Frosinone da applausi, Alvini vola basso: “La vittoria più bella”

[VIVA VOCE] Il tecnico giallazzurro esalta la prova dei suoi, ringrazia squadra e staff dopo il successo sul Torino e celebra la crescita del gruppo. Abate ammette le difficoltà della ripresa e guarda già alla sfida con il Lecce. Resta la preoccupazione per l'infortunio di Raimondo

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Alvini vola a bassa quota e ringrazia chiunque, Abate cerca spiegazioni alla sconfitta che però non ci sono da nessuna prospettiva. Il tecnico del Frosinone deve ancora ritrovare la voce da giovedi sera con il Lecce. Il grande cuore e l’adattamento del Frosinone sono il ‘leit motiv’ della conferenza post-gara. Ma a tenere banco è l’infortunio di Raimondo dopo un fallaccio di Aboukhlal meritevole del cartellino rosso fuoco e passato insalutato nelle scelte del direttore di gara.

“Per quanto riguarda le condizioni di Raimondo, dobbiamo aspettare domani con gli esami strumentali – esordisce il tecnico del Frosinone –. Sicuramente c’è preoccupazione, vediamo. Ora non possiamo fare diagnosi. Quanto alla nostra partita, è stata di grande spessore. Straordinaria. Per quello che la squadra ha messo in campo, per l’idea di gioco, per l’atteggiamento, per come ha saputo adattarsi al match“.

Successo da incorniciare

“E’ stata la vittoria più bella delle 6 di queste prime 10 giornate. Abbiamo concesso pochissimo al Torino, una squadra forte. E debbo dare grandissimo merito ai ragazzi per come ha saputo interpretarla, per come ha saputo leggerla. Non ci siamo mai innervositi per le situazioni che si sono presentate di volta in volta. Sono felice per i ragazzi. Una grande gara, in un clima umido, chi è venuto oggi allo stadio ha visto una sfida vera, una battaglia”, ha chiosato Alvini.

La gioia dei giocatori canarini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Esame di maturità? No, è nel solco di un percorso di crescita. “L’esame di maturità lo dai quando sei a scuola. La squadra invece compie un ulteriore passo nel percorso di crescita, diventa più matura settimana dopo settimana – sostiene Max – Oggi tutto è stato positivo. Dalla disciplina alla tattica, dall’adattamento alla strategia di gara. Quindi ci può essere stato un miglioramento. Abbiamo vinto giovedi, oggi abbiamo battuto il Torino ed è tanta roba. Ma i calciatori so che non faranno voli pindarici, o almeno voli più alti di quelli che sanno di poter fare”.

Innamorato pazzo del Frosinone

Alvini si lascia andare. Da ‘innamorato pazzo’ del Frosinone. I ringraziamenti nil dopo-partita sono come la benedizione ‘urbi et orbi’ del Papa all’Angelus della domenica. Ci sono sempre. “La squadra se potessi l’abbraccerei tutta. Oggi ho da dire poco, anzi debbo dire loro e al mio staff un bel grazie. Per quello che stanno facendo meritano la massima considerazione. E poi sanno cosa pretendo da loro”.

Il difensore Calvani (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Le avversarie studiano il Frosinone, ma il finale non cambia praticamente mai. L’antidoto c’è sempre. “Mi aspettavo che il Torino mettesse sul campo qualcosa di diverso. Quella granata la considero tra le squadre forti, a parte le big. Ma per come siamo strutturati noi, ci cambia pochissimo il modo in cui ci affrontano gli avversari. Alla fine del primo tempo ho detto di non fare vittimismo, innanzitutto. E di pensare a giocare. Ed abbiamo sistemato due cose in mezzo al campo, nelle due fasi. I ragazzi hanno portato in campo le due idee che ci siamo detti, applicandole al meglio”.

Durante la partita non sono sfuggiti i ‘dialoghi’ con Palmisani e Calvani. Alvini stupisce tutti. “Volevo che Lorenzo attaccasse più lo spazio sulla palla lunga e che stesse più alto con la posizione. A Calvani non gli devo dire niente. Se qualcuno vede la partita di oggi lo porta diritto in nazionale e non lo toglie più. Tornando a Lorenzo sta facendo cose straordinarie. Come peraltro tutti”.

Abate: “Bel Toro nel primo tempo”

Ed ecco Abate, che non si mostra particolarmente contrariato per la sconfitta. Ma è stata evidente l’involuzione tecnica e tattica tra i due tempi. Il Torino ha fatto fatica? A metà. “Ho visto un bel Toro nel primo tempo che ha messo in difficoltà il Frosinone e che è riuscito a star dentro la partita. Dobbiamo crescere e far girare gli episodi a nostro favore perché abbiamo avuto 5-6 situazioni che si potevano tramutare in palle-gol. Nel secondo tempo invece non siamo più riusciti a creare nulla, nell’ultima mezz’ora siamo andati avanti per forza d’inerzia. Dall’altra parta invece c’è stato un Frosinone fortissimo nelle transizioni”.

Il contrasto tra Ismajli e Masini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

I due giorni in più di riposo del Torino hanno fatto più male che bene, granata senza benzina. “Non si tratta di problema legato alla condizione fisica. Noi abbiamo affrontato una squadra forte, ho visto tutte le partite del Frosinone. La differenza tra primo e secondo tempo è stata la mancanza di equilibrio – ha spiegato Abate – Ho cercate di modificare l’assetto in tutte le maniere, ho tolto i due ammoniti, ho messo anche Oristanio quinto. Ai ragazzi dal punto di vista dello spirito non posso rimproverare niente. E se contro questo Frosinone non resti equilibrato, non capisci i tempi e l’altezza del pressing e non difendi compatto, rischi che ti fanno male. E possono farlo a chiunque…”.

“Il primo gol ci ha tagliato le gambe”

Abate riscriverebbe per intero lo stesso piano gara. “Nel primo tempo non ricordo grandi occasioni del Frosinone. Ho visto una partita molto equilibrata e l’inerzia era a nostro favore. Uscivamo bene col palleggio ad esempio. L’avevamo preparata bene. Il Frosinone ti porta molto sul lato-palla e poi cambia gioco, noi non abbiamo mai sofferto – ha analizzato il tecnico granata – Nel secondo tempo non dovevamo prendere un gol come quello incassato. E dopo il gol siamo andati troppo dietro l’inerzia della partita, la voglia di recuperare senza riuscire a mantenere le distanze. Dovevamo far passare quei 10-15 minuti e riprendere in mano le redini della gara. Ma così non è stato”.

Il portiere Perri prova la parata in occasione del secondo gol del Frosinone di Calò (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il lavoro delle fasce e le assenze. “Nel primo tempo credo che Comuzzo su Ghedjemis e lo stesso Belghali abbiano fatto una buona partita – afferma Abate – Nel secondo tempo ho messo un esterno d’attacco (Oristanio, ndr) a fare il quinto per cercare di recuperare la partita. Ho messo Patterson, un destro, a sinistra. Poi però sono emerse le lacune anche per le assenze. E’ necessario anche crescere”.

Casadei e Fitz-Jim seduti in panchina. “Non avrei mai tolto Gineitis. Ma l’inerzia della gara mi ha convinto a farlo. E ho messo dentro Ilkhan perché non sapevo quanto ne avesse ancora Braganca e lui può giocare davanti alla difesa – ha spiegato l’allenatore del Toro – Per quanto riguarda Casadei, uno come Vlasic in campo può inventarti sempre la giocata”. Difficoltà nel fare gol. “Non cambiamo idea ogni settimana su questo o quel giocatore. Bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare a testa bassa e prepararci al meglio per affrontare il Lecce”, chiosa Abate.