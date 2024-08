Frosinone, amarcord di Serie A per la “prima” in casa

[TEST DI LUSSO] La squadra di Vivarini affronterà sabato sera allo “Stirpe” la Lazio dell’ex Baroni nella quinta amichevole precampionato. Soltanto il 16 marzo la sfida sullo stesso terreno metteva in palio 3 punti pesanti per la classifica del massimo campionato. Il tecnico giallazzurro cerca utili indicazioni in vista degli impegni ufficiali

Alessandro Salines Lo sport come passione

Profumo di Serie A per la “prima” allo ”Stirpe” del Frosinone, anche se sarà un’illusione d’estate. Dopo oltre 2 mesi dal “fattaccio” (leggasi retrocessione), sabato sera (ore 20.45) riaprirà lo stadio frusinate per l’amichevole di lusso contro la Lazio: soltanto il 16 marzo scorso le 2 squadre si sono affrontate sullo stesso terreno con in palio 3 punti pesanti per la classifica della scorsa Serie A.

Sabato alle 20.45 invece in ballo un importante test d’avvicinamento ai rispettivi impegni ufficiali: per il Frosinone la Coppa Italia il 12 agosto ed il campionato il 18; per la Lazio l’esordio col Venezia il 18. Per i neo tecnici Vincenzo Vivarini e Marco Baroni (ex di turno) una buona occasione per provare uomini e schemi. Testare la condizione fisica dopo la prima fase della preparazione.

Le aspettative di Vivarini

Vincenzo Vivarini

Al netto del mercato sempre in evoluzione e di qualche acciacco che la preparazione si porta dietro, la gara con la Lazio rappresenta un test importante per il Frosinone. Ad una settimana dall’esordio in Coppa Italia con il Pisa (11 agosto) e a 2 dall’inizio del campionato con la Sampdoria (18 agosto), il tecnico Vincenzo Vivarini potrà trarre utili indicazioni. “Contro la Lazio cercheremo di valutare il livello di crescita che abbiamo avuto in questo mese – ha osservato l’allenatore – Vedremo se si riuscirà a ripetere l’ultima prestazione sul piano del dominio della palla e della sicurezza del palleggio anche se avremo di fronte un avversario diverso”.

Per il Frosinone è la quinta partita precampionato, la più difficile. Un’asticella sempre più alta. Tre vittorie (Mondragone, Volos e Potenza) ed 1 sconfitta col Bari. Una squadra molto giovane che ha destato una buona impressione anche se il mercato condiziona non poco il lavoro in questa fase. Ma è un discorso che vale per tutte le formazioni. “Stiamo gettando le basi della squadra ma è chiaro che c’è ancora tanto da lavorare e dobbiamo aggiungere quei giocatori necessari. Cerchiamo di sfruttare questi giorni che mancano al via ufficiale”, ha chiosato Vivarini.

Curiosità per i nuovi

Il giovane Kvernadze in azione (Foto: Ciro Fusco © Ansa)

I tifosi giallazzurri (annunciata una buona affluenza di pubblico) avranno l’opportunità di vedere all’opera soprattutto i neo acquisti per i quali non manca la curiosità. Si tratta di giovani di belle speranze: il difensore Cittadini, gli attaccanti Ambrosino, Distefano, Sene e Begic, ufficializzato in queste ore in prestito dal Parma. Ma non è escluso che possa giocare anche Jeremy Oyono (gemello di Anthony) vicinissimo alla firma dopo il periodo di prova. Occhi puntati inoltre su qualche giovane che si è messo in mostra in ritiro come Cichella e Vural.

Difficile anticipare una formazione. Tra i pali comunque dovrebbe iniziare Cerofolini con una difesa composta da Evan o Oyono, Monterisi, Cittadini e capitan Marchizza. A centrocampo Brescianini e Gelli alle spalle dei trequartisti Ghedjemis, Distefano e Kvernadze. Cuni o Ambrosino vertice offensivo.

Terz’ultima amichevole per la Lazio

Marco Baroni

Quinto test per i biancocelesti dopo quelli con l’Auronzo (23-0), il Trapani (3-1), la Triestina (1-1) e l’Hansa Rostock (3-0). Un’altra tappa d’avvicinamento all’esordio in campionato del 18 agosto contro il Venezia all’Olimpico. Poi giocherà con il Southampton ed il Cadice. Baroni dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 e vorrà vedere progressi da parte dei suoi sotto il profilo tattico e fisico.

In porta dovrebbe toccare a Provedel con Lazzari, Casale (o Patric), Romagnoli e Pellegrini in difesa. Assenti Nuno Tavares e Mario Gila, reduci da infortuni. In dubbio Marusic che in settimana ha avuto problemi fisici. A centrocampo sicuri di una maglia Rovella e Vecino. Tchaouna e Zaccagni agiranno sulle fasce con Guendouzi al centro. Al centro dell’attacco spazio a Castellanos, una specie di bestia nera del Frosinone con 3 gol realizzati nelle 2 partite della scorsa stagione.