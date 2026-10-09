Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare per la 6ª giornata

[FANTACALCIO] Torna la rubrica settimanale interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone Calcio firmata da Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram dedicata al mondo del fantacalcio, FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Dopo l’interminabile pausa nazionali torna finalmente il campionato e con lui il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone Calcio firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

Tra dubbi di formazione, ballottaggi e chiamate dell’ultimo minuto, fare le scelte giuste al momento di schierare l’undici titolare, ancora di più dopo la sosta, può fare davvero la differenza tra una vittoria esaltante e una domenica di rimpianti. Analizzando stato di forma, avversario di turno, curiosità statistiche e motivazioni personali, individuiamo ogni giornata i 3 profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi (o quasi).

L’avversario, derby toscano Alvini-Allegri

Max Alvini

Affrontare il Napoli al “Maradona” è da sempre un’impresa da far tremare i polsi, ma la fotografia con cui la squadra di Massimiliano Allegri si presenta al match offre al Frosinone uno spiraglio tattico più che concreto. I partenopei stanno attraversando una vera e propria emergenza numerica, arrivando alla sfida con appena 19 giocatori della prima squadra arruolabili tra i convocati a causa dei troppi infortuni.

Le assenze pesanti nel reparto arretrato (Buongiorno ed Olivera) e in mezzo al campo (McTominay su tutti) hanno inevitabilmente intaccato i tipici automatismi allegriani: pur mantenendo un’ossatura pragmatica, il Napoli ha evidenziato scricchiolii importanti sui cross e nella copertura delle seconde palle in transizione difensiva, soffrendo oltremodo la velocità nell’attacco della profondità, un’arma in possesso della squadra ciociara.

Massimiliano Allegri (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

Per far saltare il banco, come già fatto vedere nel match contro il Como, Massimiliano Alvini dovrà esasperare la riaggressione nei primissimi tempi di giocata azzurri per provocare l’errore in impostazione, evitando il palleggio prolungato per puntare su verticalizzazioni immediate e sfruttare le corsie esterne, dove Allegri sarà costretto ad adattare uomini fuori ruolo o con poco minutaggio nelle gambe.

I Tre Leoni da schierare al fantacalcio

– Anthony OYONO – Difensore

L’esterno gabonese, tornato a disposizione dalla sosta già i primi di ottobre, può garantire ad Alvini una predisposizione offensiva e anche qualche conclusione interessante dalla distanza, come quella che ha colpito la traversa nel match contro il Venezia. La sua spinta costante e la capacità di garantire una doppia fase d’alto livello sulla fascia saranno decisive per mettere sotto pressione la catena difensiva di Allegri, costringendola a rincorrere verso la propria porta. Si può schierare soprattutto nelle leghe più numerose.

– Giacomo CALÒ – Centrocampista

In una partita in cui il pallone scotterà e le occasioni a disposizione potrebbero essere contate, la qualità del metronomo giallazzurro sui calci piazzati e nelle aperture di prima intenzione sarà fondamentale per bypassare la prima pressione azzurra e innescare i contropiedi. Ultimamente ha dichiarato di essersi preso al fantacalcio, può esultare il doppio.

– Fares GHEDJEMIS – Attaccante

Fresco di rinnovo fino al 2030, l’algerino è rimasto a disposizione di Alvini per ritrovare i giri giusti del suo motore. Dovrà vedersela contro Spinazzola sulla sua fascia di competenza, non propriamente un marcatore difensivo. Può sfruttare qualche indecisione di troppo della retroguardia azzurra per trovare finalmente il primo bonus stagionale e festeggiare la firma sul nuovo contratto.

Al contrario delle prime giornate, la consegna delle formazioni per la sesta giornata è fissato alle 15 di sabato, con il match tra Genoa e Fiorentina che aprirà la giornata di Serie A. Non mi resta quindi che ricordarvi di schierare la formazione e di augurare a tutti i fantallenatori una buona giornata di Serie A e Fantacalcio.