Fortino-Stirpe, il Frosinone al top in Europa

[RECORD] La squadra giallazzurra imbattuta in casa dal campionato scorso (10 gare) al pari di Napoli, Liverpool e Monaco. Fattore campo ancora una volta decisivo per le sorti dei ciociari come è stato spesso in passato. Sabato col Monza dell'ex Bianco, Alvini cercherà di allungare la striscia positiva. Confidando sullo stato di grazia di Ghedjemis, scelto come MVP del torneo di settembre

Alessandro Salines Lo sport come passione

Napoli, Liverpool, Monaco e… Frosinone. Cosa c’entra la squadra giallazzurra con i campioni d’Italia di Antonio Conte o con il plurititolato club inglese, ultimo vincitore della prestigiosa Premier League? E con i francesi beniamini del principe Alberto e tra i protagonisti della Champions? Poco ad un primo sguardo. Ed invece hanno in comune un primato: tutte e quattro fanno parte del ristretto team europeo delle formazioni ancora imbattute in casa. E non solo in questa stagione.

Il periodo preso in esame dagli statistici del calcio parte da febbraio ed arriva ai giorni nostri. Insomma una bella “stelletta” che Alvini si è appuntato sul petto da esibire proprio sabato alla ripresa delle ostilità nella delicata sfida dello “Stirpe” contro il Monza dell’ex Paolo Bianco.

Il dato da record

Max Alvini con lo “Stirpe” sullo sfondo

Il Frosinone non perde da 10 partite interne (4 vittorie, 6 pareggi) di campionato: Il periodo in questione va dal 26 gennaio (giorno dell’ultimo ko 0-3 con il Sudtirol) ad oggi. Due successi e 5 pareggi risalgono alla stagione scorsa: Frosinone-Mantova 2-1, Frosinone-Brescia 2-1, Frosinone-Catanzaro 1-1, Frosinone-Reggiana 1-1, Frosinone-Cosenza 2-2, Frosinone-Spezia 2-2 e Frosinone-Cittadella 1-1. Mentre nel torneo in corso 2 vittorie e 1 pareggio: Frosinone-Avellino 2.0, Frosinone-Cesena 3-1, Frosinone-Sudtirol 1-1.

Insomma il fattore campo ancora una volta si rivela un punto di forza del Frosinone. Come d’altronde è stato spesso in passato. Già dai tempi del vecchio Comunale. Giocare e fare risultato a Frosinone quindi non è mai stato facile a prescindere dalla categoria e dal periodo storico.

Un 2025 senza sconfitte interne

Come detto tra le squadre presenti sia in questo che nello scorso torneo nelle 5 maggiori serie europee e relative seconde divisioni sono imbattute tra le mura amiche anche Monaco, Napoli e Liverpool. Che addirittura hanno fatto meglio del Frosinone visto che tra le mura amiche non hanno mai perso in tutto il 2025.

Antonio Conte, tecnico del Napoli

Il Napoli ha conquistato 10 vittorie e 3 pareggi. Il “Maradona” è imbattuto da 326 giorni, l’ultima sconfitta è datata 8 dicembre del 2024 contro la Lazio. Il Monaco invece non perde da 10 partite disputate allo Stade Louis-II, tra campionato e coppe (8 vittorie e 2 pareggi). Il Liverpool non cede in casa dal 14 settembre dello scorso anno contro il Nottingham Forest. Restando nel 2025 sono 13 partite senza sconfitte: 10 successi e 3 pareggi.

ll Monza test probante

Sabato il Frosinone cercherà ovviamente di allungare la striscia positiva interna. Una partita difficilissima contro un’avversaria in ripresa e sulla carta tra le favorite alla promozione diretta. I giallazzurri inoltre scenderanno in campo per riscattare il pesante ko incassato a Venezia prima della sosta.

Il centrocampista Calò

A proposito di numeri, il Monza in trasferta ha stentato almeno finora. E’ la squadra del campionato con la differenza negativa più alta tra punti conquistati fuori e in casa: -7 (2 in gare esterne e 9 all’U-Power Stadium). Nelle prime tre trasferte di questo campionato, il Monza conta lo stesso ruolino di marcia registrato a questo punto della stagione nell’ultima partecipazione alla Serie B: nessuna vittoria, 2 pareggi, una sconfitta e 2 punti in classifica come nel 2021-22. Ma alla fine della stagione venne promossa in A dopo i playoff.

Ghedjemis MVP di settembre

Farès Ghedjemis è stato scelto come miglior giocatore di settembre della Serie B, aggiudicandosi il Trofeo MVP istituito da BKT, title sponsor del campionato, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega Serie B. E restando in tema, Ghedjemis si è messo in mostra soprattutto nelle gare in casa, realizzando 2 delle sue 3 reti totali e firmando un assist.

Ghedjemis in azione (Foto © Mario Salati)

L’attaccante del Frosinone inaugura così al meglio la stagione, conquistando per la seconda volta in carriera il prestigioso premio, dopo la prima affermazione nel marzo scorso. Ghedjemis verrà premiato in occasione del match Frosinone-Monza, valido per l’8a giornata della Serie BKT, nel corso del cerimoniale pre-gara.

Le statistiche Opta confermano l’impatto decisivo del calciatore giallazzurro a settembre: 4 presenze totalizzate, mettendo a referto 3 gol e 1 assist, impreziositi dal numero di occasioni create (10), tiri totali (11) e nello specchio (4). Un apporto offensivo da assoluto protagonista, testimoniato anche dal dato sui dribbling: nel periodo considerato, è nella top 3 (13) tra i calciatori che ne hanno tentati almeno 10 nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni, riuscendo ad effettuarne 10 (77%), il migliore della Serie B.