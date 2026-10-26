Frosinone, allo “Stirpe” per azzannare la salvezza

[IL PUNTO] Lecce e Torino in quattro giorni, due scontri interni per scavare un solco sulla zona calda. Alvini tiene tutti sulla corda, ma i giallazzurri vogliono continuare a stupire. I ciociari ancora una volta penalizzati dagli arbitri: la linea-Orsato a quanto pare non vale per Palmisani e soci

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Due partite in casa per scavare un primo fossato dalla zona calda della classifica. Perché la salvezza, anche da quanto si evince dalle dichiarazioni del tecnico Alvini in tutti i post-partita, resta sempre l’obiettivo numero 1 del Frosinone. I giallazzurri fanno obiettivamente pensare ad altro, per idee e qualità di gioco, ma guai a disturbare il conducente: Max da Fucecchio sa benissimo che il calcio è una trappola continua e che delle ‘rose’ possono improvvisamente rimanere solo le ‘spine’. E quindi tiene tutti sulla corda.

La spinta dei tifosi per fare la differenza

La Curva Nord

Giovedi alle ore 18.30 con il Lecce (arbitra Abisso di Palermo, diresse un Frosinone-Lecce 3-1 nel dicembre 2013) e domenica prossima con il Torino sarà il ‘Benito Stirpe’ a sostenere lo sforzo di un Frosinone che sembra la Giostra del Gol. Fa divertire, si diverte, fa parlare di sé. E’ la novità assoluta di questa Serie A da matricola terribile, novità da dividere più o meno alla pari con la Lazio.

Ma mentre il Frosinone da sempre sotto la presidenza-Stirpe è un blocco unico con i propri sostenitori in tutte le vicende che hanno caratterizzato l’ultimo quarto di secolo, i biancocelesti che lassù c’entrano probabilmente poco o niente sono stati bravi ad isolarsi dal clima tutt’altro che positivo da parte dei tifosi nei confronti del Club. Contro il Lecce, allenato dell’ex Di Francesco, è sempre uno spareggio. I salentini sono a -5 dai ciociari, reduci dallo 0-2 con la Juventus ma la settimana prima avevano passeggiato ad Udine, con lo 0-3 finale che non ha reso merito alla gragnuola di gol falliti da Geubbels & soci.

Fuori casa è quella l’unica vittoria ottenuta finora. A Frosinone mancherà un pilastro della difesa come Gaspar, espulso nel finale della gara contro i bianconeri di Spalletti. E sono da monitorare le condizioni dell’altro centrale di difesa, Thiago Gabriel che ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Domenica scorsa assenti anche Ilic (operato in Finlandia), Berisha, Coulibaly (entrambi da valutare) e il jolly Pierotti (frattura al malleolo).

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Per la difesa in preallarme Siebert e Jean. Ma il Frosinone dovrà continuare, nel cliché consolidato di Max Alvini, a non sbirciare quanto accade in casa d’altri. E’ una partita da affrontare come una prima finale, uno scontro diretto. Vincere per poi pensare alla successiva contro i granata di Abate.

Segnali positivi dalla panchina

Il centrocampista Cichella

Tre partite in 7 giorni potrebbero schiudere le porte ad un turn-over con il Lecce o alla prossima? E che tipo di turn-over? Sarebbe comunque il primo della stagione. Anche questo aspetto sarà una scoperta dell’ultimo momento. Relativamente ai cambi di Bergamo, l’ingresso di Terzic nella ripresa ha confermato che il giocatore ha esperienza, spessore, soluzione da fuori area e pure fiuto del gol (1 in Coppa e 1 in campionato), per Tchato esordio in Serie A e gol-vittoria sfiorato nella sarabanda finale, Cichella è un giovane-esperto, Zerbin sta migliorando, Monterisi c’è sempre. Come sempre le intenzioni di Alvini restano blindate e non scalabili fino al momento della consegna delle liste.

I giallazzurri sono la quarta neopromossa a realizzare 17 reti nelle prime 8 giornate dopo Fiorentina, Chievo e Juventus (nel lontano 2087-’08) e per la prima volta nella loro giovanissima storia in Serie A realizzano 4 gol in 2 gare consecutive. Dopo la quaterna al Sassuolo, i 4 gol all’Atalanta fuori casa che paradossalmente non sono stati sufficienti a sbancare Bergamo.

Questione di dettagli

E’ mancato qualche dettaglio alla fase difensiva, che già è particolarmente inedita e ‘spumeggiante’ di per sé ma è pur sempre uno dei marchi di fabbrica di Alvini. Due gol presi con il giocatore avversario lasciato indisturbato a due passi da Palmisani e uno incassato con il giocatore atalantino troppo libero di battere a rete, significano che qualcosa nel meccanismo non ha girato per il verso giusto.

Calvani contrasta Krstovic

Ripercorriamoli in una serie di ‘frame’: l’1-1 di Kristovic imbucato davanti alla porta dall’imprendibile De Ketelaere, il 3-2 ancora di Krstovic con 3 giallazzurri (Calvani, Oyono e Bracaglia) più Masini in arretramento che non riescono a schermare l’attaccante al limite dell’area piccola sul cross di Bellanova imbeccato dal solito DKT sul tocco di punizione di Gaetano che prende fuori tempo Calò e Masini e infine il 4-3 firmato da Elmas, gol ispirato ancora dal belga che affonda la lama prima di lasciare a Krstovic il compito di rifinire sull’ex del Napoli, solo soletto davanti a Palmisani.

La linea-Orsato non vale ancora per i ciociari

Dopo Napoli abbiamo provato ad interrogarci sulla linea-Orsato che sembrava avesse messo al bando i ‘rigorini’. Purtroppo a constatare che non è proprio così, c’è ancora il Frosinone. Al ‘Maradona’ l’incrocio tra la punta del piede di Cittadini e lo stinco di Hojlund sulla corsa costò il rigore (ripetuto) del vantaggio azzurro. Dinamica simile ma commessa fuori area, il giorno successivo in Como-Roma non costò l’espulsione a Wesley per fallo sul lariano Diao.

Il difensore Cittadini e sullo sfondo l’arbitro Marinelli (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

E ancora medesima dinamica, stavolta in area di rigore, con l’aggiunta di una precedente trattenuta del difendente sull’attaccante, sabato sera nell’anticipo Lazio-Parma non è costata il rigore ai ducali. Idem domenica nella partita tra Inter e Fiorentina per incrocio di gambe tra Thuram e Viery. Quattro situazioni pressoché uguali, due trattazioni differenti. Bisogna capire qual è quella corretta ed applicarla in maniera standard.

Il Frosinone se nel caso precedente può recriminare sulla mancata uniformità di giudizio arbitrale, a Bergamo recrimina per altro: il pallone colpito di testa da Krstovic che spiove sulla mano dello stesso Cittadini in elevazione e distanziato oltre un metro è costato il rigore del provvisorio 3-2 dell’Atalanta allo scadere dei primi 45’. Il Var e, prima ancora, il regolamento, nella casistica prevista non tengono in considerazione che il difendente (nell’occasione ancora Cittadini, come a Napoli) proprio perché in elevazione (peraltro obliqua al terreno di gioco) deve necessariamente compensare il precario equilibrio con un braccio largo perché ha solo la punta del piede destro che tocca a terra.

Ma il regolamento in questo caso è netto nella stesura: è rigore sul fallo di mano quando c’è volontarietà o quando la posizione del braccio è innaturale. C’è un però e riguarda proprio la ‘posizione innaturale’: “Il braccio è staccato dal corpo, largo, sopra la linea delle spalle o in una postura non giustificata dal movimento motorio del giocatore in quel preciso istante”. Ecco, la postura obliqua di Cittadini era ampiamente giustificata dal gesto tecnico, l’elevazione. In sostanza la posizione è giudicata innaturale solo quando non è una conseguenza logica o giustificata del movimento del corpo in quella specifica situazione di gioco.

Curiosità, infine, che non riguarda il Frosinone: il Var di Lazio-Parma, signor Santoro, è stato l’Avar di Inter-Fiorentina. Casualmente sfortunato per due episodi simili in area di rigore. Ma se da Lissone la linea è quella di non concedere ‘rigorini’ e ci può stare, perché quello di Napoli contro il Frosinone? Senza fare del vittimismo perché sarebbe davvero fuori luogo, la testa va al Lecce.