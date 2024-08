Frosinone, beffa atroce sul fil di sirena

[LA PARTITA] Sconfitta a La Spezia per il Frosinone che vva in vantaggio nel primo tempo con Cuni. Poi nella ripresa S. Esposito su rigore e Aurelio nel recupero firmano la rimonta dei liguri

Alessandro Salines Lo sport come passione

SPEZIA-FROSINONE 2-1

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Cuni (F) al 38’ p.t.; S. Esposito (S) al 29′, Aurelio (S) al 47′ s.t.

SPEZIA (3-5-2)

Sarr; Mateju, Hristov, Bertola; Elia, S. Esposito, Nagy (dal 42′ s.t. Cassata), Bandinelli (dal 16′ s.t. Candelari), Vignali (dal 37′ s.t. Aurelio); Falcinelli (dal 16′ s.t. Soleri), P. Esposito (dal 37′ s.t. Di Serio)

PANCHINA Mascardi, Mosti, Reca, Wisniewski, Benvenuto, Ferrer, Dell’Innocenti, Giorgeschi

ALLENATORE D’Angelo

FROSINONE (3-4-2-1)

Cerofolini; Biraschi, Marchizza, Monterisi; J. Oyono, Darboe (dal 23′ s.t. Garritano), Cichella, A. Oyono (dal 47′ s.t. Bracaglia); Ghedjemis (dal 23′ s.t. Distefano), Ambrosino (dal 33′ s.t. Kvernadze); Cuni (dal 33′ s.t. Pecorino)

PANCHINA Frattali, Zaknic, Kalaj, Lusuardi, Haoudi, Vural, Sene

ALLENATORE Vivarini

ARBITRO Pezzuto di Lecce

ASSISTENTI Peretti-Pressato

ESPULSI nessuno

AMMONITI Bertola (S), Biraschi (F), J. Oyono (F), A. Oyono (F) per gioco scorretto; per comportamento non regolamentare; Cerofolini (F) per proteste

NOTE paganti 7.821, incasso di 75.260 euro; abbonati 4.712, quota abbonati 41.668. Tiri in porta 6 (con una traversa)-3 (con una traversa). Tiri fuori 4-4. In fuorigioco 1-1. Angoli 5-7. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 7’

LA SPEZIA Il Frosinone beffato al tramonto di una partita equilibrata. Il pari sarebbe stato più giusto ma il calcio è diabolico. E così i giallazzurri tornano dalla prima trasferta stagionale con le pive nel sacco. Una sconfitta che brucia per come è maturata: in pieno recupero e dopo una mischia risolta dalla maggiore caparbietà degli avversari ed in particolare di Aurelio. Il Frosinone a tratti ha messo alle corde lo Spezia che però ha avuto il merito di credere alla vittoria fino alla fine. E’ mancata un po’ d’esperienza e personalità per portare a casa un risultato e ciò dovrà far riflettere in vista del doppio impegno ravvicinato in casa con Modena (martedì) e Juve Stabia (domenica). Un punto è il bilancio delle prime 2 giornate.

La lavagna tattica

Jeremy Oyono

Per il debutto al “Picco” il tecnico D’Angelo cambia 2 pedine rispetto alla formazione che ha ben figurato a Pisa pur non vincendo. E’ un 3-5-2 dove S. Esposito è il fulcro del gioco. Nagy e Bandinelli mezzali di lotta e di governo. Il tecnico abruzzese puntella la fascia sinistra con l’esperto Vignali al posto di Aurelio. A caccia di gol l’altra novità Falcinelli e P. Esposito. Resta fuori Soleri. D’Angelo recupera, come annunciato, Reca e l’ex Cassata che però s’accomodano in panchina.

Il Frosinone risponde con un 3-4-2-1 privo del centrocampista Gelli, uno dei giocatori più rappresentativi. Al suo posto Vivarini lancia il baby Cichella (già titolare col Pisa) accanto a Darboe. In difesa out Cittadini, esordio per l’ultimo arrivo Biraschi che rileva il giovane Bracaglia. Marchizza di nuovo centrale e Monterisi sul centrodestra del trio. Sulla trequarti avanti tutta con Ghedjemis ed Ambrosino alle spalle di Cuni. Sulle corsie laterali i gemelli Oyono in una sfida nella sfida con i fratelli Esposito.

Cuni-gol

Capitan Marchizza

Lo Spezia sorprende in avvio il Frosinone con 2 percussioni sulle fasce. La prima al 1’ di Vignali a destra: cross sull’altro versante, inserimento di Bandinelli e paratona di Cerofolini. Il portiere si ripete 2’ dopo sull’azione personale di Elia. Lo Spezia è più in partita grazie soprattutto alle sgasate di Elia a sinistra e alla qualità di Bandinelli. E così P. Esposito all’11’ ed Elia al 14’ ci provano.

Cuni esulta dopo la rete dell’1-0

Il Frosinone si scuote al 16’: Ghedjemis dalla destra, pesca sul secondo palo Oyono che impegna Sarr con un gran tiro al volo. La squadra di Vivarini cresce, trova più palleggio, maggiore aggressività, e quando riparte punge. Sale in cattedra Darboe che strappa e cuce gioco. Cuni al 31’ fa le prove generali per il gol calciando sopra la traversa. Poi al 34’ il Frosinone sfiora il vantaggio: punizione di Marchizza, deviazione di testa di Pio Esposito ed autotraversa. Ma il gol è nell’aria: al 38’ break di Darboe, percussione centrale ed assist a Cuni che non sbaglia. Il Frosinone finisce il primo tempo in crescendo: al 40′ ancora Darboe impegna Sarr.

S. Esposito di rigore, Aurelio al fotofinish

Garritano dopo aver commesso il fallo da rigore

Dopo l’intervallo, lo Spezia alza i giri del motore ma non spaventa il Frosinone. I giallazzurri si difendono con ordine e rischiano soltanto sulla splendida girata di Pio Esposito al 9′. Poi sono i ciociari a sfiorare il raddoppio con le giocate di Ghedjemis (14′), Darboe (18′) ed Ambrosino (19′). Lo Spezia fatica a trovare la chiave vincente e solo un episodio può rimetterla in gioco. Ed infatti al 28′ un fallo di mani di Garritano in area su traversone di Candelari regala il rigore ai liguri. S. Esposito dal dischetto è infallibile: 1-1. Il ritmo cala, il caldo taglia fiato e gambe. D’Angelo e Vivarini ruotano i giocatori. Sul fil di sirena la beffa per il Frosinone: sugli sviluppi di un corner, zuccata di Hristov, Pecorino salva deviando sulla traversa, Aurelio in mischia risolve la partita.