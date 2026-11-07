Frosinone, Alvini mastica amaro: “Potevamo portarla a casa”

[VIVA VOCE] Il tecnico giallazzurro analizza la sconfitta per 1-0: "Tante occasioni sprecate, dobbiamo pensare soltanto alla salvezza". In casa rossoblù, il successo è dedicato idealmente a Gigi Riva nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni. Pisacane: "Vittoria dal significato speciale"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone torna dalla trasferta di Cagliari senza punti e con il rammarico di non aver saputo sfruttare le occasioni create. La sconfitta per 1-0 interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi, lasciando spazio alle riflessioni miste ad amarezza del tecnico Massimiliano Alvini, che nel dopo partita ha analizzato la prestazione.

“Torniamo a casa con zero punti. Non abbiamo approcciato benissimo la partita, non siamo riusciti a portarla su un terreno congeniale, però abbiamo avuto tante occasioni per conquistare un risultato significativo per noi. Questo è il rammarico più grosso. Onore agli avversari, ma potevamo portarla a casa in maniera diversa“, ha dichiarato l’allenatore.

Scarso cinismo in zona gol

Alvini individua soprattutto nella poca concretezza sotto porta uno dei principali limiti mostrati dalla squadra: “Non abbiamo azzannato la partita come sappiamo fare – ha commentato il tecnico – Quando avevamo la gara in mano, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni per fare gol”. Qualche difficoltà anche nelle scelte offensive e contro una difesa avversaria particolarmente compatta: “Forse davanti avevamo meno gamba e meno brillantezza in alcune scelte. Sulle difese basse c’è da migliorare qualcosa proprio nelle scelte”.

Kvernadze in ombra in un attacco spuntato (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Nessun cambio di prospettiva, comunque, per quanto riguarda gli obiettivi stagionali. L’allenatore giallazzurro invita a concentrarsi esclusivamente sulla permanenza in categoria. “Noi guardiamo alla salvezza. Ovviamente se avessimo fatto un risultato straordinario qui, avremmo messo un bel mattone per raggiungere l’obiettivo – ha chiosato Alvini – Sbaglieremmo a guardare qualcosa più in alto, non ce lo possiamo permettere. In Serie A puoi perdere tre o quattro partite di fila, bisogna essere lucidi e non fare voli che non ti appartengono”.

Pisacane: “Vittoria speciale”

Il Cagliari ha dedicato la vittoria al compianto Gigi Riva nel giorno del suo 82° compleanno

Di umore opposto Fabio Pisacane, che celebra una vittoria dal valore particolare per il Cagliari. Il successo è arrivato infatti nel giorno in cui Gigi Riva avrebbe compiuto 82 anni. Un anniversario ricordato anche sugli spalti, con il pubblico rossoblù che al minuto 11 ha dedicato all’indimenticabile campione un coro e un lungo applauso. “Questo successo in questa giornata assume sicuramente un significato particolare“, ha commentato Pisacane in conferenza stampa.

Tra le note più positive della partita, il debutto di Grandu, promosso dal tecnico: “Sapevo che avrebbe fatto bene, è stata la nota più bella. Valeva anche per me come giocatore: non bisogna essere alti, ma essere all’altezza”. Poi l’analisi della prestazione collettiva: “È stata una bella prestazione, abbiamo tolto il Frosinone dalla sua zona di comfort, soprattutto con tanti giovani in campo – ha sottolineato Pisacane – Nei primi cinque minuti la stavano impostando come volevano, ma poi l’abbiamo portata dove volevamo portarla noi».

Pisacane si è soffermato anche su Adopo, autore del gol che ha deciso l’incontro. Una rete nata anche da un accorgimento tattico: “Era partito esterno, poi l’ho portato dentro. Quando mi ha detto “il gol è tuo” mi sono emozionato. Deve avere più sano egoismo, questo potrebbe essere il primo di tanti gol”.

La gioia di Adopo dopo il gol-vittoria (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Parole positive anche per Mendy, protagonista di una prestazione importante nonostante le ultime esclusioni dall’undici titolare e una condizione fisica non ancora ottimale. “Ha goduto del fatto di essere stato fuori dalla formazione titolare nelle ultime partite, ha fatto una grandissima partita. E non era nemmeno al 100 %», ha sottolineato il tecnico, aggiungendo di aspettare Kevin Carlos e promuovendo anche il contributo di Sugamele.