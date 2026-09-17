Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare per la 5ª giornata

[FANTACALCIO] Torna la rubrica settimanale interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone Calcio firmata da Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram dedicata al mondo del fantacalcio, FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Tra dubbi di formazione, ballottaggi e chiamate dell’ultimo minuto, fare le scelte giuste al momento di schierare l’undici titolare può fare la differenza tra una vittoria esaltante e una domenica di rimpianti. Analizzando stato di forma, avversario di turno, curiosità statistiche e motivazioni personali, individuiamo ogni giornata i tre profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi (o quasi).

​L’avversario: arriva il Como di Fàbregas

​L’inizio di stagione dei lariani ha già il sapore della storia: con ben dieci punti conquistati nelle prime quattro giornate di Serie A, una striscia aperta di quattro vittorie consecutive e lo spettacolare 4-1 all’esordio europeo contro i tedeschi del Lipsia, la squadra comasca sta mettendo a segno la miglior partenza del club nell’era dei tre punti. Una marcia trionfale spinta da un gioco europeo e spregiudicato, che ha visto il Como imporsi con autoritari successi esterni contro Napoli e Genoa, prima di superare nettamente il Parma tra le mura amiche del Sinigaglia nell’ultima giornata di campionato.

Ciononostante, l’identità tattica fortemente propositiva impostata dal tecnico spagnolo porta con sé inevitabili margini di vulnerabilità che gli avversari possono sfruttare. La costante spinta dei terzini per garantire ampiezza alla manovra tende infatti a concedere ripartenze veloci sulle corsie esterne quando la prima riaggressività va a vuoto, mentre l’enorme dispendio di energie richiesto dal pressing alto rischia di provocare cali di tensione nei minuti finali,esponendo la retroguardia comasca a rischiosi duelli individuali a campo aperto: pane per i denti del reparto offensivo ciociaro.

​Per gli uomini di Alvini sarà comunque un impegno complicatissimo, almeno sulla carta, ma caratterizzato da una costante che lascia un barlume di speranza. La formazione lombarda, infatti, è reduce da cinque gol subiti in altrettante partite disputate, senza essere mai riuscita a mantenere la porta inviolata. Una vera e propria “anomalia” dopo il record stagionale di 19 clean sheet ottenuto da Butez nella scorsa annata.

​I ‘Tre Leoni’ da schierare al fantacalcio

​Giacomo CALÒ – Centrocampista

Per filosofia di gioco, è lecito attendersi un match in cui i comaschi avranno per lunghi tratti il pallino della manovra e il dominio del campo. Il Frosinone, dal canto suo, potrà giocarsi le proprie carte in ripartenza e sui calci piazzati, considerando che il Como nelle prime cinque uscite stagionali ha concesso una media di 3,8 corner a partita. Impossibile quindi non giocarsi, anche per questa giornata, il jolly Calò, reduce fin qui da un assist nelle prime quattro gare di campionato e uomo chiave nello scacchiere di Alvini sulle palle inattive.

​Farès GHEDJEMIS – Attaccante

Il Frosinone ha bisogno del suo uomo di maggior talento e, nelle partite che contano, l’algerino non ha mai fatto mancare il proprio apporto fondamentale. Reduce da un’estate turbolenta per via del mercato, può finalmente sbloccarsi sfruttando gli spazi concessi da un Como dichiaratamente votato all’attacco. Dalla sua parte, nella retroguardia avversaria, è ancora vivo il ballottaggio tra Kaiki e Valle – con il primo leggermente favorito -, due interpreti nettamente più propensi a offendere che a difendere che possono soffrire la gamba dell’esterno di Alvini.

​Thomas BOBCEK – Attaccante

I lariani in questo inizio di stagione hanno incassato, come detto, 5 gol in 5 partite: tre di questi sono arrivati dalla punta centrale avversaria e, più nello specifico nell’ultimo match contro il Parma, da colui che ha rilevato a gara in corso il ruolo di centravanti, ovvero Romero. Bobcek, dopo essere entrato bene contro il Genoa, può rivelarsi la sorpresa di giornata. Il centravanti ex Lechia Danzica si può schierare a patto di avere una copertura sicura in panchina, soluzione particolarmente indicata per i fantacalcio più numerosi.

​Come di consueto, anche questo weekend – l’ultimo prima della lunga pausa per le Nazionali – si aprirà con il Friday Night, ovvero l’anticipo del venerdì sera tra Monza e Sassuolo, che coinciderà con la scadenza per la consegna delle formazioni.

​Non mi resta che ricordarvi di schierare la formazione e augurare a tutti i fantallenatori una buona giornata di Serie A e Fantacalcio.