Frosinone, ancora fatale la zona Cesarini

Come a La Spezia la squadra di Vivarini subisce gol nel recupero. E così il Modena pareggia con Defrel dopo il vantaggio di Distefano. Primo tempo sofferto, nella ripresa i cambi regalano la svolta, Ma non basta per vincere la prima gara stagionale

Alessandro Salines Lo sport come passione

FROSINONE-MODENA 1-1 – IL TABELLINO

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Distefano (F) al 14’, Defrel al 48’ s.t.

FROSINONE (3-4-2-1)

Cerofolini 6; Biraschi 6, Monterisi 6 (dall’8’ s.t. Bracaglia 5,5), Marchizza 6; J. Oyono 5,5, Darboe 5,5 (dall’8’ s.t. Vural 6), Cichella 6, A. Oyono 5,5 (dal 1’ s.t. Distefano 6); Ghedjemis 5,5 (dal 23’ s.t. Kvernadze 5,5), Ambrosino 6; Cuni 5,5 (dal 32’ s.t. Machin s.v.)

PANCHINA Frattali, Sorrentino, Lusuardi, Kalaj, Garritano, Machin, Pecorino, Sene

ALLENATORE Vivarini 5,5

MODENA (3-4-2-1)

Gagno 6; Caldara 6 (dal 30’ s.t. Boshanaj s.v.), Botteghin 6,5, Zaro 6,5; Di Pardo 6 (dal 42’ s.t. Duca s.v.), Gerli 6,5, Santoro 6,5 (dal 18’ s.t. Battistella 6,5), Cotali 6,5; Abiuso 6 (dal 1’ s.t. Defrel 7), Palumbo 6,5; Mendes 6 (dal 18’ s.t. Gliozzi 5,5)

PANCHINA Sassi, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Magnino, Duca, Boshanaj, Idrissi, Cauz

ALLENATORE Angelini (Bisoli squalificato) 6

ARBITRO Piccinini di Forlì 6

ASSISTENTI Bercigli 6-Ricci 6

ESPULSI nessuno

AMMONITI Caldara (M), Santoro (M), Ambrosino (F), Gerli (M) per gioco scorretto

NOTE paganti 9.841, incasso di 96.391,63 euro; abbonati 8.129, quota non comunicata. Tiri in porta 3-3. Tiri fuori 5-5. In fuorigioco 1-4. Angoli 2-6. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’

LA CRONACA

FROSINONE – Il sogno della prima vittoria stagionale è sfumato in pieno recupero come era successo sabato scorso a La Spezia quando la zona Cesarini è costato la sconfitta. A svegliare il Frosinone è stata la zuccata di Defrel, bomber di lungo corso, approdato in questa stagione al Modena dopo i trascorsi nella vicina Sassuolo. Peccato per il Frosinone che ha sfiorato un successo prezioso dopo un primo tempo da dimenticare. Vivarini ha indovinato i cambi nella ripresa ma la fortuna gli ha girato le spalle premiando un Modena che comunque non avrebbe meritato di perdere.

Il nuovo corso non è decollato: ancora a secco di vittorie dopo 4 partite tra campionato e Coppa Italia, 2 punti in 3 giornate sembrano pochi per una squadra accreditata come quella di Vivarini. Un cantiere ancora aperto come il mercato che dovrebbe regalare altri rinforzi. L’innesto di elementi di spessore come Machin (in panchina ed in campo nella ripresa) potrà sicuramente dare una mano al tecnico abruzzese. Bisoli (in tribuna per squalifica) ha infilato il secondo risultato utile di fila dopo la vittoria col Bari ma il Modena ha rischiato di perdere in un secondo tempo dove ad un certo ha tirato i remi in barca.

Il motivo tattico

Il tecnico Vincenzo Vivarini

Vivarini insiste sulla squadra che ha disegnato in queste prime 2 giornate. Conferma in blocco il 3-4-2-1 battuto a La Spezia nel finale. Un segnale chiaro: il Frosinone del “Picco” gli è piaciuto, massima fiducia. Nessun cambio dunque malgrado gli impegni ravvicinati (domenica sera si giocherà sempre in casa con la Juve Stabia).

Tra i pali Cerofolini con il trio Biraschi, Monterisi e Marchizza in difesa. A centrocampo i gemelli Oyono presidiano le fasce; Darboe e Cichella sono gli interni. In attacco Ghedjemis ed Ambrosino giostrano alle spalle di Cuni. In panchina gli ultimi arrivi Machin e Sorrentino. A proposito di mercato sembra vicino l’ingaggio della “stellina” italo-albanese Hasa della Juve (classe 2004).

Mini-turnover (3 sostituzioni) e cambio di modulo nel Modena disegnato a specchio per giocarla sui duelli. Bisoli ruota 3 pedine s’affida all’esperienza di Botteghin (37 anni) al centro della difesa con Zaro e Caldara a completare la difesa a 3. Il tecnico del Modena irrobustisce le fasce con Di Pardo (all’esordio) a destra e l’ex Cotali a sinistra. A centrocampo Gerli e Santoro a strappare e cucire gioco. Sulla trequarti entra Abiuso che affianca Palumbo dietro Mendes.

Frosinone spento, Modena pericoloso

La grinta del portiere Cerofolini

Ci si aspettava un Frosinone feroce e determinato a riscattare il passo falso di La Spezia. Ed invece è scesa in campo una squadra timorosa, spenta e con poche. Nessun tiro in porta nel primo tempo a testimonianza delle difficoltà della squadra di Vivarini. Il Modena invece è apparso disinvolto, organizzato malgrado i cambiamenti e con un tasso d’esperienza nettamente superiore. A centrocampo Gerli e Santoro hanno dettato i tempi facendo girare a vuoto i dirimpettai Darboe e Cichella. Ma in generale il Modena ha prevalso in tutti i duelli: la chiave della partita come aveva pronosticato Bisoli alla vigilia.

Il Frosinone non è stato quasi mai pericoloso con i 3 attaccanti rimasti intrappolati nella ragnatela modenese. Male i gemelli Oyono sulle fasce. Il Modena vicino al gol con Di Pardo al 21’ ma prima al 18’ Cerofolini aveva parato sulla conclusione di Santoro. Pericolosi gli emiliani nella seconda parte del primo tempo: Abiuso di testa al 28’, Santoro al 34’ e Mendes al 38’.

Distefano-Defrel, mosse vincenti

Distefano, autore dell’1-0

Nella ripresa dentro Distefano per A. Oyono nel Frosinone e Defrel per Abiuso nel Modena. Mosse che si riveleranno decisive. Vivarini cambia anche modulo passando al 4-2-3-1 e la squadra si scuote grazie alla vivacità di Distefano che mercoledì festeggia il suo 21° compleanno. L’attaccante scuola Fiorentina graffia dopo 6′ impegnando Gagno. E’ la prova generale al gol: Distefano segna (secondo gol in 3 gare) in tuffo di testa sulla respinta di Gagno dopo il tiro di Ambrosino, l’assistente segnala il fuorigioco, il Var convalida. Il Frosinone ritrova fiducia e gioca meglio. Ancora Distefano ed Ambrosino 2 volte vanno vicini al raddoppio.

L’attaccante Cuni

Il Modena accusa il colpo e la sua reazione non è delle migliori. Bisoli le prova tutte inserendo forze fresche ma il Frosinone sembra in grado di controllare. Ed invece com’è capitano sabato a La Spezia nel finale arriva la beffa. Battistella dalla destra supera in velocità proprio Distefano, cross per Defrel che elude la marcatura di Bracaglia (entrato poco prima al posto di Monterisi) e firma l’1-1. Il Frosinone mastica amaro e deve rinviare la conquista della prima vittoria. Ci riproverà domenica prossima ancora in casa contro la Juve Stabia.