Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare per la 4ª giornata

[FANTACALCIO] Torna la rubrica settimanale interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone Calcio firmata da Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram dedicata al mondo del fantacalcio, FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Tra dubbi di formazione, ballottaggi e chiamate dell’ultimo minuto, fare le scelte giuste al momento di schierare l’undici titolare può fare la differenza tra una vittoria esaltante e una domenica di rimpianti. Analizzando stato di forma, avversario di turno, curiosità statistiche e motivazioni personali, individuiamo per ogni giornata i 3 profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi (o quasi).

​I ciociari affronteranno un Grifone ferito

​L’avvio di stagione per il Genoa di Daniele De Rossi si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Con zero punti raccolti nelle prime tre giornate – frutto dei ko contro Napoli (0-2), Lazio (1-0) e soprattutto del pesante 1-4 casalingo contro il Como nell’ultimo turno – la panchina rossoblù dell’ex allenatore di SPAL e Roma comincia già a scottare.

Daniele De Rossi (Foto: Livephotosport © Depositphotos.com)

​Le transizioni difensive rappresentano il vero e proprio tallone d’Achille della squadra ligure: la propensione ad alzare molto i quinti di centrocampo per portare densità sopra la linea della palla lascia la retroguardia rossoblù drammaticamente scoperta ogni volta che la prima riaggressione va a vuoto.

​I ben sette gol incassati nelle prime tre uscite stagionali – dalle verticalizzazioni fulminee del Napoli all’inserimento di Frattesi contro la Lazio, fino all’imbarcata casalinga contro il Como – nascono quasi tutti dalla medesima dinamica: una marcata disconnessione tra la linea mediana e i difensori centrali.

Con la difesa che, per paura della profondità, tende a scappare all’indietro anziché accorciare, si viene a creare una voragine sul centro-sinistra tra le linee dei due reparti ed è proprio in questo spazio d’ombra che i trequartisti ciociari e i centrocampisti d’inserimento del Frosinone possono fare male: sfruttando le ricezioni tra le linee senza pressione diretta e la scarsa copertura dei mediani nei ripiegamenti, la formazione ciociara ha tutte le carte in regola per armare il tiro dal limite o servire gli stoccatori negli ultimi sedici metri, colpendo il Genoa nel suo punto di massima fragilità.

​I tre Leoni da schierare al fantacalcio

​Giacomo CALÒ – Centrocampista

Dopo la doppietta di Raimondo contro il Venezia, la nostra prima scelta per il fine settimana ricade su un nuovo ex: Giacomo Calò. Il centrocampista ciociaro ha vestito la maglia rossoblù, solo di passaggio e senza mai esordire, all’inizio della stagione 2020/2021, prima di passare in prestito al Pordenone. Una mancanza di fiducia che potrebbe dare una motivazione e una spinta in più al fulcro del gioco ciociaro, pronto a candidarsi a tutti gli effetti come uomo chiave del match. Se avete ancora dubbi potete definitivamente scioglierli: Calò è da schierare.

​Romano SCHMID – Centrocampista

Il nome che probabilmente non ti aspetti: l’ex Werder Brema non ha iniziato al meglio il suo primo campionato in Serie A, raccogliendo sì due sufficienze (tra cui il 6,5 contro la Fiorentina) ma anche altrettante ammonizioni. Sarà proprio lui l’indiziato numero uno a “giocare tra le linee” per il Frosinone, provando a sfruttare le lacune del Genoa emerse nelle prime uscite. Può rivelarsi un profilo interessante da bonus e, in questo turno, schierarlo potrebbe rappresentare una grande opportunità, soprattutto nei fantacalcio più numerosi. È arrivato il momento di concedergli una chance.

​Giorgi KVERNADZE – Attaccante

Il georgiano non ha bisogno di grandi presentazioni dopo un inizio di stagione quasi perfetto. Con ogni probabilità se la dovrà vedere con il duo formato da Marcandalli ed Ellertsson che, sia contro la Lazio sia contro il Como, ha riscontrato notevoli difficoltà ad arginare le scorribande avversarie. In un match che potrebbe diventare teatro di diversi contropiedi giallazzurri, il numero 17, grazie al suo dribbling nello stretto e allo strappo sul lungo, può metterli in seria crisi e andare alla ricerca del terzo, pesantissimo, bonus consecutivo. Impossibile da lasciare fuori.

​Anche questo weekend la consegna delle formazioni è prevista per venerdì sera alle 20:45, in coincidenza con l’inizio della giornata segnato dal delicatissimo match dello stadio Franchi tra Fiorentina e Venezia, proprio le ultime due avversarie affrontate dal Frosinone.