Frosinone, contro la Samp emozioni sotto la pioggia

Frosinone e Sampdoria hanno pareggiato 2-2 in un match emozionante. Ambrosino e Distefano hanno segnato per i canarini. Venuti e Coda hanno risposto per la Sampdoria. Tanti spunti utili

Frosinone – Sampdoria 2-2 IL TABELLINO

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Marchizza, Bracaglia; J. Oyono, Gelli, Darboe (40′ s.t. Vural), A. Oyono (29′ s.t. Kvernadze); Ghedjemis (40′ s.t. Garritano), Ambrosino (15′ s.t. Distefano); Cuni (15′ s.t. Pecorino).

A disposizione: Frattali, Zaknic, Kalaj, Henrique, Cichella, Bouabre, Sene.

Allenatore: Vivarini.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti (19′ s.t. Depaoli), Yepes, Bellemo (20′ s.t. Benedetti), Ioannou; Akinsanmiro (39′ s.t. Vieira), Tutino (26′ s.t. Sekulov); Coda (39′ s.t. Giordano).

A disposizione: Vismara,, Ricci, Kasami, Meulensteen, La Gumina, Ferrari, Veroli.

Allenatore: Pirlo.

Reti: p.t. 44′ Ambrosino; s.t. 9′ Venuti, 22′ Coda, 35′ Distefano.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Rocca di Catanzaro e Barone di Roma 1. Quarto ufficiale: Di Francesco di Osti Lido. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: espulso al 37′ s.t. Ioannou per gioco scorretto; ammoniti al 28′ p.t. Monterisi, al 30′ p.t. Romagnoli, al 25′ s.t. Ioannou per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.

Frosinone-Sampdoria 2-2: Un Esordio Carico di Emozioni allo Stadio Benito Stirpe

Il Frosinone ha debuttato in Serie B sotto la pioggia e con una prestazione carica di emozioni, regalando ai tifosi presenti allo stadio Benito Stirpe un match avvincente contro la temibile Sampdoria. Dopo l’opaca prestazione della settimana precedente in Coppa Italia contro il Pisa, i Ciociari si sono presentati in campo con tutt’altra attitudine, dimostrando da subito una manovra più fluida e propositiva.

Partenza con il piede giusto

I padroni di casa hanno iniziato la gara con il piede giusto, facendo intravedere un calcio piacevole, seppur ancora perfezionabile. Nei primi 45 minuti, la difesa del Frosinone ha vacillato in alcune occasioni, con Coda e Tutino che hanno messo in difficoltà il portiere Cerofolini, costringendolo a intervenire più volte per evitare il vantaggio avversario. Tuttavia, la squadra di mister Vivarini non è rimasta a guardare, e al 44’ ha trovato il gol del vantaggio grazie ad Ambrosino. L’attaccante è stato rapido e scaltro nello sfruttare un errore difensivo dei blucerchiati su un ottimo assist di Ghedjemis, uno dei migliori in campo nel primo tempo.

Il secondo tempo si è aperto con un Frosinone intenzionato a consolidare il vantaggio, ma un errore di Darboe al 54’ ha cambiato le sorti del match. Il giovane centrocampista ha sbagliato un disimpegno, regalando involontariamente il pallone a Venuti, che ha pareggiato i conti con freddezza. Vivarini ha cercato di rispondere inserendo Pecorino e Distefano, ma al 61’ è stata la Sampdoria a trovare nuovamente il gol, questa volta con Coda, bravo a finalizzare un perfetto assist di Depaoli.

La testa giusta

Nonostante il colpo subito, il Frosinone non si è arreso e ha continuato a spingere. La determinazione dei Ciociari è stata premiata all’80’, quando Distefano, entrato nella ripresa, ha segnato di testa su un cross millimetrico di Gelli, ristabilendo la parità. Nel finale, la Sampdoria ha dovuto affrontare l’inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Ioannou all’82’, ma il Frosinone non è riuscito a sfruttare appieno la superiorità.

Il match si è concluso sul 2-2, un risultato che lascia un sapore agrodolce al Frosinone. Se da un lato c’è la soddisfazione per aver conquistato un punto contro una delle favorite del campionato, dall’altro resta il rimpianto per le occasioni non sfruttate e per gli errori che hanno permesso alla Sampdoria di rientrare in partita. L’esordio dei Ciociari in Serie B ha mostrato segnali positivi, che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. Il trauma della retrocessione è stato già digerito e la testa dei canarini sta tutta nel nuovo campionato.

È una delle tante buone notizie uscite dal match.