Figlio d’arte e… del Montpellier: ora Tchato vuole stupire in Italia

[IL PROFILO] Chi è il terzino destro in procinto di sbarcare al Frosinone. Papà e fratello calciatori, cresciuto nel club della città dov'è nato, nazionale del Camerun, è un giocatore duttile. Per Alvini un'alternativa di livello

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Lavorano a pieno regime nella data room del Frosinone al di là dell’Oceano. Il club giallazzurro ha praticamente chiuso l’ingaggio dal Montpellier del terzino destro (adattabile a tutti i ruoli della difesa) franco-camerunense Enzo Gianni Tchato Mbiayi, classe 2002, nato a Montpellier, 182 centimetri di altezza. Per lui contratto di 4 anni. L’arrivo di Tchato esclude, a meno di sorprese al fotofinish, l’arrivo di Joly.

Nel suo curriculum ci sono anche le maglie della nazionale Under 20 del Camerum (2 presenze) e della nazionale maggiore (5 presenze). Tchato a dispetto della sua giovane età è un giocatore simbolo del Montpellier: con la società francese è partito dalle giovanili per arrivare in prima squadra, collezionando in totale 143 presenze.

Un rewind del nastro

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Enzo è entrato a far parte dell’Accademia di Montpellier all’età di sette anni nel 2009 ed ha scalato tutti i gradini delle squadre giovanili fino ad arrivare al Montpellier II. Esordio in Ligue 1 contro Brest il 3 aprile 2022, nella gara persa in casa (1-2) dal Montpellier. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nel maggio 2022 e ha segnato il suo primo gol con la formazione maggiore in occasione della sconfitta per 5-2 contro il Paris Saint-Germain nel mese di agosto 2022.

Lo scorso anno per Tchato 29 presenze in campionato da titolare pressoché inamovibile, ha saltato solo 4 partite per una contusione muscolare. E 5 gare di Coppa di Francia condite da 1 rete. La squadra allenata da Zoumana Camara si è classificata ottava dopo essere retrocessa al termine del campionato 2024-’25 (27 presenze per Tchato). Nel torneo di Ligue 2 iniziato da 3 giornate, il neo giallazzurro non era stato convocato alla prima ma nelle due successive è punto fermo della difesa e il Montpellier sta volando al momento in vetta alla classifica a 7 punti, frutto di 1 pareggio e 2 successi esterni, sul campo del Nancy e del Dunkerque.

Enzo Tchato in azione

Nel suo curriculum ci sono 66 presenze nella massima serie transalpina e 31 in Ligue 2, stagioni più o meno tutte abbastanza regolari. Nel 2024-’25 salta 7 partite nel finale di stagione per una contusione muscolare alla coscia destra nella gara contro l’Amiens ma chiude il campionato da protagonista.

Figlio d’arte, anche il fratello calciatore

In casa Tchato il calcio è come il pane: ne mangiano tutti gli uomini. E’ stato calciatore suo padre Bill, terzino anche lui sempre nel Montpellier e nella nazionale del Camerun ed è calciatore suo fratello Ryan, cresciuto sempre nella squadra della città che ha dato loro i natali ed ora al Versailles in Ligue 3.

Tchato nel corso di una gara

Infine nelle ultime ore c’è stata anche la dichiarazione sibillina del tecnico del Montpellier, Camara, amareggiato ed anche preoccupato per la partenza di Tchato (fonte onefootball.com): “Perdiamo il nostro terzino titolare pochi giorni prima della fine del mercato. Sono un coach di una squadra professionista, non di giovani. Un gruppo non può essere composto per il 90% da giovani giocatori, non è possibile”. Camara lo rimpiange, Alvini lo aspetta.