacalcio

​Lorenzo PALMISANI – Portiere

L’estremo difensore tornerà a difendere i pali giallazzurri dopo aver riposato in Coppa Italia e avrà voglia di riscattare i 5 gol subiti contro i lagunari nella scorsa stagione. Gli ospiti, nelle prime due uscite, hanno dimostrato una notevole pericolosità offensiva, registrando un totale di 27 tiri, di cui ben 8 nello specchio della porta, ed esaltando le prestazioni di Maignan e, soprattutto, Falcone. Il giovane portiere ciociaro potrà quindi prendersi la scena e, in una giornata ricca di big match, potrebbe essere la giusta alternativa da schierare tra i pali, soprattutto per chi gioca con il modificatore di difesa.

​Ilario MONTERISI – Difensore

Il capitano del Frosinone è reduce da una partita quasi perfetta contro la Fiorentina, meritandosi un 7 in pagella e creando due occasioni pericolose nell’area di rigore avversaria. Contro il Venezia avrà di fronte un altro cliente scomodo, Adams, con caratteristiche simili a quelle affrontate con Pellegrino la settimana scorsa. Proverà quindi a bissare la prestazione e, perché no, a rendersi nuovamente pericoloso in zona gol.

​Antonio RAIMONDO – Attaccante

Il centravanti scuola Bologna è reduce dalla splendida doppietta contro la Fiorentina e arriva al match contro il Venezia, da ex di turno, con fiducia e consapevolezze rinnovate. Con la maglia del Venezia, nella stagione di Serie A 2024/2025, ha collezionato solamente 86 minuti in campo spalmati su 9 presenze, mentre nella scorsa stagione ha già siglato il più classico dei gol dell’ex nel match di ritorno allo Stirpe. Ha un conto aperto e non vuole di certo fermarsi qui.

​Come ormai di consueto, anche questa settimana la consegna delle formazioni è prevista per venerdì sera alle 20.45, con la giornata che inizierà con l’anticipo tra Genoa e Como allo stadio Ferraris.