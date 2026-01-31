Fiori, esordio e gol: il Frosinone evita il ko ma non il sorpasso del Venezia

[LA PARTITA] In casa dell'Entella la squadra di Alvini salva in extremis l'imbattibilità e colleziona il 14° risultato utile. Ma il pari non basta per difendere la vetta. I lagunari mettono la freccia ma sabato prossimo allo "Stirpe" si giocherà l'atteso scontro diretto. Le reti nella ripresa: Cuppone in avvio, 1-1 del neo acquisto nell'ultimo minuto di recupero

TABELLINO

VIRTUS ENTELLA-FROSINONE 1-1

PRIMO TEMPO 0-0

VIRTUS ENTELLA: Colombi; Parodi, Marconi Alborghetti; Mezzoni, Karic (dal 40′ s.t. Nichetti), Squizzato (dal 23′ s.t. Dalla Vecchia), Di Mario; Guiu (dal 29′ s.t. Fumagalli), Franzoni; Cuppone (dal 29′ s.t. Bariti)

A disposizione: Del Ftate, Siaulys, Debenedetti, Russo, Benedetti, Turicchia, Del Lungo.

Allenatore: Chiappella

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi (dal 38′ s.t. Fiori), Calvani, Marchizza (dal 30′ s.t. Corrado); Caló, Cichella (dal 30′ s.t. Grosso), F. Gelli (dal 10′ s.t. Zilli); Ghedjemis, Raimondo (dal 38′ s.t. Vergani), Kvernadze

A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, J. Gelli, J. Oyono, Ndow, Fini

Allenatore: Alvini.

Marcatori: 4′ s.t. Cuppone (E), 50′ s.t. Fiori (F)

Arbitro: sig. Simone Galipò di Firenze; assistenti: sigg. Marco Ceolin di Treviso e Gilberto Laghezza di Mestre; IV Uomo: sig. Edoardo Manedo Mazzoni di Prato; Var: sig. Lorenzo Maggioni di Lecco; Avar: sig. Daniele Rutella di Enna.

Note: spettatori 1959 (di cui 134 ospiti) per un incasso di 17.634,16 euro; angoli: 3-8; ammoniti: Cichella (F), Marconi (E), Monterisi (F), Squizzato (E); recuperi: 1′ p.t., 5′ s.t.

Il Frosinone ha salvato sul fil di sirena la serie utile (ora lunga 14 risultati) ma non la vetta, conquistata dal Venezia che ha vinto contro la Carrarese. Tuttavia la squadra di Alvini già sabato prossimo allo “Stirpe” potrà riprendersi il primato nell’atteso scontro diretto con la neo capolista. Come a Monza è stato un Frosinone che non muore mai riacciuffando il risultato all’ultimo tuffo.

Provvidenziale stavolta il neo acquisto Fiori che ha bagnato il debutto come meglio non potesse. L’1-1 con l’Entella è stato frutto della caparbietà dei giallazzurri e dei cambi di Alvini ma la prova a livello generale è stata tutt’altro che positiva soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa il Frosinone ha alzato i giri dopo il vantaggio di Cuppone ma l’Entella ha colpito 2 legni (3 in totale con la traversa centrata nel primo tempo), Palmisani ha salvato il risultato e prima del gol di Fiori ha sprecato il 2-0 con Bariti.

ANALISI ED EPISODI CHIAVE

Le scelte di Chiappella ed Alvini

Guiu contrastato da Cichella

Tra i padroni di casa indisponibili Boccadamo e Matteazzi. Il tecnico Andrea Chiappella sostituisce il difensore-bomber Tiritiello (6 reti), squalificato, con Alborghetti. Completano il reparto arretrato Parodi e Marconi. A centrocampo gli esterni sono Mezzoni (preferito a Bariti) e Di Mario. In mezzo Squizzato (prelevato dal Pescara nella sessione di mercato che si chiuderà lunedì alle 20) e Karic, Davanti Guiu e Franzoni alle spalle di Cuppone, ingaggiato nei giorni scorsi dall’Audace Cerignola.

A. Oyono in azione

Alvini ritrova Calò dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo ma perde per squalifica Bracaglia (10 le ammonizioni rimediate in 21 gare) e per affaticamento Koutsoupias mentre resta ancora ai box Barcella. Quattro i cambi per scelta e necessità. In difesa confermati A. Oyono e Monterisi, mentre Calvani Marchizza rilevano rispettivamente Cittadini e Bracaglia. A centrocampo, detto del rientro di Calò, Alvini s’affida di nuovo a Cichella e F. Gelli. In attacco regolarmente in campo Ghedjemis, al centro di voci di mercato (interessa al Celtic). Completano il tridente Raimondo che rileva Zilli e Kvernadze, reduce dalla rete-vittoria di una settimana fa contro la Reggiana.

Equilibrio totale

Il centrocampista Cichella

Primo tempo di grande equilibrio al “Sannazzari” di Chiavari. Tra Entella e Frosinone schermaglie tattiche, tante seconde e mezze palle, diversi falli. La capolista non è riuscita ad esprimere il suo gioco su un campo sintetico che crea difficoltà alle squadre non abituate. Poco coinvolte le ali Ghedjemis e Kvernadze, Si è sentita l’assenza di Koutsoupias soprattutto per quanto gli inserimenti in area di rigore. Anche Raimondo ha sofferto parecchio a trovare spazi con la difesa ligure che lo ha limitato parecchio.

L’Entella comunque ci ha provato grazie ad una maggiore intensità rispetto agli avversari. Buono il lavoro dei trequartisti Guiu e Franzoni e del centravanti Cuppone molto fastidioso per i difensori ciociari. Proprio Cuppone al 6′ ha confezionato un tiro-cross pericoloso su cui Guiu non ci è arrivato (liscio o velo?).

Brivido finale con la traversa di Squizzato

La squadra di Chiappella ha avuto una leggera supremazia nel possesso palla (53-47 %). Un dato che la dice lunga. Al 21′ Alborghetti di testa ha sporcato i guanti a Palmisani, bravo a parare poco dopo un pallonetto di Cuppone, giudicato in posizione di fuorigioco eventualmente da controllare al Var se avesse segnato.

La traversa colpita da Squizzato nel finale di primo tempo

Il Frosinone si è affacciato dalle parti di Colombi al 24′ con Ghedjemis: sinistro da fuori area deviato da Marconi. Poi alla mezzora è stato Calvani a impensierire Colombi con un colpo di testa sopra la traversa su corner di Calò. L’Entella ha spinto di più con Karic (conclusione alta) e Di Mario (tiro centrale parato da Palmisani). Nel primo minuto di recupero la grande chance per la Virtus: Squizzato dalla distanza ha timbrato la traversa. Il Frosinone ha chiuso il primo tempo con zero tiri nello specchio e anche questo è un dato emblematico.

Fuochi d’artificio ad inizio e fine ripresa

Max Alvini

Il secondo è ripartito con i botti. Protagonista Cuppone che in avvio ha prima impegnato Palmisani con una botta sul primo palo e poi al 4′ ha sbloccato il risultato appoggiando in rete l’assist di Guiu lesto ad approfittare di una topica clamorosa di Monterisi. Il Frosinone, colto di sorpresa e ferito, ha reagito subito con il neo entrato Zilli: zuccata e paratone di Colombi.

La formazione ciociara ha cercato di alzare il ritmo e stringere d’assedio gli avversari ma al contempo si esposta al contropiede come al 15′ quando lo scatenato Cuppone ha centrato il palo dopo un duello vinto con A. Oyono. Altro legno 2 minuti più tardi con Franzoni. Al 20′ l’episodio che avrebbe potuto rimettere in corsa il Frosinone: gol di Kvernadze ma l’arbitro ha annullato per un fallo precedente di Monterisi su Squizzato.

Fiori fuori quadro realizza l’1-1

Alvini le ha provate tutte inserendo i vari Grosso, Corrado, Vergani e Fiori al debutto. Il Frosinone ha attaccato a testa bassa senza creare grossi pericoli (velleitarie le zuccate di Kvernadze e Calvani). E’ stata l’Entella invece ha sfiorare il 2-0 con Bariti di rimessa. Proprio all’ultimo dei 5′ di recupero il pari: Zilli al limite dell’area ha lavorato bene un pallone, apertura per Fiori che con un colpo da biliardo ha trovato l’angolino lontano.