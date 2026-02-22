Frosinone, bicchiere mezzo vuoto ma Alvini fa il… pieno di fiducia

[IL PUNTO] Bagarre per la promozione diretta con 4 squadre in 5 punti e i giallazzurri hanno tutte le carte in regola per lottare fino alla fine nonostante siano scivolati al terzo posto. In grande spolvero il Catanzaro (4 vittorie di fila), prossimo avversario dei ciociari, ed il Modena (3 successi consecutivi)

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il bicchiere è decisamente mezzo vuoto al termine della 26^ giornata che ha spinto il Frosinone al terzo posto. Venezia, Monza e Palermo hanno approfittato in pieno del pari dei giallazzurri con l’Empoli: il Venezia è salito a + 3, il Monza ha effettuato il sorpasso ed il Palermo ha accorciato a – 2. Tuttavia in zona promozione diretta resta la bagarre. Anzi la classifica si è accorciata con 4 squadre in 5 punti: dal Venezia a 56 al Palermo a 51, in mezzo Monza (54) e Frosinone (53). Insomma tutto è in gioco e le parole di Max Alvini sono state emblematiche.

“La squadra sta benissimo, a parte qualche problema fisico – ha osservato il tecnico che nel prossimo turno festeggerà le 150 panchine in Serie B – Sono certo che darà il massimo nelle 15 partite che mancano alla fine del campionato. Ce la giocheremo fino in fondo per regalare un sogno ai nostri tifosi. Per la Serie A ci siamo anche noi”.

Cosa resta del pari con l’Empoli

Max Alvini

Al di là della classifica, il 2-2 è un risultato che va accettato. Alvini lo ha definito non a caso un punto importante. Il settimo in 3 partite di cui 2 trasferte. Ed è un bottino non da poco. Inoltre il Frosinone ha dimostrato ancora una volta un grande carattere rimontando 2 volte un Empoli spavaldo con individualità di qualità (Shpendi, Elia, Ebuehi su tutti). Il decimo sigillo di Ghedjemis ed il ritorno al gol (settimo centro) di Koutsoupias dopo oltre 2 mesi sono tra le note positive di una serata difficile dove alla fine il Frosinone è riuscito a limitare i danni.

Il ciclo di partite ravvicinate (4 in 13 giorni) ha prosciugato energie. Il Frosinone ha pagato dazio alla stanchezza anche perché le rotazioni sono state al minimo. Qualche giocatore è sceso in campo non al meglio oppure un po’ appannato. Senza dimenticare le sbavature risconosciute dallo stesso Alvini.

Il difensore Bracaglia (Foto © Mario Salati)

“Non siamo stati bravi a coprire la palla in avanti, non abbiamo tenuto la linea alta e abbiamo concesso loro la profondità. Ci sono demeriti nostri, ma anche meriti dell’avversario”, ha chiosato il tecnico di Fucecchio. Domenica trasferta durissima a Catanzaro: bisognerà recuperare brillantezza e valutare le condizioni dei vari Cittadini e Bracaglia (se giocherà saranno 50 presenze i B al pari di Fiori) con Monterisi sicuro assente.

Mini-allungo del Venezia, sorpasso-Monza

Kone e Yeboah del Venezia

Pur con sofferenza, il Venezia ha battuto un Pescara indomito nonostante l’ultimo posto. La capolista così ha portato a + 3 il vantaggio sul terzo posto occupato dal Frosinone. La doppietta di Di Nardo ha spaventato Stroppa. Ci hanno pensato Adorante (13° gol), Yeboah (9° centro) ed Hainaut a regalare l’undicesimo successo interno su 13 gare. “Troppi errori gratuiti ma vittoria voluta”, ha commentato Stroppa.

Successo pesante del Monza che ha scavalcato il Frosinone prendendosi il secondo posto. Campo difficile quello della Carrarese ma la squadra di Bianco si è rivelata solida e pratica conquistando la quinta vittoria nelle ultime 6 partite. Decisivo ancora una volta Hernani: quinto gol in 7 presenze, il miglior rinforzo di gennaio del torneo. “Partita giusta, la Carrarese mette in difficoltà chiunque”, ha detto Bianco. Toscani in crisi: quarto ko nelle ultime 5. Ma la classifica a quota 30 ancora non preoccupa.

Gyasi del Palermo

Vola il Palermo a – 2 dal Frosinone. Ottavo successo in casa di fila, record per i rosanero che hanno inanellato anche il 14° risultato utile consecutivo. A farne le spese il Sudtirol arrivato al “Barbera” sulle ali di una serie positiva lunga 7 turni (5 vittorie e 2 pareggi). La rete numero 17 del capocannoniere Pohjanpalo e le marcature di Le Douaron e Ceccaroni hanno condannato gli altoatesini furiosi per il rigore dell’1-0 apparso molto dubbio ed assegnato solo dopo revisione al Var.

Catanzaro e Modena avanti tutta

Frosinini del Catanzaro in un duello con A. Oyono (Foto © Mario Salati)

Dietro le prime quattro, spicca il Catanzaro. La quarta vittoria di fila ha spinto i giallorossi a quota 44. Aquilani ha blindato i playoff (+ 11 dal nono posto) ed ora dovrà giocare per il miglior piazzamento. A Chiavari Favasuli, Petriccione e Pompetti inguaiano l’Entella alla quale non è bastato Franzoni. Liguri risucchiati in zona retrocessione.

Una spanna sotto il Modena che nel posticipo ha superato in trasferta la Juve Stabia nello scontro-playoff. Tris di vittorie per gli emiliani firmato da Zanimacchia e Zampano. Da notare il doppio assist di Santoro. Espulso Tonoli e finale in dieci per il Modeena. Per la Juve Stabia rete di Mosti, rigore del possibile 2-2 sbagliato da Gabrielloni e secondo ko di fila dopo una serie utile di 9 risultati.

Il tecnico Michele Mignani del Cesena

Flop del Cesena contro lo Spezia e contestazione dei tifosi. La panchina di Mignani traballa, più salda quella di Donadoni. Shpendi e Berti hanno portato 2 volte in vantaggio il Cesena. La doppietta di Artistico ed Aurelio hanno regalato 3 punti-salvezza a Donadoni ora – 1 dalla zona tranquilla. Altre polemiche arbitrali con il Var che ha convalidato il terzo gol spezzino dopo l’annullamento dell’arbitro Di Marco. Romagnoli all’ottavo posto a + 4 dal Sudtirol.

Le altre

La rincorsa (3 vittorie ed altrettanti pareggi) della Sampdoria si è fermata a Mantova. Begic, terzo gol nelle ultime quattro giornate, ha illuso Gregucci ma la doppietta del subentrato Bragantini ha ribaltato il destino della gara. Il Mantova respira, la Samp dovrà ancora pedalare per ritenersi in salvo.

Moreno Longo

Con un’altra situazione di classifica un pari a Padova sarebbe stato ben accetto per il Bari. Ed invece l’1-1 ha spostato pochissimo nel campionato a dir poco deludente dei pugliesi penultimi a 22. A questo punto per la salvezza servirà un finale di stagione da… promozione. Vantaggio del Padova con Di Mariano, pari di Piscopo (prima rete nel Bari). Veneti a 30 ed abbastanza tranquilli.

Il pari tra Reggiana ed Avellino ha chiuso la giornata. Gli emiliani, al terzo risultato utile, raggiungono quota 26 ai margini dei playout. Esordio con un punticino che fa morale per Davide Ballardini, neo tecnico dell’Avellino che raggiunge a 29 la Samp. A segno Portanova ed Enrici (2 gol in 3 gare).

Prossimo turno

Ghedjemis e Colpani del Monza

La giornata 27 si aprirà venerdì con due anticipi. In campo alle 19 il Monza che potrebbe balzare in vetta almeno per una notte. Dovrà però battere un’Entella a caccia di punti-salvezza. Alle 21 interessante Sampdoria-Bari.

Sabato riflettori puntati su Sudtirol-Venezia alle 15. Alla stessa ora Empoli-Cesena e Modena-Padova. Alle 17.15 Spezia-Reggiana e 19.30 il derby campano Avellino-Juve Stabia. Tre partite domenica: alle 15 Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo; alle 17.15 Mantova-Carrarese.