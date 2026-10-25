[LE INTERVISTE] Schmid e Terzic tra i protagonisti nel pirotecnico 4-4 con l’Atalanta. Il tecnico giallazzurro: "Con più attenzione avremmo conquistato i 3 punti". Romano: "Dobbiamo sempre crederci". Sarri accetta i fischi: "Dovevamo chiuderla, i cambi non hanno inciso"

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BERGAMO – Gioia ma moderata. Almeno davanti alle telecamere di Dazn, a botta calda. La coppia Schmid-Ghedjemis, subito dopo il tecnico Massimiliano Alvini e il terzino Terzic. Il tecnico del segreto giallazzurro e i 4 gol nel pomeriggio dolcissimo di Bergamo. Il gol dell’austriaco, primo in Italia per lui, arriva dopo 27” grazie ad una pressione codificata.

Romano e Fares, la classe non è acqua

Romano guarda oltre la doppietta personale e la prestazione complessiva in casa di una squadra che, pur se oggi totalmente stravolta, meno di 2 anni fa ha vinto l’Europa League: “Chiaramente questo è il nostro modo di giocare. Il 4-4 finale può dare l’idea che sei andato a giocare con gli amici. Sono contento che abbiamo realizzato 4 gol ma se ne subisci altrettanti vuol dire che bisogna andare a migliorare nei dettagli”.

Zappacosta e Ghedjemis (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Al suo fianco c’è il franco-algerino. I due sono abbracciati, evidente segno di grande sintonia nel gruppo. Schmid venerdi in una intervista a La Gazzetta aveva definito Ghedjemis con termini entusiastici: “Sì, lui dice che sono veramente forte. Sono davvero contento di poter giocare al suo fianco, parliamo lo stesso calcio. Noi lavoriamo tanto per vincere”.

“Ho 26 anni – continua Schmid – non sono certamente uno navigato nel mondo del calcio ma ho tanti compagni più giovani di me e mi piacerebbe passare loro solo 1’1% della mentalità vincente, quella che sul 4-3 per l’Atalanta ci ha permesso di andare a riprendere la partita e di cercare di vincerla fino alla fine. Noi dobbiamo sempre crederci. In campo sul vantaggio loro dicevo ai compagni di andarla a pareggiare, sapevamo di potercela fare”.

Alvini, orgoglio e rammarico: “Potevamo vincere”

Max Alvini

Alvini arriva subito dopo. C’è quel rigore che (ancora) grida vendetta. Dopo quello di Napoli, siamo al bis. Il tecnico abbassa i toni: “E’ una dinamica difficile da giudicare ma secondo me era troppo vicino per concederlo. Noi però lo abbiamo accettato anche se poteva essere valutato in maniera diversa, si vede che con la il braccio largo compensa il movimento della gamba. Però è andata”.

Quella continua ricerca di andare ad offendere è il tema: “Parliamoci chiaramente – spiega Alvini -, sento commenti da più parti che ci definiscono squadra sbarazzina. Niente di tutto ciò: noi ci andiamo a creare quello che vogliamo in campo, determinare l’andamento della partita. Poi puoi commettere degli errori, perché oggi sono stati troppi. Ma si va in campo per vincere, senza aspettare ma cercando di imporre il gioco. E dico che con un po’ più di attenzione oggi potevamo vincerla. Abbiamo concesso troppo e loro hanno avuto tante situazioni favorevoli”.

Alvini aveva già avuto una esperienza in serie A, con la Cremonese. Sembrano passati anni luce. Fu esonerato ma soprattutto non fu aiutato alla sua prima esperienza nella massima serie: “Cambia l’esperienza, cambia la maturità, cambia anche l’idea di calcio che è continuamente in evoluzione – sottolinea il tecnico -. Rispetto all’altra esperienza c’è stato indubbiamente uno studio per affrontare le partite con una identità forte, per determinarle. Attraverso i percorsi si migliora. Io ho avuto la fortuna di venire al Frosinone, di trovare un ds come Castagnini e sposare con lui questa idea. La stiamo portando avanti, questa per noi è la 50.a partita ufficiale col Frosinone”.

Alvini continua. “Ed è sicuramente importante sempre il percorso, la maturità, lo studio continuo che ti permettono, ti aiutano a cambiare. Comunque quella Cremonese era un progetto straordinario, con un pizzico di episodi diversi avremmo avuto un altro epilogo. Ma il calcio è questo. E oggi sono qui a raccontare una storia diversa con il Frosinone”.

I giocatori giallazzurri sotto il settore dei tifosi frusinati

Il gruppo-Frosinone come un monolite: “Io penso che sia fondamentate essere gruppo – chiosa l’allenatore giallazzurro – Noi allenatori abbiamo bisogno dei giocatori, di relazionarci quotidianamente con loro. D’altronde siamo nel mondo delle relazioni, se non le hai con i tuoi calciatori ti mandano a casa dopo 2 partite. La squadra segue passo dopo passo, attacca, difende, vuole fare quello che io e il mio staff proponiamo. C’è un buon rapporto con i calciatori, basato sulla fiducia e il dialogo. Ed oggi sono contentissimo per la doppietta di Romano Schmid”.

Terzic: il gol più bello

Terzic, autore del 4-4

Ed eccoci a Terzic. Che una rete l’aveva già segnata in Serie A ai tempi della Fiorentina: “Il più bello è senza dubbio questo – dice il nazionale serbo -. Mi aspettavo la palla giusta per piazzare un gran tiro all’incrocio. L’ho chiamato il pallone. Il mister dice sempre di andare dentro l’area avversaria. Di Alvini mi piace il modo in cui ci fa lavorare, come si comporta con ogni calciatore, la fiducia che ripone in noi”.

“Durante la settimana lavoriamo sempre al massimo, tutto è preparato nei minimi dettagli – aggiunge Terzic – Noi negli ultimi 20’-30’ riusciamo a mantenere una condizione ottimale, l’unica cosa è che magari queste partite dovremmo chiuderle prima. Ma sono comunque contentissimo e a disposizione del mister e dello staff. Ci danno tanto”.

Sarri: “Il Frosinone ha messo in difficoltà tutti”

“Era una partita difficile per vari motivi, il Frosinone che attacca in otto pur lasciandoti vedere grandi spazi sta mettendo tutti in difficoltà”. Dopo il 4-4 casalingo dell’Atalanta, che ha ricevuto fischi alla fine, Sarri analizza la gara: “Capisco la delusione del pubblico ma ci ha aiutato per 95 minuti in maniera feroce. Se fischiano alla fine, non dobbiamo far caso alla delusione che è anche la nostra, ma ringraziarli“, chiosa il tecnico nerazzurro.

“Il gol regalato subito poteva essere una mazzata, ma la squadra ha reagito e sul 4-3 avremmo potuto chiudere se avessimo gestito meglio non poche ripartenze – prosegue Sarri – Non ce l’abbiamo fatta a tirare alla fine, dai cambi si sperava qualcosa in più. La partita è esplosa con azioni da una parte e dell’altra. La squadra sinceramente non la vedo male. Abbiamo tante problematiche che stiamo pagando”.

Sulle sostituzioni, l’allenatore dei bergamaschi fa il mea culpa: “Pasalic non è entrato male. A 13′ dal 90′ Krstovic ci ha chiesto il cambio e abbiamo tolto anche De Ketelaere per un centrocampista in più come Samardzic per difendere meglio, ma per come sono andate le cose la scelta non è stata giusta“. Quanto agli errori difensivi, è netto: «Poteva finire 6-4 o 5-5, il Frosinone attacca in otto ma ti lascia anche vedere grandi spazi. I primi due gol presi sono stati regali evidenti, errori banali ma madornali. Negli altri due c’è anche la bravura degli avversari. Non diamo la sensazione della solidità“.