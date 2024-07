Fari accesi, telecamere spente: la Serie B ripartirà di notte col rebus-diritti tv

La Lega ha varato il programma delle prime 4 giornate malgrado la mancanza della copertura televisiva. Si giocherà dal venerdì alla domenica a partire dalle 20.30. Ma le società sono preoccupate per l’incertezza sulle risorse derivanti dalla vendita delle partite alle varie emittenti. Mercato: interessa Begic del Parma

Alessandro Salines Lo sport come passione

Povera ma B…ella di notte. Riflettori accesi, telecamere spente. Definito il programma delle prime 4 giornate malgrado il campionato non abbia ancora una copertura televisiva. Insomma la Lega Serie B ha guardato avanti e deciso gli orari a prescindere dall’esito della vendita dei diritti tv. Si giocherà dalle 20.30 a parte un paio di partite in programma tra le 18 e le 19.30. Una decisione per combattere il caldo e regalare al torneo maggiore appeal.

Ma è chiaro che l’impasse sui diritti tv crea incertezze alle società che si ritrovano senza qualche milione nelle casse ed ai tifosi che non sanno dove vedere le partite. Insomma quando manca meno di un mese dall’open day del 16 agosto (Brescia-Palermo) l’incognita-diritti tv continua a condizionare in negativo l’estate della Serie B.

Verso una vendita al ribasso

I diritti tv della Serie B non sono stati ceduti (Foto © DepositPhotos.com)

Mauro Balata fiducioso. Il presidente della Lega Serie B è apparso tranquillo nel corso della cerimonia di presentazione del calendario svoltasi a La Spezia il 10 luglio. “Siamo in una fase di confronto dopo un percorso meraviglioso con i nostri partner che ci ha dato reciproche soddisfazioni – ha puntualizzato Balata – Vogliamo proseguire, ma è un campionato che è cresciuto e ha avuto un’impennata dell’audience. Troveremo una soluzione serena, nel contesto di un sistema che sposta risorse dai campionati nazionali a quelli internazionali. Troveremo una sintesi in mezzo a queste tempeste. La Serie B porta all’estero i giocatori italiani, questo bisogna ricordarlo”.

Andata deserta la prima asta, respinta la proposta di creare una canale della Lega, il bando è stato riformulato con modalità differenti e tenendo fermo il principio della non esclusività. Sky e Dazn comunque alla fine dovrebbero riacquistare i diritti pure se ad una cifra nettamente inferiore. Le 2 emittenti arriverebbero a sborsare un massimo di 16 milioni ciascuna ai quali si andrebbero ad aggiungere i diritti per l’estero e i pubblici esercizi. Un saldo passivo rispetto all’ultimo contratto di oltre 13 milioni compresi i 3 di Helbiz.

Una telecamera allo “Stirpe”

Le 2 emittenti vivono momenti particolari e non possono impegnarsi più di tanto. Sky ha investito parecchio sulle grandi competizioni internazionali; Dazn ha in atto un processo di ristrutturazione aziendale tanto da annunciare l’esubero di 14 giornalisti su 32 (proclamato lo stato di agitazione). Non è escluso l’inserimento di una terza emittente. Un indizio è arrivato dalla presentazione del calendario trasmessa da Sportmediaset. Inoltre la mutualità dalla Serie A scenderà nel prossimo triennio da 78 a 60 milioni. Le società perderanno circa 2 milioni (senza contare il danno d’immagine), sono preoccupate ed il calciomercato piuttosto povero finora a parte qualche eccezione n’è la conferma.

Caccia a nuove risorse

I club cercheranno di aumentare gli introiti da botteghino

La Serie B confida nei numeri per trovare risorse: 600 mila spettatori di media per ogni giornata di campionato, playoff e playout di grande attrazione. C’è chi confida in un aumento di tifosi e abbonati ma la voce botteghino rappresenta al massimo il 10% del budget complessivo e spesso viene quasi eroso dai costi della partita. Un altro capitolo è la riduzione del monte ingaggi ma non sarà facile se si vuole mantenere la competitività.

Molti club punteranno ancor di più sui giovani che garantiranno risorse importanti a seconda il minutaggio. In tal senso sono state formulate nuove disposizioni per l’utilizzo degli under 20. Con tanto fiuto, scouting e fortuna si potrebbero recuperare risorse per alimentare il budget. La Lega inoltre cercherà di aumentare le sponsorizzazioni come quelle relative al betting.

Notturne e spezzatino

Riccardo Marchizza, autore di una doppietta nel primo test stagionale (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Le prime 4 giornate si disputeranno dal venerdì alla domenica con le partite che inizieranno alle 20.30 a parte Sudtirol-Salernitana in programma sabato 24 agosto alle 19.30 e Sampdoria-Bari fissata per sabato 31 agosto alle 18. Dopo la sosta a settembre, il calendario potrebbe essere deciso in accordo con le emittenti tv che avranno acquisito i diritti tv.

Il Frosinone (6-0 al Mondragone nel primo test; doppiette di Marchizza e Cichero, reti di Ferizaj e Zaknic) esordirà sabato 17 agosto in casa alle 20.30 con la Sampdoria. Poi sabato 24 agosto trasferta a La Spezia sempre alle 20.30. Martedì 27 il turno infrasettimanale allo “Stirpe” col Modena (ore 20.30). Domenica 1 settembre seconda partita interna di fila con la Juve Stabia di nuovo alle 20.30. Sul fronte mercato infine interesse per l’esterno offensivo sloveno Begic, classe 2003, del Parma. Si tratta per un prestito. In prova dal Boulogne Jeremy Oyono, gemello di Anthony. Anche lui terzino destro.