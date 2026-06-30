Frosinone, assalto del Monaco a Ghedjemis

[MERCATO] Secondo il quotidiano sportivo francese L'Equipe il club monegasco ha scelto l'attaccante franco-algerino per sostituire Akliouche, destinato al PSG. Anche la Lazio ha mostrato un forte interesse. La società giallazzurra valuta il giocatore non meno di 15 milioni. Intanto trattativa aperta per il bomber Di Nardo del Pescara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Fares Ghedjemis, la “stella” del Frosinone di Alvini, è il profilo disegnato dalla dirigenza del Monaco per sostituire Maghnes Akliouche, destinato al PSG di Luis Enrique. Il club monegasco avrebbe preso contatti con l’entourage dell’attaccante giallazzurro dimostrando un interesse concreto rispetto alle tante voci che girano ogni giorno intorno all’algerino che qualche giorno fa ha esordito ai Mondiali contro l’Austria nella partita che ha regalato all’Algeria la qualificazione ai sedicesimi. La notizia ha trovato ampio risalto nei media francesi a partire dal prestigioso quotidiano sportivo L’Equipe.

Il punto della situazione

Ghedjemis e Kvernadze, la coppia di… ali che ha fatto volare il Frosinone

Il Monaco fa sul serio perché, secondo la dirigenza del Principato, Ghedjemis possiede le qualità giuste per sostituire Akliouche anche lui di origini algerine ma nazionale francese (anche lui è ai Mondiali). Entrambi mancini che partono a destra, dotati di eccellente tecnica e grande abilità nei dribbling. Akliouche non ha segnato molto finora (23 reti in 139 presenze nel Monaco) e predilige gli assist (28). Al contrario di Ghedjemis che ha dimostrato di vedere la porta con 15 reti in 37 gare nell’ultima stagione.

Per il Monaco investire su Fares è una strategia mirata: un giovane (23 anni) con ampi margini di miglioramento e una grande ambizione dimostrata nel corso della sua carriera. La mossa della società francese di contattare gli agenti è significativa per aprire poi un canale col Frosinone che valuta il giocatore almeno 15 milioni e non ha fretta di cederlo.

Tanta concorrenza

Il Frosinone può sedersi e aprire una vera e propria asta. Sono diverse infatti le pretendenti all’attaccante algerino. Oltre al Monaco, in Francia è spuntato anche il Lille che sarà allenato da Davide Ancelotti, collaboratore del papà Carlo nella Nazionale brasiliana.

La Lazio di Lotito interessata a Ghedjemis (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Ghedjemis poi ha attirato le attenzioni della Lazio come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Per Gattuso sarebbe l’alternativa ideale agli esterni titolari Isaksen e Zaccagni. Tuttavia secondo il club biancoceleste la valutazione è troppo alta e poi prima di aprire una trattativa dovrà cedere per rispettare il vincolo del mercato a saldo zero.

Inoltre il suo nome è sul taccuino di Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Bologna e Celtic che a gennaio è stato vicino come non mai al giocatore. Insomma si profila un’estate lunghissima per Ghedjemis ed il Frosinone che alla fine potrebbe trattenerlo per provare l’impresa-salvezza.

L’altro mercato

Antonio Fiori

Dopo aver ufficializzato il riscatto di Calò, il Frosinone dovrebbe presto chiudere per i rinnovi dei prestiti del centravanti Raimondo (Bologna), dei difensori Cittadini (Atalanta) e Calvani (Genoa). Soprattutto per il primo sarebbe solo una questione di annunci. Il Frosinone sarebbe vicina anche alla conferma dell’esterno Fiori che potrebbe arrivare a titolo definitivo dopo non aver esercitato il diritto di riscatto dal Mantova.

Trattative ben avviate per l’attaccante Di Nardo del Pescara. Secondo fonti giornalistiche provenienti dal capoluogo abruzzese il Frosinone potrebbe arrivare pagare il giocatore oltre 2 milioni più bonus di fronte una richiesta di 3 milioni. Infine interesse sempre vivo per l’attaccante Cherubini della Roma.