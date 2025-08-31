Frosinone, che personalità! I numeri del pari contro il Palermo

Il Frosinone strappa un prezioso 0-0 a Palermo e resta imbattuto, con la porta ancora inviolata. Difesa solida, giovani in crescita e sacrificio collettivo: così Alvini resiste davanti a 31mila tifosi e guarda con fiducia alla sosta.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

I canarini tornano con un punto d’oro dall’insidiosissima trasferta di Palermo, in un Barbera dalle grandi occasioni, con oltre trentunomila paganti. Gli uomini di Alvini, nonostante il mister schieri per la seconda volta la formazione più giovane del campionato (23,4 anni di media), non si fanno intimorire dal pubblico rosanero e, con personalità, sacrificio e un pizzico di fortuna, riescono a tenere per la seconda volta la porta imbattuta, chiudendo il match sullo 0 a 0.

Sostanziale equilibrio anche nei numeri: la differenza la fanno i legni colpiti dai Rosanero. (Leggi qui: Testa alta e petto in fuori: il Frosinone alla pari con la corazzata-Palermo).

Numeri veritieri

Statistiche che rispecchiano quasi per intero il risultato di parità finale, con i pali della porta difesa da Palmisani veri protagonisti del match. Sono infatti due i legni colpiti dalla favorita per eccellenza di questa SerieB, entrambi colpiti da Pohjanpalo, l’osservato speciale del match.

I padroni di casa si fanno preferire per tiri totali (13 a 10 in favore dei rosanero) mentre gli ospiti per quelli in porta (4 a 2 per i ciociari). Leggermente meglio il Palermo in fase di costruzione, con 273 passaggi riusciti contro i 254 del Frosinone: in percentuale, però, la differenza si assottiglia ancora di più con gli uomini allenati da Inzaghi che chiudono al 79% contro il 77% dei canarini.

Palmisani convince, Bracaglia non fa rimpiangere Monterisi

Il portiere Palmisani (Foto © Mario Salati)

Il reparto difensivo, visto l’andamento della partita, è da considerare il migliore del match. Dopo l’ottima prestazione del match inaugurale contro l’Avellino, Alvini punta alla riconferma del giovane portiere prodotto del vivaio che non delude e, ancora una volta, tiene la porta inviolata.

Buono anche l’esordio di Gelli, sempre attento, concentrato e autore di 9 rinvii difensivi, più di ogni altro calciatore in campo. Il migliore, però, è senza alcun dubbio Bracaglia, che ha la meglio nel duello contro Pohjanpalo, vincendo ben 9 contrasti su 13 tentati (nessuno meglio di lui).

Nel complesso bene anche i due esterni, soprattutto in fase difensiva. Non si può dire lo stesso della propositività offensiva, con una spinta quasi del tutto inesistente.

Quel dato “horror” sui cross in area di rigore

Koutsoupias, autore di una prestazione superlativa

Nessun cross riuscito in tutto il match, partiamo da questo per cercare di interpretare la partita del reparto mediano del campo, con Calo che, alla fine dei novanta regolamentari, è quello che ci prova più volte con 3 tentativi mai andati a bersaglio per le teste in area di rigore. Un dato che fa molto riflettere e che, per molto tempo, è stato uno dei punti di forza della contraerea giallo azzurra.

Meglio sicuramente Koutsoupias, che chiude il match con due tiri (di cui uno in porta), 6 contrasti vinti su sette, 5 passaggi nell’ultimo terzo di campo e 3 falli subiti, più di qualsiasi altro calciatore in campo.

Scarsa precisione. In attacco si salva solo Ghedjemis

Ghedjemis specialista nei dribbling

Raimondo ci prova per ben due volte ad impensierire l’esperto Joronen, senza però trovare lo specchio della porta in nessuna delle due occasioni. L’ex centravanti della primavera del Bologna cerca di convertire i pochi palloni giocabili che gli arrivano in serata (a fine match appena 18 tocchi e 8 passaggi riusciti su 9, dati più bassi di tutti e 22 i titolari).

Meglio sicuramente i due esterni con Kvernadze che chiude con la percentuale più alta di passaggi riusciti (92%) figlia di un processo di crescita molto interessante e Ghedjemis, spesso pericoloso in fase di transizione positiva e autore di 2 dribbling riusciti nel match (leader di questa speciale classifica).

La sosta poi Padova e Sudtirol

Frosinone-Padova del 2020

Aspettando i match della domenica, che vedranno impegnate le prossime due avversarie dei ciociari (il Padova in casa della Carrarese e il Sudtirol a Marassi contro la Samp), il Frosinone arriva alla prima sosta nazionali da imbattuta. E soprattutto, con zero gol subiti all’attivo, un piccolo passo che, però, comincia a far ben sperare.

Vedremo se sul gong arriverà qualche nuovo rinforzo dal mercato, soprattutto se dovesse andar via qualche pezzo importante (vedi soprattutto la situazione legata al possibile approdo di Monterisi alla Cremonese). Le porte dell’Hotel Sheraton San Siro chiuderanno alle 20 di lunedì, fino a quel momento, come sempre, è lecito aspettarsi di tutto.