Fantaleoni – I tre del Frosinone da schierare per la 9ª giornata

[FANTACALCIO] Anche per il turno infrasettimanale torna immancabile il nostro appuntamento interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Dopo l’incredibile match-ottovolante vissuto a Bergamo contro l’Atalanta, non c’è un attimo di tregua: è già tempo di rimettere mano alle rose e schierare la formazione ideale. Arriva infatti il primo e unico turno infrasettimanale della stagione di Serie A, spalmato come da tradizione tra martedì e giovedì, con il Frosinone atteso dal caldissimo impegno casalingo dello “Stirpe” contro il Lecce nel “posticipo” delle 18.30.

​Non poteva ovviamente mancare il nostro appuntamento settimanale (per ovvie ragioni in edizione straordinaria di lunedì) interamente dedicato al Fantacalcio e ai protagonisti del Frosinone firmato Matteo Sansoni, founder della pagina Instagram FantaReporter.

​Il Lecce allo “Stirpe” senza i pilastri della difesa

​La sconfitta rimediata contro la Juventus – la terza nelle ultime quattro uscite, intervallate unicamente dalla roboante vittoria sull’Udinese – lascia in eredità a mister Eusebio Di Francesco strascichi pesanti. L’allenatore ex di turno, oltre ai già noti lungodegenti Berisha, Pierotti, Ilic e Coulibaly, dovrà fare a meno dello squalificato Gaspar (espulso nel finale per futili proteste) e, con ogni probabilità, anche di Tiago Gabriel, fermatosi per un problema muscolare proprio nel corso dell’ultima sfida.

L’ex Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce (Foto: Federico Proietti © Ansa)

​Due assenze che definire pesanti è dir poco, soprattutto se si analizza lo storico dei giallorossi: il giovane centrale portoghese, pilastro inamovibile della retroguardia, aveva saltato appena una partita nelle ultime due stagioni. Un’emergenza totale che costringerà DiFra a ridisegnare da zero il pacchetto arretrato in vista della trasferta in Ciociaria.

Una doppia defezione che gioca a sfavore dei salentini anche in zona offensiva dove, nelle 9 partite finora disputate, sono arrivati ben 5 gol dagli sviluppi di corner o punizione, con Tiago Gabriel capocannoniere decisamente insolito della squadra con 2 marcature. Una chiave, quella delle palle inattive, che fa parte dei cardini del gioco e della filosofia di Alvini, sia in fase offensiva che in quella difensiva dove, nelle ultime due stagioni, ha subito solamente una marcatura sugli sviluppi di calcio da fermo.

​I tre “Leoni” da schierare al Fantacalcio

​Ilario MONTERISI – Difensore

Viste le difficoltà palesate da Cittadini in questo avvio di stagione e confermate dalla prova di Bergamo, il ventiquattrenne centrale e capitano del Frosinone potrebbe essere investito da Alvini con una maglia da titolare al centro della retroguardia. Per Monterisi, nato a Trani ma cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile del Lecce, si tratta di una di quelle sfide dal sapore speciale, cariche di motivazioni extra. Un “ex” di lusso che, con la sua fisicità e il fiuto per l’inserimento sui piazzati, stuzzica non poco la fantasia dei fantallenatori alla ricerca del classico gol dell’ex.

​Giacomo CALÒ – Centrocampista

Ormai abbiamo finito gli aggettivi per descrivere l’impatto devastante del metronomo giallazzurro, autentico faro della manovra e autore fin qui di 3 gol e 2 assist nella sua prima, esaltante stagione assoluta in Serie A. La sua precisione chirurgica nei passaggi, superiore all’80 % di media, e la qualità balistica nei calci piazzati rappresentano una sentenza e il suo profilo sta diventando uno tra quelli intoccabili per tutti i fantallenatori che hanno puntato su di lui.

Contro un Lecce inevitabilmente compassato e costretto a rincorrere per via dei pesanti forfait in mezzo al campo, la visione di gioco di Calò potrà nuovamente essere decisiva per trovare spazi, per inventare assist e dipingere, come un vero pittore, i tempi della partita.

​Fares GHEDJEMIS (Attaccante)

I tifosi e i fantallenatori lo invocavano a gran voce, e lui ha risposto nel modo più eclatante possibile: regalando loro i primi assist stagionali. L’algerino è infatti reduce dalla straordinaria prestazione di Bergamo impreziosita, appunto, da 3 passaggi vincenti per i compagni di pregevole fattura, un sontuoso 8 in pagella e il meritatissimo titolo di MVP del match.

Fares sembra finalmente essere entrato in condizione atletica e il suo passo può davvero continuare a fare la differenza. Contro un Lecce costretto a reinventare la linea difensiva e privo dei suoi leader, le sue accelerazioni brucianti di nell’uno contro uno possono spaccare la partita. È il momento ideale per puntarci forte: la prima gioia su azione in campionato è ormai a un passo.

​Ricordatevi, quindi, di non cadere nella trappola del turno infrasettimanale: lo start della giornata, termine ultimo per la consegna delle formazioni di questo turno, è fissato per domani, martedì, alle ore 18:30 con l’anticipo tra Sassuolo e Lazio.