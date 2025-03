Frosinone corre come una fuori… serie: ora Bianco punta al poker di vittorie

La squadra giallazzurra vanta attualmente la striscia più lunga di successi del campionato e non vuole fermarsi a partire dalla sfida di sabato a Genova con la Samp. Il sogno sono i record di Grosso e Nesta. La continuità fondamentale nella corsa-salvezza

Forse stride un po’ anche se nel calcio va bene tutto ed il contrario di tutto. Comunque sia la strada per salvezza può passare anche per qualche record che non guasta mai e impreziosirebbe il finale di stagione dopo tre quarti di campionato in apnea. Domenica, alla ripresa delle ostilità nello scontro diretto in casa della Sampdoria, il Frosinone punterà alla quarta vittoria di fila: 3 punti pesanti verso il traguardo ma anche la conferma come squadra più in forma del campionato grazie alla serie più lunga di successi consecutivi. E non solo: Bianco guarda alle 4 affermazioni di Grosso nel 2023 e con più ambizioni alle 6 di Nesta nel 2020 e sempre di Grosso nel 2023 record per il Frosinone in Serie B.

La migliore serie positiva

Il Frosinone ad oggi vanta la striscia di vittorie (3) più lunga del torneo. Mantova, Carrarese e Brescia le formazioni battute. A ruota segue la Cremonese con 2 successi (Catanzaro e Palermo). I giallazzurri inoltre sono imbattuti da 6 turni come il Cesena ma ha fatto meglio la capolista Sassuolo (7). Marchizza e soci dunque vogliono calare il poker al “Ferrraris” contro una diretta concorrente che non vince da 5 partite ma ha un organico da piani altissimi della classifica.

La gioia di Lucioni e soci dopo la vittoria col Mantova la prima della serie di 3

Le 3 vittorie di fila hanno proiettato il Frosinone fuori dalla zona retrocessione per la prima volta. A quota 33 ha agganciato il 13° posto ma non è ancora al sicuro con i playout ad 1 lunghezza e la zona rossa a 3. Cosa c’è dietro la striscia di successi? Di sicuro il lavoro di Bianco che ha trasmesso fiducia e identità ad un gruppo demotivato che sembrava rassegnato. Ma soprattutto ha saputo trovare quella continuità fondamentale per raggiungere qualsiasi traguardo ed ancor di più la salvezza in una volata sempre molto incerta.

Il “settebello” del Sassuolo

Fabio Grosso

La capolista emiliana è la squadra che alla trentesima giornata ha collezionato la serie di vittorie più lunga. Ben 7 dal 3 novembre al 26 dicembre: Mantova, Sudtirol, Salernitana, Reggiana, Sampdoria, Frosinone e Palermo le avversarie sconfitte. Un periodo d’oro in cui ha probabilmente blindato il primo posto e di conseguenza ipotecato la promozione diretta. Il Sassuolo tra l’altro vanta il record d’imbattibilità: 14 giornate, dal 15 settembre al 26 dicembre.

La seconda striscia è quella della “reginetta” Pisa con 5 successi dal 24 agosto al 29 settembre. Superate Palermo, Cittadella, Reggiana. Salernitana e Brescia. Tre vittorie per Spezia, Juve Stabia ed appunto Frosinone che sabato ha l’occasione per salire nella speciale graduatoria.

Bianco insegue Grosso e Nesta

In caso di colpaccio a Genova il tecnico pugliese potrebbe eguagliare l’ultima serie di vittorie messa a segna da Fabio Grosso dal 1 e al 19 maggio 2023. Quattro tra le quali quelle con la Reggina che ha sancito la promozione matematica in Serie A e con il Genoa che è valsa il primo posto. Gli altri 2 successi a Pisa e all’ultima a Terni con tanto di pasillo de honor concesso dagli sportivi giocatori della Ternana.

Alessandro Nesta

Ma il Frosinone di Bianco potrebbe fare un pensierino anche al primato di vittorie di fila (6) in Serie B centrato nel 2020 dalla squadra allenata da Alessandro Nesta e poi bissato ancora da Grosso sempre nel 2022-2023. Nel primo caso dal 26 gennaio al 29 febbraio 2020 quando i ciociari hanno battuto Ascoli, Entella, Venezia, Perugia, Cosenza e Salernitana. Mentre nel 2022-2023 il Frosinone infilò i 6 successi tra il 26 dicembre e l’11 febbraio imponendosi su Ternana, Modena, Brescia, Benevento, Como e Cittadella.

Brescia e Spal, le strisce più lunghe

Gigi Buffon, ex portiere della Juve

Il record di tutti i tempi in B è condiviso da lombardi ed emiliani con la bellezza di 11 vittorie di fila. Un primato difficile da battere e per questo resiste dalla notte dei tempi ovvero dal 1943 e dal 1950. Ma è anche vero che era un altro calcio ed un’altra B. Improponibile fare paragoni. Dieci successi poi per Perugia, Modena e Sampierdanese. A 9 Legnano e Calcio Liguria. Seguono a ruota con 8 affermazioni Verona, Cremonese, Genoa, Pescara, Torino e Juventus post calciopoli in Serie B con i vari Del Piero, Buffon, Nedved, Trezeguet e via dicendo..