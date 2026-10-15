Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare per la 7ª giornata

[FANTACALCIO] Torna la rubrica settimanale interamente dedicata ai protagonisti del Frosinone Calcio firmata da Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram dedicata al mondo del fantacalcio, FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

​Dopo la prima sconfitta stagionale incassata al “Maradona” per mano del Napoli, torna il nostro appuntamento settimanale interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone Calcio, curato da Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

​Tra dubbi di formazione, ballottaggi dell’ultima ora e chiamate d’emergenza, fare le scelte giuste al momento di schierare l’undici titolare può fare davvero la differenza tra una vittoria esaltante e una domenica piena di rimpianti.

​Analizzando lo stato di forma delle squadre, le caratteristiche dell’avversario, le curiosità statistiche e le motivazioni personali dei singoli, individuiamo ogni settimana i tre profili giallazzurri su cui puntare ad occhi chiusi (o quasi).

​Il Frosinone a caccia della rivincita

​A distanza di appena un mese e mezzo dalla sfida di Coppa Italia – quando il Sassuolo la spuntò soltanto alla lotteria dei rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari – lo “Stirpe” torna ad accendere i riflettori su una sfida ricca di spunti tattici. Gli uomini di Aquilani, seppur rinvigoriti nel morale dal prezioso 1-1 strappato contro il Milan, appaiono ancora molto discontinui e imprevedibili nell’arco dei novanta minuti.

Il sandwich su Birligea nella gara di Coppa Italia

​La formazione neroverde fa del palleggio organizzato e dell’ampiezza offensiva la propria filosofia di base, potendo contare sulla qualità superiore di esterni d’attacco come Berardi e Laurienté e, soprattutto, su un Adzic in forma straripante, autore fin qui di 3 gol e 1 assist in campionato. Tuttavia, la tendenza del Sassuolo a scoprirsi nel tentativo di fare la partita e le costanti perdite di equilibrio rappresentano il vero tallone d’Achille della squadra: gli emiliani soffrono terribilmente il pressing feroce sulle prime fonti di gioco e concedono ampi spazi sui ribaltamenti di fronte veloci. Un difetto chiaramente emerso già nell’incrocio di Coppa, dove il Frosinone, aggredendo alto, era riuscito a punirli in ripartenza.

​Per far saltare i piani avversari, la truppa di Massimiliano Alvini dovrà riproporre proprio quell’atteggiamento coraggioso ed elastico, schermare le linee di passaggio verso le ali neroverdi e sfruttare l’aggressività di Masini, insieme alla visione di gioco di Calò e Schmid, per innescare immediatamente la velocità degli attaccanti ciociari negli ampi corridoi lasciati liberi dai terzini emiliani.

​I tre “Leoni” da schierare al Fantacalcio

​Lorenzo PALMISANI (Portiere)

Dopo i tre gol incassati nel complicato match del “Maradona” contro il Napoli, il portiere della Nazionale Under 21 ha fame di riscatto e vuole ritrovare quel clean sheet già conquistato con merito contro Fiorentina e Como. La spiccata propensione offensiva degli avversari potrebbero far maturare numerose occasioni da gol, magari anche con tiri dalla distanza, che potrebbero esaltare le doti dell’estremo difensore ciociaro tra i pali.

​Romano SCHMID (Centrocampista)

La sua posizione “tra le linee” può rivelarsi la carta vincente per scompaginare i piani tattici del match. Il baricentro basso, la visione di gioco e la notevole rapidità di gambe dell’austriaco rappresenteranno una spina nel fianco costante per la mediana neroverde, poco incline al ripiegamento veloce. Per lui potrebbe arrivare il quarto bonus in campionato o, perché no, la prima gioia personale in Serie A.

​Farès GHEDJEMIS (Attaccante)

A proposito di digiuno da spezzare, impossibile non consigliare l’esterno algerino, ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Dalla sua parte agirà Doig, terzino aggressivo e propenso all’anticipo secco nell’uno contro uno: Ghedjemis può sfruttare a proprio favore questa irruenza dello scozzese, magari caricandolo di un pesante cartellino giallo da gestire durante la gara. Lo scorso anno ha già colpito una squadra allenata da Aquilani, realizzando il definitivo 2 a 0 contro il Catanzaro allo Stirpe. Che possa essere finalmente la volta giusta per il primo gol in Serie A?

​Per l’occasione, la scadenza per l’inserimento delle formazioni della 7ª giornata coinciderà proprio con il fischio d’inizio della sfida tra giallazzurri e neroverdi, in programma venerdì sera nel consueto “anticipo degli anticipi”.

​Non mi resta, quindi, che ricordarvi di schierare la formazione e augurare a tutti i fantallenatori una grande giornata di Serie A e Fantacalcio!