Frosinone, Angelozzi sfoglia la margherita

[RESTO O NON RESTO] Il Cagliari punta sul direttore dell'area tecnica per sostituire Nereo Bonato. Prossimi giorni decisivi per il futuro del dirigente siciliano che non ha smentito i contatti ma ha sottolineato di essere concentrato sul club giallazzurro. In caso di addio, dopo 5 anni, pronto Alessandro Frara

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ un’idea forte del Cagliari. Così almeno è stata etichettata nel capoluogo sardo la notizia dell’interessamento per Guido Angelozzi. I media specializzati di mercato (alfredopedulla.com e gianlucadimarzio.com) si sono spinti già avanti. Fatto sta che il direttore dell’area tecnica del Frosinone sfoglia la margherita. “Resto o non resto, vado o non vado”.

L’interlocuzione con Tommaso Giulini c’è stata e probabilmente continuerà. Il presidente del Cagliari deve sostituire il ds Nereo Bonato sul piede di partenza malgrado un altro anno di contratto per i contrasti nati dopo la scelta del neo allenatore Vincenzo Pisacane. Il profilo di Angelozzi è stato messo nel mirino per esperienza, abilità sul mercato e capacità di valorizzare i giovani sui quali il Cagliari vuole puntare.

Angelozzi in dribbling

Guido Angelozzi e Maurizio Stirpe

Il direttore sportivo siciliano è stato un centrocampista a cavallo tra gli anni ’70 ed ’80 e non sappiamo se il dribbling fosse tra le sue qualità migliori. Di sicuro in questi giorni ha sfoderato il miglior dribbling dialettico possibile per schivare le domande sul suo futuro. Angelozzi in pratica non ha smentito i contatti ma ha aggiunto di essere concentrato sul Frosinone dove è impegnato sul mercato: ingaggio di Jacopo Gelli, partenze di Vural e Lusuardi al Pisa e trattative per l’eventuale cessione di Kvernadze (Cagliari o Verona?). Oltre ovviamente alla scelta del tecnico ed alla programmazione del precampionato (ritiro al Terminillo?).

Prossimi giorni decisivi per Angelozzi che dovrà sciogliere i nodi sul suo futuro. A Cagliari l’offerta prevederebbe un biennale con opzione per un terzo anno. Vedremo. Di sicuro la matassa dovrà essere dipanata entro il 25 giugno quando si terrà l’attesa conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe.

Gli scenari

Alessandro Frara

Difficile capire cosa accadrà in un calcio dove può succedere tutto ed il contrario di tutto nel breve giro di posta. Trapela poco sulla vicenda. Fino a qualche giorno fa tutti i segnali portavano ad una conferma di Angelozzi e non solo per il contratto in essere. Ed invece nelle ultime ore si è aperto un fronte per certi versi imprevisto. Per Angelozzi l’opportunità di tornare in Serie A sarebbe allettante. Ma dall’altro lato c’è il forte legame con Stirpe: un’amicizia nata oltre vent’anni e poi diventata nel 2020 rapporto professionale.

Nel caso di addio la direzione sportiva potrebbe essere affidata allo storico capitano Alessandro Frara, attuale responsabile del settore giovanile con 2 promozioni con la Primavera. Frara ha iniziato la carriera dirigenziale sempre a Frosinone collaborando con l’ex dg Ernesto Salvini. Poi ha avuto un’esperienza da diesse alla Lucchese. Una figura di primo piano in città, molto apprezzato nel mondo-Frosinone.